Was viele Linke in Berlin gehofft haben, scheint tatsächlich einzutreffen. Die Linkspartei profitiert von dem extremen Wahlsieg der rechtsextremen AfD in Sachsen-Anhalt. Laut einer von der ARD am Donnerstagabend veröffentlichten Umfrage zur bevorstehenden Abgeordnetenhauswahl klettert die Linke dort um 2 Prozentpunkte auf 21 Prozent. Sie liegt damit wieder vorn, auch vor der CDU, die sich gegenüber der letzten Umfrage um 1 Prozentpunkt verschlechtert und nun nur noch auf 20 Prozent kommt.

Noch etwas deutlicher fällt die Zuspitzung auf die Linke und CDU in einer weiteren Umfrage aus, die das ZDF am Freitagmorgen veröffentlichte. Zahl den von der Forschungsgruppe Wahlen ermittelten Zahlen kommt die Linkspartei da sogar auf 23 Prozent, die CDU auf 21 Prozent.

Für den ARD-Wahltrend hatte infratest dimap von Montag bis Mittwoch gut 1.500 Wahlberechtigte in Berlin befragt – also unmittelbar nach dem für viele schockierenden Wahlergebnis aus Sachsen-Anhalt. Für das ZDF-Politbarometer hatte die Forschungsgruppe Wahlen gut 1.000 Menschen von Montag bis Donnerstag befragt. Bei den ZDF-Zahlen lässt sich aber kein Trend ablesen, weil es die erste Umfrage der Forschungsgruppe zu Berlin seit mehr als 3 Jahren ist.

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Von einer entscheidenden Trendwende in Berlin kann auch bei den infratest-Zahlen keine Rede sein. Die Linke holt sich nur ein paar Prozentpunkte zurück, die sie bei der letzten Umfrage vor einer Woche verloren hatte.

Das enge Rennen von gleich fünf großen Parteien in der Hauptstadt bleibt aber weiter offen – allerdings mit offenbar größerer Differenzierung. Seit Anfang Juli haben sich Linke und CDU regelmäßig bei der Führung in den Umfragen abgewechselt. Beide lagen dabei meist knapp über, manchmal knapp unter 20 Prozent. Alle anderen scheinen aber nun etwas zurückzufallen. Das zeigt vor allem die ZDF-Umfrage.

Auf Platz 3 steht die AfD, die bei der ARD unverändert auf 18 Prozent kommt, das ZDF sieht sie etwas schwächer mit 17. Anders als in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Rechtsextremen laut einer weiteren infratest-Umfrage um gleich 3 Prozentpunkte gestiegen sind, kann die AfD in Berlin also offenbar nicht vom rechten Boom nach Sachsen-Anhalt profitieren.

Die Grünen sind die Verlierer der Woche. Sie fallen von 18 auf 16 Prozent zurück, das ZDF sieht sie ebenfalls bei 16 Prozent. Damit liegen nun wieder mindestens 5 Prozentpunkte hinter der Linken. Vor einer Woche hatte infratest sie noch nur 1 Punkt hinter der Linken gesehen. Der grünen Hoffnung am Wahlabend vor CDU und/oder Linkspartei landen zu können, gibt das einen empfindlichen Dämpfer.

Die SPD erholt sich bei der ARD minimal von 11 auf 12 Prozent. Das ZDF gibt den Sozialdemokraten sogar nur 10 Prozent. Allerdings wurden die Durchsuchungen bei SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach erst kurz vor Abschluss der Umfrage bekannt. Bei der ZDF-Umfrage, die ja bis Donnerstag lief, dürfte das eine größere Rolle gespielt haben. Allerdings wird Krach laut den Umfragen auch am wenigsten eine Chance haben, als Regierender Bürgermeister ins Rote Rathaus einzuziehen.

Das BSW stagniert bei 4 Prozent bei der ARD, das ZDF gibt ihm nur 3.

Die Umfragen sind keine Prognosen für den Wahlausgang. Und Umfrageinstitute geben stets an, dass die Werte um 2 bis 3 Punkte schwanken könnten. Zudem hat es bei Wahlen in jüngster Zeit erhebliche Abweichungen zu den Umfragen gegeben.

So oder so bleibt es unverändert dabei, dass in Berlin ein Bündnis aus drei Parteien nötig wäre für eine Mehrheit im künftigen Abgeordnetenhaus. Entscheidend wird dabei vor allem, wofür Grüne und SPD sich nach der Wahl entscheiden: für Rot-Grün-Rot oder für Schwarz-Grün-Rot.