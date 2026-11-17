Lange hatte die Ukraine auf die Lieferung deutscher „Taurus“-Marschflugkörper gewartet, um die nach der Annexion der Krim 2014 gebaute Brücke vom russischen Festland zur Stadt Kertsch auf der Halbinsel zu zerstören. Am frühen Dienstagmorgen ist dies nun gelungen – mit eigens entwickelten Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern. Ein 227 Meter langes zentrales Teilstück ist eingestürzt und ins Meer gekracht, wie Aufnahmen eines vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf „X“ geposteten Videos belegen.

Der benachbarte Eisenbahnbogen hat bei den parallel erfolgten Angriffen offenbar standgehalten, dürfte jedoch ebenfalls beschädigt worden sein. Denn russische Behörden kündigten die Einstellung des Eisenbahnverkehrs auf der Brücke an. Russische Militärblogger behaupteten, Nato-Aufklärungsflugzeuge hätten die Aktion gesteuert. Nach ersten ukrainischen Angriffen auf die Brücke im Oktober 2022 hatte Russland Flugabwehrsysteme dort installiert und Betonsperren gegen Seedrohnen sowie Vernebelungsanlagen.

„Wir haben Russland wiederholt Schritte zur Deeskalation angeboten – und jeder Vorschlag stieß auf lautstarke Ablehnung“, kommentierte Selenskyj den erfolgreichen Schlag gegen die Krim-Brücke. „Russland greift täglich unsere Infrastruktur an, darunter Brücken in Saporischschja, Dnipro, Kyjiw und der Region Odessa“, schrieb er zur Begründung und erklärte: „Wir erinnern Russland daran, dass der Krieg immer dorthin zurückkehren wird, wo er begonnen hat.“

Am 15. Mai 2018 wurde die nun zerstörte Brücke eingeweiht – Teil davon war eine Überfahrt von Kremlherr Wladimir Putin am Steuer eines orangefarbenen Kipplasters der russischen Marke Kamaz. Fortan wurde die Brücke „Symbol des Putinismus“ oder „Symbol der Besatzung“ genannt.

Zwei Tage vor Putins Treffen mit Trump und Xi Jinping

Zwei Tage vor dem Treffen Putins mit US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping hat die Attacke auf die Krim-Brücke symbolische Bedeutung. Russland hatte für diesen Fall mit der Zerstörung der über den Fluss Dnipro führenden Brücken gedroht.

In der Nacht waren auch die beiden wichtigsten der vier Dnipro-Autobrücken in Kyjiw getroffen worden. Der Verkehr musste nach Angaben von Bürgermeister Witali Klitschko eingestellt werden. Auch über die U-Bahn-Brücke fahren vorerst keine Züge mehr. Nun wird der Bau von Ponton-Brücken erwogen und der langwierige Bau eines Tunnels. Denn die ukrainische Hauptstadt ist stark auf den Transit über die Brücken angewiesen zum Funktionieren der Stadt. Die russische Armee hat auch erneut Fernwärme-, Strom- und Metro-Linien in Kyjiw angegriffen, was zu erheblichen Ausfällen führte.

Der Ausfall der Krim-Brücke ist indes verheerend für die russische Armee und ihre Nachschublinien sowie die langfristige Besatzung der der Ukraine geraubten Halbinsel: „Die Krim befindet sich de facto in einer Blockade. Es gibt keine Fähren, keine Eisenbahn. Es gibt nur die ‚Straße des Todes‘ durch den sogenannten Landkorridor“, meinte Wadim Denisenko, der Leite des Kyjiwer Analysezentrums Dilovaja Stolyza. Damit zielt er auf den einzig verbliebenen Landweg über den Norden der Krim in andere russisch besetzte Gebiete an, wo die Ukraine regelmäßig russische Nachschublieferungen attackiert mit Drohnen.