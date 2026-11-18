A ls „ziemlich dumm“ hat Verteidigungsminister Boris Pistorius die Kritik aus dem Pentagon bezeichnet, dass ukrainische „spektakuläre Angriffe weit hinter den Frontlinien“ darauf abzielten, „der russischen Bevölkerung Leid zuzufügen“ und dass sie nicht dazu geführt hätten, „den russischen Vormarsch an der Front aufzuhalten“.

Die Aussagen des US-Verteidigungsstaatssekretärs Elbridge Colby verwundern in der Tat. Denn die Ukraine hat der russischen Armee mit den gezielten Angriffen auf Nachschublinien, Raffinerien, Fabriken für Explosivstoffe und Drohnen, Brücken und Logistikzentren in den letzten Monaten schwer zugesetzt. In der Folge hat die ukrainische Armee russische Offensiven an der Front abwehren und besetztes Gebiet zurückerobern können.

Nicht ohne Grund hat Russland gleich zu Beginn der Vollinvasion die einzige funktionierende ukrainische Raffinerie zerstört, um die Dieselversorgung für Panzer zu erschweren. Warum soll es da nicht legitim sein, auch der russischen Truppe die Treibstoffversorgung zu einem logistischen Aufwand zu machen? Dass die russische Bevölkerung den Spritmangel zu spüren bekommt, ist deutlich weniger schlimm, als dass die Menschen in Kyjiw, Charkiw, Dnipro oder Riwne ständig unter Strom-Notabschaltungen, ausfallenden Heizungen oder einfrierenden Wasserleitungen zu leiden haben.

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Russland greift gezielt Heizkraftwerke, Stromnetze und Wohnhäuser an – das tut die Ukraine nicht. Sie geht gezielt gegen militärisch genutzte Infrastruktur vor, wie auch die am Dienstag stark zerstörte Krim-Brücke. Über sie hat Moskau nicht nur seine Truppen auf der okkupierten Halbinsel, sondern bis weit hinein in besetzte Gebiete im Osten der Ukraine versorgt. Sie ist also ein legitimes militärisches Ziel.

Infam ist die Behauptung des Kremls, dies sei „Terror“ – vor allem angesichts des täglichen Bombardierens der ukrainischen Zivilbevölkerung. Dass Washington bei dieser Täter-Opfer-Umkehr zugunsten Moskaus mitspielt, ist empörend und tatsächlich auch nicht klug. Aber beim derzeitigen Kuschelkurs der Trump-Regierung mit Russland leider erwartbar.