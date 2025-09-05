piwik no script img

taz zahl ich
Logo klima update°
Foto: Kristin Rabaschus

Fossiles Gas aus der Nordsee Die drei wichtigsten Klima-News der Woche

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Behörde winkt Gas-Förderung vor Borkum durch. EU-Kommission billigt das klimaschädliche Mercosur-Abkommen. Klimaklage gegen Zementhersteller Holcim.

Susanne Schwarz
von Susanne Schwarz und Verena Kern

Berlin taz | Das niederländische Unternehmen One-Dyas darf mit der Förderung von klimaschädlichem Erdgas in der Nordsee vor Borkum beginnen. Das niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) habe dem von der Firma beantragten Sofortvollzug zugestimmt, erklärte die Behörde am Montag. Auf Borkum gibt es ein Protestcamp dagegen. Über das neue fossile Projekt und die Gas-Politik der Bundesregierung sprechen Susanne Schwarz und Verena Kern im klima update°.

Außerdem: Die EU-Kommission hat das Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Ländern gebilligt. Kri­ti­ke­r*in­nen befürchten, dass das für den Amazonas-Regenwald nichts Gutes bedeutet – und auch nicht für den Europäischen Green Deal.

Es ist ein neuer Versuch, ein klimaschädliches Unternehmen für die Klimakrise zur Verantwortung zu ziehen: Vier In­do­ne­sie­r*in­nen ziehen den Schweizer Zementhersteller Holcim vor Gericht. Sie wollen Schadensersatz, Unterstützung beim Aufbau von Schutzmaßnahmen für ihre kleine Insel – und die Reduktion der Emissionen von Holcim. Hat das Aussichten auf Erfolg?

klima update°: der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Onlinemagazin klimareporter° und der taz Panter Stiftung. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Podcast „klima update°“ #Klimawandel #Borkum #Mercosur #Klimaklage
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Illustration von Tobias Schulze, Stefan Reinicke, Ulrike Winkelmann und Peter Unfried

Nach Habecks Abschied

Was wird aus den Grünen?

Podcast „Bundestalk“ von Stefan Reinecke, Ulrike Winkelmann, Tobias Schulze und Peter Unfried
Robert Habeck hat die Grünen in den letzten Jahren geprägt – und in eine Wahlniederlage manövriert. Braucht die Partei jetzt einen neuen Kurs?

Pressefreiheit in Gaza

Die Suche nach der Wahrheit im Krieg

Podcast „Fernverbindung“ von Judith Poppe und Felix Wellisch
Seit Beginn des Gaza-Kriegs sind mehr als 200 Medienschaffende getötet worden. Wer bleibt, um zu berichten?
Köpfe von Manuela Heim, Barbara Dribbusch, Anna Lehmann und Stefan Reinecke

Unionspläne für Kosteneinsparungen

Kommt die große Reform des Sozialstaats?

Podcast „Bundestalk“ von Stefan Reinecke, Barbara Dribbusch, Manuela Heim und Anna Lehmann
Der „Herbst der Reformen“ ist bislang zwar nur Marketing-Sprech, aber die Union will unbedingt beim Sozialen sparen. Wie will sie das machen?

klimawandel

Mehrer Personen zeigen einen Kunstarm an dem Erste Hilfe geübt werden kann.

Kollapsbewegung in der Klimakrise

Nach dem Untergang geht’s weiter

Ein Teil der Klimabewegung bereitet sich darauf vor, dass der Planet nicht zu retten ist. Was heißt das für den Aktivismus? Zu Besuch beim Kollapscamp.
Von Timm Kühn

5.9.2025

Sicht von oben auf eine Batterieeinheit, bereit zum Einbau in ein E-Fahrzeug

Autoindustrie bedroht aus China

Kaum Saft aus rein europäischen Batterien

Produzenten kommen fast nur noch aus China und Korea. Das gefährdet laut einer Studie die Souveränität und die Versorgungssicherheit hiesiger Autokonzerne.
Von Kai Schöneberg

4.9.2025

Silhouette eines Hochspannungsmasts vor einem bewölkten Himmel

Stromnetzfinanzierung aus KTF

Schwarz-Rot plündert die Zukunft

Kommentar von Nick Reimer
Statt damit die Zukunft zu gestalten, bedient sich die Bundesregierung am Klimafonds um Stromnetz und Klimastrafen zu finanzieren.

4.9.2025

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Umfrage zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt

Spitzenwert für Rechtsextreme

2

Israels Krieg in Gaza

Forscher sehen einen Genozid

3

Wir Boomer

Menno, habt Ihr’s gut!

4

Rechte für Transfrauen

Pack die Badehose wieder ein

5

Herbst der Reformen

Wenn jemand immer wieder Nein sagt

6

Untersuchung des VCD

Autos machen Schulwege unsicher