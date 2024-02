Umgang des Kremls mit Nawalnys Tod : Es geht um Erniedrigung

Die Tage nach dem Ableben von Alexei Nawalny zeigen den Zynismus von Putins Russland. Repressionen gegen Andersdenkende werden zunehmen.

Dass Russlands Präsident Wladimir Putin über Leichen geht, wenn es dem eigenen Macht­erhalt dient, ist bekannt. So gesehen ist – grausam, aber wahr – auch das tragische Ende von Alexei Nawalny im heutigen Russland business as usual. Eine neue Qualität hat jedoch das Katz-und-Maus-Spiel rund um die sterblichen Überreste des prominentesten Kremlkritikers. Einen Menschen auch noch nach seinem Tod maximal zu erniedrigen und die Angehörigen gleich mit, darum geht es. Mehr Anschauungsmaterial, wie zynisch, menschenverachtend und moralisch verwahrlost dieses System ist, braucht es nicht.

Dazu passt auch der Umgang der ­Sicherheitskräfte mit den Rus­s*in­nen, die am vergangenen Wochenende, allen Einschüchterungen und realen Risiken zum Trotz, in mehreren Städten des Landes spontan ihre Anteilnahme am Tod Nawalnys bekundeten: Gewalt, Hunderte Festnahmen und ein juristisches Nachspiel, das viele Teil­neh­mer*in­nen zu erwarten haben. Offensichtlich haben Putin und seine Handlanger Angst vor trauernden Menschen mit Blumen und Kerzen, die sich in stillem Gedenken versammeln.

Man kann sich die Frage stellen, was dieses brutale Vorgehen über den tatsächlichen Zustand des Regimes aussagt. Wie auch immer der Befund ausfällt – für die, die in Haft gequält und tagtäglich entmenschlicht werden, macht das keinen Unterschied.

Ob die Journalistin Anna Politkowskaja, der Oppositionspolitiker Boris Nemzow, der Chef der Wagner-Truppe Jewgeni Prigoschin oder jetzt Nawalny: Über die Hintergründe und Umstände dieser Verbrechen in staatlichem Auftrag werden wir vielleicht nie die Wahrheit erfahren, zumindest nicht, solange Wladimir Putin im Kreml sitzt. Er wird sich schon im kommenden Monat für eine weitere Amtszeit bestätigen und entsprechend feiern lassen.

Schon jetzt steht fest, dass sich die Repressionen gegen Andersdenkende verschärfen werden. Und Nawalny wird nicht der Letzte sein, der für ein anderes Russland mit seinem Leben bezahlt.