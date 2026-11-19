„Unsere Vergeltungsmaßnahmen … werden weitaus schmerzhafter sein“ als das, was das ukrainische Militär „der Brücke angetan hat“, sagte ein sichtbar verärgerter Kremlchef am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Shenzhen. Damit reagierte Wladimir Putin auf den erfolgreichen neuerlichen Angriff der Ukraine auf die Krimbrücke, die das russische Festland mit der annektierten ukrainischen Halbinsel verbindet.

In der Nacht zum Donnerstag hatte die Ukraine zum dritten Mal seit Beginn der Woche die Krimbrücke angegriffen. Putin räumte ein, dass der Straßenabschnitt der Krimbrücke „erheblichen Schaden“ erlitten habe. Ukrainische und russische Medien berichteten, der parallel verlaufende Eisenbahnabschnitt sei zweifach getroffen worden.

Wie die russische Reaktion auf die erfolgreichen Angriffe auf Putins Prestigeobjekt aussehen werde, sagte der russische Herrscher nicht. Wahrheitswidrig behauptete er, die ukrainischen Streitkräfte hätten ein „ausschließlich ziviles Objekt“ angegriffen, das „schon seit sehr langer Zeit“ nicht mehr vom Militär genutzt werde, „weder für den Transport von Militärtechnik noch für den Transport von Munition“ oder Erdölprodukten.

Fahrbahn ins Meer gestürzt

Bereits am Dienstag war der 227 Meter lange zentrale Autobahnabschnitt der 19 Kilometer langen Brücke über die Straße von Kertsch getroffen worden und mit Fahrbahn und Brückenbogen ins Meer gestürzt.

Auf Telegramkanälen berichteten Dutzende Russen frustriert, dass sie in Zügen Richtung Krim, wie dem St.-Petersburg–Kertsch-Express, festsäßen. Aus der Hafenstadt Sewastopol auf der Krim wurden lange Schlangen vor Tankstellen gemeldet, da ein erneuter Benzinverkaufsstopp befürchtet wurde. Das berichtete der auf Belege für Kriegsschäden auf russischer Seite spezialisierte Telegramkanal Exilenova+.

Der neue Angriff ereignete sich wenige Stunden vor einem historischen Dreiergipfel der Staatschefs von China, Russland und den USA im chinesischen Shenzhen. Die Krimbrücke wurde 2018 von Putin persönlich mit einer Überfahrt am Steuer eines Kamaz-Kipplasters eröffnet.

Erfolgreiche Angriffe auf Ölanlagen

Experten bezweifeln, dass Russland die 3,5 Milliarden Dollar teure Krim-Brücke wiederherstellen kann. Colin Caprani, Professor für Bauingenieurwesen an der australischen Monash-Universität, stellte fest, dass die Brücke „katastrophale“ Schäden davongetragen habe. Durch den Einschlag stürzte der Metallbogen, der so hoch wie ein 15-stöckiges Haus war, zusammen mit der Fahrbahn und einem Teil der tragenden Konstruktionen ins Wasser. „Er ist vollständig zerstört“, sagte Caprani.

Parallel haben ukrainische Drohnen auch einen der wichtigsten Knotenpunkte des russischen Ölpipelinesystems in der Republik Tatarstan angegriffen – 1.300 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Ziel war die Ölpumpstation Kalejkino, eine der wichtigsten im ganzen russischen Ölpipelinesystem.

Die ukrainischen Streitkräfte haben Ende Oktober ihre Angriffe auf die russische Ölinfrastruktur wieder aufgenommen, nachdem es auf Druck von Trump zu einer kurzen Pause gekommen war. Durch die neuerliche Angriffswelle sank die gesamte Ölverarbeitung in Russland im Vergleich zum Stand von Ende Oktober um 45 Prozent.