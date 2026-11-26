Rund 60 medizinische Fachgesellschaften oder andere Organisationen kritisieren Pläne der EU-Kommission, die meisten Pestizidwirkstoffe künftig unbefristet zuzulassen. Sie seien gegen die vorgeschlagenen Bestimmungen, „die die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger gefährden“, heißt es in einem Aufruf. Zu den Unterzeichnern zählen zum Beispiel die Präsidenten oder Generalsekretäre der Deutschen Gesellschaften für Hämatologie und Medizinische Onkologie, für Innere Medizin, für Rheumatologie und Klinische Immunologie sowie für Endokrinologie.

Chemisch-synthetische Pestizide sind eine von mehreren Methoden, mit denen konventionelle Landwirte ihre Kulturpflanzen vor Krankheiten und Schädlingen schützen. Aber neben den Gesundheitsrisiken tragen die Chemikalien dazu bei, dass wilde Pflanzen- und Tierarten aussterben.

Die Kommission sieht in ihrem Omnibus X genannten Gesetzespaket zeitlich unbegrenzte Genehmigungen für alle außer bestimmten, als besonders gefährlich geltenden Pestizide vor. Damit will Brüssel „unnötigen Verwaltungsaufwand“ reduzieren: Die Chemieindustrie müsste nicht so häufig Zulassungsanträge stellen, die Behörden weniger Anträge bearbeiten. Bisher lässt die EU Wirkstoffe beispielsweise nur für 10 Jahre zu, sodass sie die Sicherheit der Substanzen regelmäßig überprüfen muss.

Die Mediziner halten genau das für nötig, weil schädliche Wirkungen von Pestiziden häufig erst sichtbar würden, wenn sie bereits eingesetzt werden und Menschen ihnen ausgesetzt sind. „Seit 2011 hat das europäische Neubewertungssystem deshalb dazu geführt, dass mehrere Dutzend Wirkstoffe nicht erneut zugelassen wurden“, heißt es in der Stellungnahme.

Sie warnt zudem vor längeren Übergangsfristen, in denen bereits verbotene Pestizide aufgebraucht werden dürften. Dies könne die Belastung von Menschen und Umwelt verlängern.

Umweltschützer: Bauern haben genug Pestizide

Die EU-Kommission begründet ihren Vorschlag unter anderem mit dem Ziel, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) zu entlasten und die teils länger als vorgeschrieben dauernden Zulassungsverfahren zu beschleunigen. Die medizinischen Fachgesellschaften dagegen schreiben, 15 Millionen Euro mehr für die Efsa würden ausreichen, damit sie Anträge fristgemäß beurteilen kann.

Statt die Regeln zu lockern, solle die EU sie verschärfen, fordern die Fachgesellschaften. Sie müsse besser prüfen, wie sich die Belastung durch mehrere Stoffe summiert und gegenseitig verstärkt, wie stark Menschen und Umwelt den Pestiziden ausgesetzt sind, und sie müsse stärker neue wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigen.

Vor den medizinischen Organisationen hatten schon die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Deutschland, drei Fachgesellschaften für Endokrinologie und eine Gruppe von Wissenschaftlern in der Fachzeitschrift Science davor gewarnt, dass der Omnibus X den Schutz von Gesundheit und Umwelt erheblich schwächen könnte.

Die EU-Kommission schrieb der taz auf Anfrage, ihr Vorschlag senke weder die Sicherheitsstandards noch die Kriterien für die Genehmigung von Pestizidwirkstoffen. Sollten neue wissenschaftliche Erkenntnisse auftauchen, die eine unbefristete Genehmigung infrage stellten, werde die Kommission die betroffenen Stoffe neu bewerten, erklärte eine Sprecherin. Die Verzögerungen bei den Zulassungen lägen zudem vor allem am Personalmangel in den Mitgliedstaaten, die gemeinsam mit der Efsa die Mittel prüfen müssen. Die Kommission wolle die Behörde allerdings mit zusätzlichen Stellen stärken. Ihr Vorschlag sehe 15 zusätzliche Vollzeitstellen für die Efsa vor, damit diese bei neuen biologischen Wirkstoffen die Aufgaben des federführenden Mitgliedstaats übernehmen kann. Außerdem seien weitere Stellen für die Bearbeitung aufgelaufener Risikobewertungen geplant.

Die Umweltorganisation Pestizid-Aktionsnetzwerk (PAN) wies unterdessen die Behauptung von Bauern- und Industrievertretern zurück, die Landwirte hätten zu wenig Mittel zur Verfügung, um ihre Pflanzen vor Schädlingen zu schützen. Derzeit seien etwa 420 Wirkstoffe zugelassen – genauso viele wie vor 15 Jahren. Außerdem gebe es präventive Methoden, Schädlingsbefall zu reduzieren. Dazu zählt eine vielfältige Fruchtfolge, bei der auf einem Feld unterschiedliche Kulturpflanzen nacheinander angebaut werden.

Die Reform kann erst in Kraft treten, wenn das EU-Parlament und der Rat der Mitgliedstaaten zugestimmt haben. Der Rat will unbefristete Genehmigungen auf Pestizide mit geringem Risiko beschränken. Das EU-Parlament will Anfang 2027 seine Verhandlungsposition festlegen.