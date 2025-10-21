piwik no script img

Tugendwächter in RedaktionenFelix Klein rät Medien zu Antisemitismus-Ansprechpartnern

Der Antisemitismusbeauftragte meint, Medien bräuchten Expertise beim sensiblen Thema Antisemitismus. Dabei ist er bei dem Thema selbst oft unsensibel.

Ein Mann im grauen Sakko spricht in ein Mikrofon
Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung: Felix Klein bei einer Diskussionsveranstaltung am 7. Oktober 2025 Foto: Britta Pedersen/dpa
Jannik Grimmbacher

Von

Jannik Grimmbacher

kna/taz | In allen großen Medienhäusern in Deutschland sollte es feste Ansprechpartner für Antisemitismusfragen geben, das sagte der Beauftragte der Bundesregierung gegen Antisemitismus, Felix Klein, in einem Interview der „Welt am Sonntag“. In Behörden und Universitäten sei dies bereits üblich, fügte er hinzu: „Gerade in Redaktionen, in denen täglich Entscheidungen getroffen werden, welche Themen auf welche Weise in die Öffentlichkeit gelangen, ist das von entscheidender Bedeutung.“

Es gehe nicht nur um Fakten, „sondern um die Vermittlung von Haltung, um Verantwortung für das gesellschaftliche Klima“, ergänzte Klein. Der Umgang mit Israel, mit dem Nahost-Konflikt und mit jüdischem Leben in Deutschland seien Themen, die die Gesellschaft emotional stark aufladen könnten: „Und gerade deshalb brauchen wir hier ein professionelles, sachkundiges Fundament.“

Er freue sich, dass es mittlerweile den Verband Jüdischer Journalistinnen und Journalisten gebe, so Klein weiter. Dieser könne künftig auch als Ansprechpartner und Partner für Medien dienen. Der Beauftragte berichtete weiter, der Verband werde aus seinem Haushalt unterstützt, erstmals im kommenden Jahr, weil er eine Lücke fülle, die lange bestanden habe: „Er kann journalistische Redaktionen beraten, Schulungen anbieten, rechtliche Expertise liefern und dabei helfen, Vorurteile zu erkennen, bevor sie sich in die Berichterstattung einschleichen.“

Ein breit interpretierter Arbeitsauftrag

Klein selbst ist nicht unumstritten. In der Vergangenheit hat er seinen Auftrag, Antisemitismus entgegenzutreten, sehr großzügig interpretiert.

Dem kamerunischen Historiker Achille Mbembe etwa warf er vor, seine Arbeit weise „alle Merkmale des israelbezogenen Antisemitismus“ auf. Mbembe hatte zu Parallelen zwischen Kolonialismus und Holocaust geforscht und die israelische Besatzungspolitik des Westjordanlandes mit der Apartheid in Südafrika verglichen – ein Vergleich, den führende Menschenrechtsorganisationen teilen.

Als Trump im Februar dieses Jahres seinen Vertreibungsplan für Gaza vorstellte, zeigte sich Klein bereit, „radikal und einmal völlig neu zu denken“.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Antisemitismus #Nahost-Konflikt #Felix Klein #Antisemitismusbeauftragter #Pressefreiheit
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Der israelische Botschafter auf der Besuchertribüne im Deutschen Bundestag
Gedenken an den 7. Oktober „Schalom und Salam“

In einer aktuellen Stunde haben die Abgeordneten des Bundestags der Opfer des 7. Oktober gedacht. Auch der Friedensplan für Gaza prägte die Debatte.

Von David Hinzmann
Eine Frau an einem Rednerpult spricht in ein Mikrofon
6. Jahrestag des Halle-Anschlags „Deutschland hat uns im Stich gelassen“

Unsere Autorin überlebte vor sechs Jahren den rechten Terroranschlag in Halle. Die deutschen Behörden nähmen sie und andere Betroffene nicht ernst.

Von Christina Feist
Zwei Personen stehen in Trümmern und schauen in den Himmel
Trumps Pläne für Gaza Ankündigung eines Jahrhundertverbrechens
Kommentar von Daniel Bax

US-Präsident Trump möchte die Palästinenser aus dem Gazastreifen „umsiedeln“. Der Plan brächte keinen Frieden, sondern würde in eine Katastrophe führen.

Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Au­to­r*in zur Stadtbild-Debatte Der böse Traum vom gereinigten Deutschland
2
Prinz Andrew verliert seine Titel Schafft die Monarchien endlich ab
3
Umgang mit den Rechtsextremen Ein Rezept gegen die AfD findet sich in Templin und Duisburg
4
Autorin zu Vertrauensverlust in Medien „Diejenigen sichtbar machen, die keine Stimme haben“
5
Neue Grundsicherung Viele Schikanen, aber eine gute Sache
6
Klage gegen Rundfunkbeitrag Die Vielfalt, die sie meinen