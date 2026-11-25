B auernverbände verbreiten angesichts der Verhandlungen über das künftige EU-Budget Angst: Sie suggerieren, dass die Europäische Union sich ohne die bislang 54 Milliarden Euro Agrarsubventionen pro Jahr nicht mehr selbst mit genügend Lebensmitteln versorgen könnte. Doch das ist falsch.

Selbst wenn die EU sämtliche Landwirtschaftssubventionen streichen würde, produzierte sie immer noch etwas mehr Getreide, als sie selbst verbraucht. Der Selbstversorgungsgrad läge bei 104 Prozent. Das hat vor Kurzem eine vom Naturschutzbund in Auftrag gegebene Berechnung auf Grundlage des international etablierten Agrarmodells Capri gezeigt. Demnach wäre auch die Selbstversorgung etwa mit Obst und Gemüse sowie mit Fleisch kaum verändert. Der Weizenanbau würde sogar leicht zulegen.

Zwar müssten ohne staatliche Zuschüsse gerade einige oft kleinere Höfe aufgeben, die kaum Gewinn machen. Aber deren Land würde in der Regel nicht brachfallen, sondern von rentableren Betrieben übernommen werden. Dass es so kommen würde, legt die historische Entwicklung nahe: Obwohl die Zahl der Betriebe stark gesunken ist, bleibt die landwirtschaftlich genutzte Fläche in Deutschland ziemlich stabil.

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Auch andere Studien zeigen: Niemand in der EU würde ohne Agrarsubventionen hungern. Die Importmengen würden sich ebenfalls kaum verändern. Die sozialen Auswirkungen der möglichen Hofschließungen wären gering, weil schon heute beispielsweise in Deutschland lediglich rund 1 Prozent der Beschäftigten in der Landwirtschaft arbeiten, von denen wiederum nur ein Teil betroffen wäre. Aufgeben müssten vor allem Nebenerwerbsbetriebe.

Subventionen für Landwirte lassen sich dadurch rechtfertigen, dass die Bauern zum Beispiel auf Bio umstellen oder ihre Tiere besser halten als vorgeschrieben. Leider hat die EU-Kommission in ihrem geplanten Budget genau für solche Maßnahmen – anders als für die ineffizienten Einkommenszuschüsse – keine Mindestwerte vorgesehen. Das sollte sie nachholen.