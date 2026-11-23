Der Ostsee-Raum ist seit Beginn der russischen Vollinvasion in der Ukraine im Februar 2022 immer wieder auch Kriegsschauplatz. Zum Beispiel, wenn Unterwasserkabel beschädigt werden, wenn Drohnen in den Luftraum Finnlands oder Estlands eindringen oder auch durch die sogenannte Schattenflotte.

Am Samstag kam es im Finnischen Meerbusen nun zu einem besonders heiklen Vorfall. Ein Drohnenangriff auf ein russisches Frachtschiff in der Ostsee löste ein Feuer an Bord aus. Mehrere Rettungsschiffe der finnischen Küstenwache versuchten den Frachter zu löschen. Die „Sparta II“ war auf dem Weg von St. Petersburg nach Kaliningrad, wurde dann in internationalen Gewässern vor der russischen Insel Gogland getroffen und trieb schließlich in finnischen Gewässern.

Laut Finnlands Grenzschutz handelte es sich um eine ukrainische Drohne. Die „Sparta II“ gehört dem russischen Unternehmen Oboronlogistika, das Logistikdienstleistungen für das Verteidigungsministerium erbringt. Laut der Internetseite OpenSanctions steht das Schiff unter ukrainischen und US-Sanktionen, weil es verdächtigt wird, Militärgüter aus Syrien nach Russland zu transportieren. Als das Schiff brannte, leistete Finnland nach Seerecht dem Schiff Hilfe. Der Frachter sollte dann in russische Gewässer geschleppt werden.

Sind die ukrainischen Angriffe eine Eskalation?

„Finnland hat sehr besonnen und verantwortungsvoll gehandelt“, sagte Kanzler Friedrich Merz am Montag bei einem Besuch von Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin. Und: Es dürfe in der Ostsee nicht zu einer kriegerischen Eskalation kommen. „Stabilität und Sicherheit dieses Raumes sind von größter Wichtigkeit, und vor allem die freie Schifffahrt darf nicht gefährdet werden.“ Auch Nato-Chef Rutte lobte die Finnen und betonte erneut, wie wichtig es sei, die Kritische Infrastruktur in der Ostsee zu schützen.

 Vor allem die freie Schifffahrt darf nicht gefährdet werden Bundeskanzler Friedrich Merz

Sowohl die Angriffe der Ukraine in der Ostsee aber auch mehr oder minder zeitgleiche Attacken in Libyschen Gewässern, bedeuten die nicht eine gefährliche Entwicklung im Kriegsverlauf? Rutte und Merz wichen aus und antworteten nicht auf diese Frage. Die russische Führung nutzte den Vorfall in Finnland aber erneut, um die estnische Führung zu beschuldigen, der Ukraine ihren Luftraum für die Angriffe zur Verfügung zu stellen.

Sowohl Rutte als auch Merz machten stattdessen auf einen anderen Vorfall der vergangenen Tage aufmerksam. Am Freitag waren in Südpolen mehrere Marschflugkörper russischen Ursprungs eingeschlagen. Rutte war zufällig am Samstag in Warschau und verurteilte den Angriff scharf. Sowohl bei der Parlamentarischen Vollversammlung der Nato in Berlin am Montag, als auch beim Gespräch zwischen Merz und Rutte kam der Vorfall in Polen zur Sprache.

„Polen kann auf unsere Solidarität zählen“, sagte Merz. So lange es notwendig sei, werde man Kyjiw unterstützen. Erneut betonte der Kanzler aber: „Europa ist bereit, mit Russland zu verhandeln.“ Wie nach dem Treffen der „Koalition der Willigen“ in der vergangenen Woche brachte der Kanzler Abu Dhabi als Verhandlungsort ins Spiel.