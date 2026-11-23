Die Bilder sollen „Lust darauf machen“, das Buch zu lesen. Das sagte die Verlagsleiterin von Éditions Tinbad, Christelle Mercier, gegenüber Le Canard Enchaîné, auf die Frage, warum die Wochenzeitung Aufnahmen erhalten habe, die Gisèle Pelicot nackt zeigen und die ohne ihr Wissen aufgenommen wurden. Le Canard Enchaîné deckte auf, dass das Teil einer Werbekampagne für ein bald erscheinendes Buch sein soll. Auch andere Jour­na­lis­t:in­nen sollen diese E-Mails erhalten haben.

In „Emprises, les impasses d'une success story“, auf Deutsch etwa „Beherrschung, die Sackgassen einer Erfolgsgeschichte“, will die Autorin und Psychoanalytikerin Sabine Prokhoris zeigen, dass vermeintliche Opfer von Gewalt davon sprechen, vom Täter beherrscht worden zu sein, um sich so jedweder Verantwortung zu entziehen. Um die These zu stützen, zieht Prokhoris auch den Pelicot-Fall heran. Die Bilder, sagte die Verlagschefin zu Le Canard Enchaîné, zeigten, dass Pelicot „weder eine Heilige noch rein“ sei.

Schon während des Prozesses 2024 gab es den Versuch diverser Verteidiger, Gisèle Pelicot als lasterhafte, sexuell freizügige Frau darzustellen, die sämtlichen Handlungen zugestimmt hatte – und nicht etwa von ihrem damaligen Mann betäubt, online anderen Männern angeboten und von mehr als 50 Tätern dutzendfach vergewaltigt worden war. Beweis dafür sollen Bilder sein, in denen Pelicot mit geöffneten Augen oder in sexualisierten Posen zu sehen ist.

Ein Versuch, Glaubwürdigkeit zu unterminieren

Selbst fast zwei Jahre nach Prozessende versucht man so immer noch, Gisèle Pelicots Glaubwürdigkeit zu unterminieren. Ihr Anwalt, Stéphane Babonneau, sagte der Libération über die Verbreitung der Aufnahmen nun, dass es sich dabei um „eine neue Form der Aggression“ handle und dass es „den Willen gebe, zu zerstören, zu beschmutzen“. Und das, obwohl das Urteil längst gefallen ist.

Am 19. Dezember 2024 wurden alle Angeklagten schuldig gesprochen. Gisèle Pelicots Ex-Mann, Dominique, bekam die höchste Strafe und wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. Nur einer der Angeklagten, der zu neun Jahren verurteilt worden war, legte 2025 Berufung ein, sah seine Schuld weiterhin nicht ein – und bekam in zweiter Instanz dafür noch ein Jahr mehr. Es waren auch die Fotos und Videos, in denen Dominique Pelicot die Vergewaltigungen akribisch dokumentierte, die die Schuld eindeutig nachweisen konnten.

Heute will man sie wieder gegen Gisèle Pelicot verwenden. Gegenüber Franceinfo sagte die Verlagsleiterin Mercier, dass die Autorin durch die Gerichtsakte Zugang zu dem Material gehabt habe und dass der Verlag dieses dann „lediglich privat, in ein paar Mails“ versendet hatte – leugnete die Verbreitung des Materials also nicht. Auch dass sie dazu nicht das Einverständnis von Gisèle Pelicot eingeholt hatte, gab Mercier zu.

In einer Pressemitteilung des Verlags entschuldigte man sich bei Pelicot, ruderte gleichzeitig aber zurück und schrieb, dass „absolut keine Vergewaltigungsbilder oder pornografischen Videos an die Presse weitergegeben wurde“. Dazu gab Éditions Tinbaud bekannt, dass der Verlag die Buchrechte an die Autorin zurückgebe, lediglich die 280 im Bestand existierenden Exemplare verkauft würden und danach keine Neuauflage vorgenommen werde. Das Buch soll am 26. November erscheinen.

Kein Einzelfall

Die Autorin des Buches, Sabine Prokhoris, ist bereits in der Vergangenheit mit antifeministischen Texten aufgefallen. „Wer hat Angst vor Roman Polański?“ lautete etwa der Titel eines 2024 erschienenen Buches, in dem sie das Werk des polnisch-französischen Regisseurs verteidigt und die Vergewaltigungsvorwürfe als unwahr einstuft.

2021 Jahr veröffentlichte sie „Das Trugbild #Metoo“, in dem sie kritisiert, dass selbsternannte Opfer sexualisierter Gewalt die Deutungshoheit über das Geschehene einforderten und Männer an den Pranger gestellt würden. In einem Interview mit L'Express bezeichnete sie die #Metoo-Bewegung als „intellektuellen Terrorismus“.

Im neuen Buch, so beschreibt es Le Canard Enchaîné, sehe Prokhoris auch darin, dass Pelicot den Prozess nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit habe stattfinden lassen, einen „exhibitionistischen Genuss“. Ob sie mit verschlossenen Türen, nicht bloß die Täter schütze, habe sie sich damals gefragt, so schreibt Pelicot es in ihren Memoiren. Schließlich entschied sie sich, die Türen zu öffnen, damit die Scham die Seiten wechsle – ein heute historisch gewordener Satz.