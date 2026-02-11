piwik no script img

Umgang mit DDR-BautenInternationale Vorbildfunktion

Jonas Wahmkow

Kommentar von

Jonas Wahmkow

Das Kino International ist ein Beispiel für denkmalbewusste Stadtentwicklung. Die ist nicht nur identitätsstiftend, sondern auch ökologisch.

Außenaufnahme des Kino International. Das Kino wurde 18 Monate lang denkmalgerecht saniert.
Sieht nach 18 Monaten Sanierung genauso aus wie vorher: das Kino International an der Karl-Marx-Allee Foto: dpa, Britta Pedersen

E s ist eine Nachricht, die man in Berlin gar nicht mehr erwartet: Das Kino International eröffnet zwei Monate früher als geplant. Nach über einem Jahr denkmalgetreuer Komplettsanierung erstrahlt es in altem Glanz, der schon DDR-Staatschef Erich Honecker bei zahlreichen Premieren erfreute. Film- und Architekturfans, die es wegen seines einzigartigen 60er-Jahre-Chics schätzten, sind erfreut. Das International ist fit für die nächsten Jahrzehnte Kinokultur.

Der Umgang mit dem Kino International ist ein herausragendes Beispiel für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem architektonischen Erbe der DDR. Anstatt das 1963 errichtete Vorzeigekino des SED-Regimes abzureißen, übernahm nach dem Mauerfall die Yorck-Kinogruppe das Lichtspielhaus. Der neue Betreiber erhielt das Gebäude nicht nur in seiner Form, sondern auch in seiner Nutzung: Das International ist weiterhin ein beliebtes Premierenkino.

Anderen Architekturikonen der DDR wird hingegen deutlich weniger Wertschätzung entgegengebracht. So soll das Sport- und Erholungszentrum (SEZ) an der Landsberger Allee bereits am 2. März der Abrissbirne zum Opfer fallen. Für die SED-Führung war der 1981 eröffnete futuristisch gestalteten Freizeitkomplex ein weiteres Prestigeprojekt, das die Überlegenheit des Sozialismus beweisen sollte.

Verramscht und verwahrlost

Nachdem der Betrieb im SEZ nach der Wende nach und nach eingestellt wurde, ging es für einen symbolischen Euro an einen Investor, der versprach den Freizeitkomplex inklusive Spaßbad wiederzubeleben. Doch stattdessen erfolgten jahrelange Verwahrlosung und Leerstand. 2023 ging das SEZ wieder an das Land Berlin. Der Senat will abreißen und Wohnungen bauen. Das ist rechtlich möglich, denn im Gegensatz zum Kino International steht das SEZ nicht unter Denkmalschutz.

Die Proteste von Anwohner:innen, Ar­chi­tek­t:in­nen und Um­welt­schüt­ze­r:in­nen blieben ungehört. Berlin brauche nun einmal Wohnungen dringender, heißt es vom Senat. Die letzte Hoffnung ist eine Klage, mit der die Vereine „Gemeingut in BürgerInnenhand“ und die Naturfreunde Berlin einen Abriss noch verhindern wollen.

Die Ak­ti­vis­t:in­nen wollen die Denkmalwürdigkeit des Komplexes richterlich feststellen lassen. Zuletzt sprachen sich im vergangenen Dezember 150 Wis­sen­schaft­le­r:in­nen für einen Erhalt aus. Die Ak­ti­vis­t:in­nen hoffen, mit einer einstweiligen Verfügung den Abriss zumindest aufschieben zu können.

Es ist ein Trauerspiel, dass die Ab­riss­geg­ne­r:in­nen den Senat durch Gerichtsverfahren davon abhalten müssen, das architektonische Gedächtnis der Stadt zu vernichten. Dabei ist der Bestandserhalt nicht nur eine Frage des Denkmalschutzes, sondern vor allem eine ökologische. Es ist Wahnsinn, Schwimm- und Sportanlagen abzureißen, nur um sie an andere Stelle wieder aufzubauen. Der dichtbesiedelte Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ist in dieser Beziehung extrem unterversorgt. Eine Sanierung und Wiedereröffnung wäre hier die einfachste, ökologischste und offensichtlichste Lösung. Wenn es beim Kino International geht, warum nicht beim SEZ?

Gemeinsam für freie Presse

Jonas Wahmkow

Jonas Wahmkow
Redakteur für Arbeit und Soziales im Berlin Ressort.
Themen #SEZ #DDR #Architektur #Abriss #Graue Energie
Mehr zum Thema
Der große Saal mit den blauen Sesseln im Kino International
Kino International öffnet nach Sanierung So chic war die DDR

Das einstige Premierenkino der DDR war in die Jahre gekommen. Nach Generalsanierung eröffnet das Kino International zwei Monate früher als geplant.

Von Andreas Hergeth
Polizisten werden vom Sicherheitsdienst auf das Gelände vom Sport- und Erholungszentrum (SEZ) begleitet
Zukunft des SEZ Klage soll vor Abriss schützen

Zwei Verbände haben Klage gegen den geplanten Abriss des SEZ eingereicht. Schon deren Annahme könnte die Arbeiten stoppen.

Von Darius Ossami
Ein Bagger transportiert Schutt vor der Fassade des Sport- und Erholungszentrums (SEZ)
Ehemaliges DDR-Prestige-Schwimmbad Wis­sen­schaft­le­r:in­nen wollen SEZ-Abriss verhindern

Über 150 Ex­per­t:in­nen fordern die Rettung des Sport- und Erholungszentrums. Der Erhalt sei architektonisch und klimapolitisch geboten.

