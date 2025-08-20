piwik no script img

taz zahl ich

Urteil gegen RBB-IntendantinIntendantin haftet für ihre Millionenausgaben

Steffen Grimberg
Kommentar von Steffen Grimberg

Das Urteil im Streit mit der ehemaligen RBB-Intendantin Patricia Schlesinger ist ein überfälliger Schritt. Ab sofort gilt das Haftungsprinzip.

Portrait von Patricia Schlesinger
Berlin, 15. Januar 2025: die ehemalige Intendantin des RBB im Landgericht Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

D as Urteil des Berliner Landgerichts im Streit der ehemaligen RBB-Intendantin Patricia Schlesinger und ihres früheren Senders wirkt auf den ersten Blick wenig spektakulär.

Schlesinger hat Anspruch auf Zahlung des vertraglich mit ihr vereinbarten Ruhe­geldes nach ihrem Rausschmiss als Intendantin. Der RBB kann dafür Schadensersatz geltend machen, unter anderem wegen falsch abgerechneter Reisekosten und Dienstwagennutzung. Da Schlesinger erst mal als Testballon nur auf die Nachzahlung eines Monats geklagt hatte, geht es auf beiden Seiten um nicht besonders hohe fünfstellige Beträge. So what?

Jede Menge. Denn das Urteil eröffnet dem RBB den Weg, noch ganz andere Summen von seiner ehemaligen obersten Chefin zu verlangen. Indirekt bestätigt der Richterspruch – dessen genaue Begründung allerdings noch nicht öffentlich vorliegt – ein bislang im öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch nie gesehenes Haftungsprinzip. Ein*e In­ten­dan­t*in ist die oberste Herr­sche­r*in ihres Senders. Auf die so ehrgeizige wie macht- und durchsetzungsbewusste Patricia Schlesinger traf diese Bezeichnung noch in besonderem Maße zu. Doch dass eine Herr­sche­r*in auch wirklich haftet, ist neu.

Das unter Schlesinger zwar nicht eingeführte, aber weiter ausgebaute System von Bonuszahlungen an die RBB-Geschäftsleitung und eine freihändig von ihr eingeführte ARD-Zulage sieht das Gericht als unzulässig an. Der Spaß hat den RBB nach eigenen Angaben zusammen rund 1,8 Millionen Euro gekostet – und nach dem am Mittwoch ergangenen sogenannten Grundurteil hat der Sender hier Anspruch auf Schadensersatz. Die genaue Höhe steht noch nicht fest, doch eigentlich ist sie wurscht. Denn das Entscheidende ist, dass das Gericht klar feststellt, dass Schlesinger haftet – und zwar für den gesamten Schaden.

Spielregeln gelten für alle

Diese Feststellung dürfte noch immens wichtig werden, weil das dickste Brett beim Kampf ums große Geld beim RBB noch aussteht. Hier geht es darum, wer für die Millionen Euro beim Desaster um das einst so stolz geplante digitale Medienhaus gerade­stehen muss. Allein die Planungsphase, aus der das Projekt nie herauskam, schlug mit 18 Millionen Euro zu Buche, die abgeschrieben werden mussten. Auf mindestens 13,6 Millionen Euro beziffert der RBB die konkrete Schadenssumme für sich als Sender. Und die hätte er nun gern von Schlesinger wieder.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Weil dieser Aspekt jetzt vom laufenden Verfahren abgetrennt wurde, muss ein neues her. Doch auch in diesem wird der Spruch des Landgerichts eine entscheidende Rolle spielen. Denn er fängt eine im öffentlich-rechtlichen System bisher bestehende Lücke ein, die nach dem RBB-Skandal bereits die Berliner wie die Brandenburger Landespolitik zu Recht massiv kritisiert hatte. Weil Schlesinger als oberste Instanz des RBB zwar Spielregeln für andere erlassen konnte, für sie als Intendantin aber offiziell keine konkreten Compliance-Regeln galten, schien sie trotz erwiesener Verantwortlichkeit davonzukommen.

Egal wie die weiteren Verfahren beim RBB jetzt weitergehen, ist das ein Gewinn

Egal wie die weiteren Verfahren beim RBB jetzt weitergehen, ist das ein Gewinn. Und dann sind da ja noch die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Sie ermittelt weiterhin gegen Schlesinger, ihren Ehemann und den ehemaligen RBB-Verwaltungsratsvorsitzenden Wolf-Dieter Wolf, der Verdacht lautet auf Vetternwirtschaft und Vorteilsnahme. Sollten sie auch strafrechtlich belangt werden, wird es vermutlich richtig teuer.

Denn dann haftet auch nicht mehr die Directors and Officers Liability Insurance, mit der beim RBB – wie bei vielen anderen Unternehmen – die oberste Geschäftsführungsebene gegen Managementfehler abgesichert ist.

Das Urteil wird Auswirkungen für den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Künftig wird gehaftet. Und das macht nicht nur Sinn, sondern ist überfällig. Schließlich geht es um das Geld der Beitragszahler*innen, die sich – übrigens ebenfalls zu Recht – nicht aussuchen können, ob sie für die solidarisch finanzierten öffentlich-rechtlichen Medien bezahlen wollen oder nicht.

Damit schafft das Urteil vom Mittwoch in einem übergeordneten Sinne schlicht Beitrags­gerechtigkeit.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Steffen Grimberg

Steffen Grimberg

 Medienjournalist
2000-2012 Medienredakteur der taz, dann Redakteur bei "ZAPP" (NDR), Leiter des Grimme-Preises, 2016/17 Sprecher der ARD-Vorsitzenden Karola Wille, ab 2018 freier Autor, u.a. beim MDR Medienportal MEDIEN360G. Seit Juni 2023 Leitung des KNA-Mediendienst. Schreibt jede Woche die Medienkolumne "Flimmern und rauschen"
Themen #RBB #talkshow
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Patricia Schlesinger sitzt aufmerksam, wachsam hinter einem Laptop

Ex-RBB-Chefin wird Krisenberaterin

Schlesinger wird in den Sternenkreis erhoben

Kolumne Flimmern und Rauschen von Steffen Grimberg
Patricia Schlesinger wird Krisenberaterin bei einer Berliner Firma. Das passt: Mit Krisen kennt sie sich aus, sie hat beim RBB einige mitverantwortet.
Eine Frau sitzt zwischen zwei Männern an einem Tisch im Gerichtssaal

Urteil im Fall Schlesinger

Doch keine Ohrfeige für den RBB

Der RBB muss Patricia Schlesinger ein Ruhegeld auszahlen – das entschied das Landgericht Berlin. Warum das für die Ex-Intendantin kein Sieg ist.
Von Steffen Grimberg
Eine Frau in schwarzem Jacket hält eine Hand an ihr Kinn und schaut skeptisch

Urteil im Fall Schlesinger

Der RBB muss zahlen, aber Schlesinger mehr

Im Sommer 2022 erschüttert ein Skandal den öffentlich-rechtlichen Sender RBB. Jetzt hat ein Gericht entschieden, ob die Ex-Intendantin Ruhegeld bekommt.

Das letzte Papier-Abo vor der Seitenwende

Noch gehört der Werktag dem Papier

Ab 20. Oktober erscheint die taz an Werktagen ausschließlich digital. Für alle, die zum Papier-Abschied noch mal 100 % konzernfreien Journalismus gedruckt lesen möchten, bieten wir jetzt das 5-Wochen-Abschiedsabo.
  • 5 Wochen gedruckte taz an allen Werktagen für nur 20 Euro
  • Inklusive der gedruckten Wochentaz am Samstag
  • Inklusive der Lokalteile aus Berlin und dem Norden
  • Inklusive Zugriff auf alle digitalen Ausgaben
  • 100% konzernfreier und meinungsstarker Journalismus
Bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1

Reaktionen zu Klöckners taz-Vergleich

„Medienpolitische Version der Hufeisentheorie“

2

Klöckner setzt taz mit Nius gleich

Die taz hat News für Klöckner

3

Geflüchtetenhilfte mit Tauschaktion

Hamburgs Linke hebelt Bezahlkarte aus

4

Bayrischer Regelungswahnsinn

Chipsverbot nach 20 Uhr

5

Büroleiter des CDU-Abgeordneten

Philipp Amthor beschäftigt rechten Burschen

6

Kein Exit für Nazis!

Angehörige fordern Ausschluss Zschäpes von Ausstiegsprojekt