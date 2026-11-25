Die deutschen Gesetze schützen Böden einer neuen Studie zufolge nur unzureichend vor Pestiziden. Die Vorschriften zur Anwendung der Mittel hätten eine „sehr begrenzte Steuerungswirkung“, schreiben Katharine Heyl, Jessica Stubenrauch und Felix Klickermann vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in der Fachzeitschrift Environmental Management. Sie seien zu ungenau und kaum durchsetzbar.

Der Einsatz von Pestiziden ist eine von mehreren Methoden, mit denen Land­wir­t:in­nen ihre Pflanzen vor Schädlingen schützen können. Die Chemikalien tragen aber dazu bei, dass Pflanzen- und Tierarten aussterben. Zudem haben sich manche Mittel im Nachhinein als gesundheitsschädlich erwiesen.

Als Beispiel für mangelhafte Regulierung nennen die For­sche­r:in­nen die im Pflanzenschutzgesetz vorgeschriebene „gute fachliche Praxis“, die unter anderem einen möglichst umweltschonenden Pestizideinsatz sicherstellen soll. Die Grundsätze seien seit 2010 nicht aktualisiert worden, neuere Erkenntnisse über die Belastung der Böden fehlten deshalb. Verstöße gegen die gute fachliche Praxis seien zudem nicht unmittelbar sanktionierbar. „Kontrolle und Durchsetzung sind daher praktisch unmöglich“, schreiben die Autor:innen, solange eine Behörde keine konkreten Maßnahmen angeordnet habe.

Wie selten kontrolliert wird, zeigen Zahlen des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, auf die sich die Studie stützt: 2023 wurden demnach nur 1,5 Prozent der Betriebe überprüft, bei 21 Prozent dieser Kontrollen gab es Verstöße gegen Vorschriften zur Pestizidanwendung. Bei einer Kontrollserie 2025 verstieß rund ein Drittel der überprüften Betriebe (230 von 687) gegen Gewässerabstände oder produktspezifische Anwendungsbestimmungen.

Bundesagrarministerium „prüft“ die Studie

Auch das Bundesbodenschutzgesetz bietet nach Einschätzung der Wissenschaftler keinen ausreichenden Schutz. Auf Agrarflächen gingen die spezielleren Regeln des Pflanzenschutzrechts vor. Das führe zu einer „bedauerlichen Situation“, schreiben die Autor:innen: Der Vorrang des Spezialrechts gelte selbst dann, „wenn die Bodenschutzmaßnahmen in den Spezialgesetzen hinter dem Standard des Bundesbodenschutzgesetzes zurückbleiben“.

Ähnlich fällt die Kritik am Bundesnaturschutzgesetz aus. Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2016 enthalten die Vorgaben für eine naturverträgliche Landwirtschaft nur unverbindliche Leitlinien. Die UFZ-Forscher schließen sich dieser Bewertung an. Außerhalb von Natura-2000-Gebieten leiste das deutsche Naturschutzrecht deshalb keinen ausreichenden Beitrag zur Verringerung der Pestizidrisiken, schreiben sie. In und in der Nähe dieser EU-Schutzgebiete müssen die Mitgliedstaaten dagegen nach europäischem Recht schädlichen Pestizideinsatz zumindest einschränken, sofern keine rechtlich zulässige Ausnahme greift.

In nationalen Naturschutzgebieten ist der Einsatz zwar grundsätzlich verboten. Doch Ausnahmen, etwa zur Abwehr erheblicher wirtschaftlicher Schäden oder zur Sicherung von Bahnstrecken, schwächten die Verbote und erschwerten ihre Durchsetzung.

Die Forscher empfehlen, die gute fachliche Praxis zu aktualisieren und verbindlich zu machen, mit überprüfbaren Anforderungen sowie Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten für die Behörden. Außerdem schlagen sie Pufferzonen zwischen Naturschutzgebieten und Agrarflächen vor. Zusätzlich halten sie eine Pestizidsteuer für nötig, deren Höhe sich nach der Umweltgefährlichkeit der Wirkstoffe richtet. Eine pauschale Abgabe hingegen könnte dazu führen, dass Landwirte weniger, aber giftigere Mittel einsetzen, so die Wissenschaftler. Die Einnahmen könnten Umweltleistungen der Landwirtschaft finanzieren.

Das von dem CSU-Politiker Alois Rainer geleitete Bundesagrarministerium teilte der taz in einer Stellungnahme zu der Kritik nur mit: „Die genannte Studie ist dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) bekannt. Sie wird derzeit im BMLEH geprüft.“