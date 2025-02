U S-Präsident Donald Trump setzt seine Doktrin des „maximalen Drucks“ auf die Islamische Republik Iran weiter um. Am Montag sprach er Sanktionen gegen Ölhändler, Reedereien und Personen aus, die als Teil der sogenannten Schattenflotte trotz US-Sanktionen den Export von Erdöl aus Iran ermöglichen. Es sind bereits die zweiten Anti-Iran-Sanktionen in seiner kurzen Amtszeit.

Auch die Europäische Union hat in der Vergangenheit „restriktive Maßnahmen“ gegen die Islamische Republik verhängt. Diese stehen im Zusammenhang mit den Menschenrechtsverletzungen im Land, etwa der Hinrichtung von Demonstrierenden. Viele aber stehen in Zusammenhang mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine sowie der Unterstützung von bewaffneten Gruppen im Nahen Osten.

Die Erkenntnis, dass die Islamische Republik an all den Großkonflikten, an denen der Westen gerade direkt oder indirekt zu kauen hat, beteiligt ist, ist also da. Bei den Gegenmaßnahmen wäre aber mehr möglich, wie die Vereinigten Staaten derzeit vormachen.

Was Iran mit dem Verkauf des eigentlich sanktionierten Rohstoffs einnimmt, landet direkt in den Staatskassen. Das Land befindet sich zwar derzeit in einer schweren Wirtschafts- und Inflationskrise, hatte aber bislang weiter die finanzielle Möglichkeit, Milizen wie die Hisbollah im Libanon oder die Huthis im Jemen in ihrem Krieg gegen Israel großzügig zu unterstützen.

Am Montag verabschiedete die Europäische Union Sanktionspaket Nummer 16 gegen Russland. Das zielt unter anderem auf Schiffe ab, die zur Schattenflotte Russlands gehören – und zu den Einnahmen Russlands trotz Sanktionen beitragen. Auch dieses Prinzip ist also bekannt.

Russland und Iran arbeiten im Bereich Energie zusammen, und so auch gemeinsam an der Umgehung von Sanktionen. Zwischen den beiden Staaten und China ist eine Achse der Sanktionsumgehung entstanden – dank Schattenflotten. Wer konsequent sein will, muss beide mit gleichen Maßnahmen belegen. Und Europa sollte sich den USA rasch anschließen.