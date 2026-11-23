Eigentlich wollte ich nach dem ersten Satz schon aufhören zu lesen. Es gibt einen neuen Pelicot-Fall. Wieder einmal. Dieses Mal kommen Täter und Opfer aus Großbritannien. Über einen Zeitraum von dreizehn Jahren hat Philip Young seine damalige Frau unter Drogen gesetzt und im bewusstlosen Zustand anderen Männern bei sich zu Hause zur Vergewaltigung angeboten. Vier dieser Männer wurden vergangene Woche wegen verschiedener Sexualdelikte, darunter auch Vergewaltigung, vom Strafgericht in Winchester schuldig gesprochen. Young, ein ehemaliger Kommunalpolitiker und Unternehmer, hat sich bereits in 56 Anklagepunkten schuldig bekannt, sein Strafmaß steht noch nicht fest.

Als ich zum ersten Mal von dem Fall höre, ist mein erster Reflex einfach weiter zu scrollen. Bloß nicht zu genau hingucken, bloß nicht im Detail nachlesen, was der Frau angetan wurde. Ich habe keine Lust mehr, von grausamen Männern zu lesen, die Frauen als ihr Eigentum betrachten und ihre Körper wie Ware behandeln. Als Frau, Freundin und Mutter möchte ich Verbrechen dieser Art nicht zu nah an mich ranlassen. Aber da ist mehr als nur meine Angst. Ich merke auch, dass trotz aller Grausamkeit langsam ein Effekt der Gewöhnung einsetzt.

Als die Verbrechen, die Gisèle Pelicot angetan wurden, vor zwei Jahren große Aufmerksamkeit bekamen, war ich wie im Schockzustand. Ich konnte mir schlicht nicht vorstellen, dass es so viele Männer auf einem Fleck gab, die eine komatöse Frau vergewaltigen wollten. Jedes Detail, das ich über den Fall lernte, machte es nur noch schlimmer. Und nicht nur ich begann mich zu fragen: Wie können wir überhaupt noch mit Männern leben?

Seitdem sind einige Fälle bekannt geworden, bei denen Frau betäubt, vergewaltigt und Videos davon ins Netz gestellt wurden. In Hannover wurde beispielsweise Anfang diesen Monats ein 39-jähriger Mann zu 12 Jahren Haft verurteilt. Der Young-Fall ist der erste dieser Art, der in Großbritannien vor Gericht landete, doch laut britischer Staatsanwaltschaft nehmen solche Gewaltfälle zu.

Unbeschreiblicher Schmerz

Am Tag der Verurteilung der vier Männer ist die betroffene Frau vor die Kamera getreten. Ihr Name ist Joanne Young, sie hat ihre Anonymität freiwillig aufgegeben, um andere Betroffene zu ermutigen. Bei Instagram sehe ich ein Video ihrer Rede. Sie sagt: „Die Person, der ich am meisten vertraut habe, hat mich auf schrecklichste Weise betrogen. Das hatte verheerende Auswirkungen auf mein Leben und das meiner Kinder.“ Im Weiteren sagt sie, dass der Schmerz, mit dem sie nun leben muss, nicht mit Worten zu beschreiben ist.

Doch die Worte, die ich höre, reichen, um mich aufzuwecken. Ich kann jetzt nicht mehr weiterscrollen. Ich muss zuhören. Und das sollten wir alle, auch wenn es schmerzhaft ist. Trotz Gewöhnung dürfen wir nicht abstumpfen. Wir dürfen nicht hinnehmen, dass das unser Normal ist. Und es ist müßig, es immer wieder zu betonen, aber wir dürfen nicht wegschauen. Denn die Verbrechen finden teilweise in der Öffentlichkeit statt – was auch bedeutet, dass eine wachsame Gesellschaft sie verhindern kann.

Die National Crime Agency war auf den Täter aufmerksam geworden, nachdem er ein brutales Bild bei der Nachrichten- und Livestream-App Kik hochgeladen hatte. Daraufhin durchsuchten sie im Juli 2024 sein Zuhause. Aber hätte die Polizei nicht schon viel früher aufmerksam werden können?

Die Orte, an denen Young den Körper seiner Frau zur Vergewaltigung freigegeben hat, waren nicht im Darknet. Es waren Seiten, die von der breiten Gesellschaft regelmäßig genutzt werden. Auf Plattformen wie Craigslist, Grindr oder Reddit postete er: „Fuck my tied and blindfolded wife – mw4m – 35 (North Swindon)“ oder „Fuck my wife – 18th September – Central Bath hotel – mw4m“.

Wie viele Tausende User haben diese Postings gesehen? Wie viele Tausende haben weitergescrollt, als sei es das Normalste der Welt, dass eine gefesselte Frau mit verbundenen Augen wie Ware angeboten wird? Auch wenn nicht zwangsläufig ein Verbrechen hinter so einem Angebot stecken muss, hätte doch irgendjemand stutzig werden und die Polizei alarmieren können.

Sie alle sollten sich die Worte von Joanne Young zu Herzen nehmen: „Schweigen ist keine Option, wenn man etwas gegen die Gewalt gegen Kinder und Frauen tun möchte.“