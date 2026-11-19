Der Ukraine gelingen immer mehr schwere Schläge gegen die russische Ölindustrie und Einrichtungen in den von Russland besetzten Gebieten. So hat die ukrainische Armee in der Nacht zum Donnerstag zum dritten Mal seit Beginn der Woche die Krimbrücke angegriffen. Der oppositionelle Internetdienst auf der annektierten Halbinsel, Krimskij Veter, berichtete, dass der parallel verlaufende Eisenbahnabschnitt zweifach getroffen wurde.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gibt es keine Fotos oder Videos, die dies belegen. Am Dienstag war der 227 Meter lange zentrale Abschnitt der Autobahn der 19 Kilometer langen Brücke über die Straße von Kertsch getroffen worden und mit Fahrbahn und Brückenbogen ins Meer gestürzt.

Auf Telegram-Kanälen berichteten Dutzende Russen frustriert, dass sie in Zügen Richtung Krim, wie dem St.-Petersburg–Kertsch-Express, festsäßen. Aus der Hafenstadt Sewastopol auf der Krim wurden lange Schlangen vor Tankstellen gemeldet, da ein erneuter Benzinverkaufsstopp befürchtet wurde. Das berichtete der auf Belege für Kriegsschäden auf russischer Seite spezialisierte Telegram-Kanal Exilenova+.

Streit um Reparatur der Brücke

Der neue Angriff ereignete sich wenige Stunden vor einem historischen Dreiergipfel der Staatschefs von China, Russland und den USA. Xi Jinping, Wladimir Putin und Donald Trump kommen am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im chinesischen Shenzhen zusammen. Die Krimbrücke wurde 2018 von Putin persönlich mit einer Überfahrt am Steuer eines Kamaz-Kipplasters eröffnet.

„Der Verkehr ist vorübergehend gesperrt. Alle zuständigen Dienste sind im Einsatz. Der entstandene Schaden wird derzeit begutachtet“, schrieb der von Russland ernannte Regierungschef der Halbinsel, Sergej Aksjonow. Über die Krimbrücke versorgt Russland seine Armee auf der Halbinsel und in besetzten Gebieten im Osten der Ukraine.

Der russische Vizepremier Andrej Nikitin erklärte, dass die Reparaturarbeiten „innerhalb kurzer Zeit“ abgeschlossen werden könnten, nannte jedoch kein konkretes Datum. Der ehemalige Abgeordnete der Werchowna Rada und Ex-Berater des ukrainischen Innenministers, Anton Geraschenko, sagte indes, dass eine Wiederherstellung der Brücke unmöglich sei: Für die Reparatur würden Schiffskräne benötigt, die Ukraine werde jedoch keine Schiffe in diesem Gebiet verkehren lassen und so Arbeiten verhindern.

Emil Kastehelmi, Analyst des finnischen Osint-Projekts Black Bird Group, schrieb auf X, dass die Straßenbrücke bis zum Ende des Krieges nicht wiederhergestellt werden könne. Derweil berichtete die Moscow Times unter Berufung auf den Schiffsortungsdienst Vesselfinder, sechs Schlepper, ein Schiff zur Bodenvertiefung sowie ein Schiff zur Beseitigung von Ölunfällen seien an der Einsturzstelle eingetroffen. Ihren Bewegungen nach zu urteilen, führten sie vor Ort Arbeiten durch.

Ölpipelines schwer getroffen

Parallel haben ukrainische Drohnen auch einen der wichtigsten Knotenpunkte des russischen Ölpipelinesystems in der Republik Tatarstan angegriffen – 1.300 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Ziel war die Ölpumpstation Kalejkino. Laut Berichten von Augenzeugen auf Telegram sind Krankenwagen zu der Anlage gefahren. Es gab bisher keine Behördenangaben über Tote oder Verletzte.

Die Ölpumpstation Kalejkino ist eine der wichtigsten Stationen im russischen Hauptölpipelinesystem und gehört dem staatlichen Pipelinebetreiber Transneft. Dort werden Ölströme verschiedener Sorten aus Westsibirien, Tatarstan, Udmurtien und Baschkortostan gemischt. Mit diesem Rohöl wird auch die Druschba-Pipeline befüllt, die russisches Öl gen Europa pumpt.

Die ukrainischen Streitkräfte haben Ende Oktober ihre Angriffe auf die russische Ölinfrastruktur wieder aufgenommen, nachdem es auf Druck von Trump, die Angriffe einzustellen, zu einer kurzen Pause gekommen war. Seither haben ukrainische Drohnen 15 der 35 großen Ölraffinerien Russland getroffen und teilweise vollständig außer Betrieb gesetzt, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf informierte Kreise. Infolgedessen sank die gesamte Ölverarbeitung in Russland im Vergleich zum Stand von Ende Oktober um 45 Prozent.

Streit um Elon Musk

Unterdessen tobt ein Streit über den Einsatz des Satelliten-Internets Starlink des SpaceX-Konzerns von Elon Musk. Aussagen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, es gebe erneut Einschränkungen bei der Nutzung von Starlink beim Einsatz ukrainischer Drohnen und Raketen, wies der Tech-Bro zurück. In einem Live-Interview mit der New York Times sagte Musk am Donnerstag, Selenskyj sei diesbezüglich „nicht immer ehrlich“.

Vorwürfe, er stünde Russland nahe, wies Musk ebenfalls zurück: „Es gab nur ein einziges System, das sie (die Russen bei ihrer Vollinvasion in der Ukraine im Februar 2022) nicht ausschalten konnten – Starlink. Ohne Starlink wäre die gesamte (ukrainische) Verteidigungslinie zusammengebrochen, da ihnen keine Kommunikationsmittel mehr zur Verfügung gestanden hätten – und Russland hätte den Sieg davongetragen. Und wie, glauben Sie, sieht das nach prorussischen Handlungen aus?“, erklärte Musk.

Für die Angriffe auf die Krimbrücke mit von dem ukrainischen Hersteller Firepoint entwickelten „Flamingo“-Marschflugkörpern ist nach Angaben des ukrainischen Militärs ausdrücklich kein Starlink-System zur Steuerung eingesetzt worden.