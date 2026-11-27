Wohl nicht mehr zu retten ist das einsturzgefährdete Haus Holstenstraße 195/197 in Hamburg-Altona. Wie das Bezirksamt mitteilt, sind private Gutachter und Fachleute der Stadt zu der Einschätzung gelangt, dass das denkmalgeschützte Wohngebäude aus dem Jahr 1894 nicht erhalten werden kann.

„Eine Ertüchtigung zur Wiederherstellung der Standsicherheit oder Bewohnbarkeit ist nicht möglich“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bezirksamtes. Aus Sicherheitsgründen müsse das Haus noch in diesem Jahr abgerissen werden. Mit dem Eigentümer habe der Bezirk den Bau eines neuen Hauses an gleicher Stelle vereinbart, in das die ehemaligen Bewohner einziehen dürften.

Im Juni hatten Bewohner der Verwaltung erste Risse im Gebäude gemeldet. Ende Juli waren diese Risse so groß, dass einige Mieter die Feuerwehr riefen. Die ließ das Gebäude wegen akuter Einsturzgefahr binnen zehn Minuten räumen. Die Bewohner konnten nur ihre allerwichtigsten Sachen mitnehmen.

Im August wurde dann das Hinterhaus wegen Einsturzgefahr abgerissen. Seither war der Rest des Gebäudes ungeschützt Wind und Wetter ausgesetzt – mit entsprechenden Folgen für die verbliebenen Habseligkeiten der Mieter. Forderungen, das aufgerissene Haus mit einer Plane zu schützen, kam der Eigentümer wochenlang nicht nach. Jetzt haben sie sich erübrigt.

Eigentümer umfangreich verpflichtet

Das Bezirksamt hat eigenen Angaben zufolge jetzt einen städtebaulichen Vertrag geschlossen, der den Eigentümer verpflichtet, an Ort und Stelle ein neues Wohnhaus zu errichten. Das neue Gebäude soll künftig aus zwölf statt vier Wohnungen bestehen – samt und sonders Sozialwohnungen der günstigsten Kategorie, das sind die klassischen Sozialwohnungen. Die Einkommensgrenze für Alleinstehende liegt für diese Wohnungen bei einem Bruttojahreseinkommen von rund 28.600 Euro. Für diese Sozialwohnungen des ersten Förderwegs gilt eine Bindungsfrist von 30 Jahren. „Das ist zusätzlich im Grundbuch abgesichert“, versichert Bezirksamtsleiter Sebastian Kloth (Grüne).

„Wer am 24. Juli im Haus zur Miete gewohnt hat, kann mit seinem Haushalt in den Neubau zurückkehren, in einer Wohnung passender Größe und zur Sozialmiete“, verspricht Kloth den Bewohnern. Das gelte auch für Haushalte, die eigentlich keinen Anspruch auf eine geförderte Wohnung hätten. Auch der Frisör im Erdgeschoss könne zu seiner bisherigen Quadratmetermiete zurückkommen.

„Was mir wichtig ist“, schreibt Kloth. „Wir verlassen uns nicht auf Zusagen, wir haben uns absichern lassen.“ Als Voraussetzung für die Abrissgenehmigung habe der Eigentümer eine Bankbürgschaft über 750.000 Euro hinterlegen müssen. Zudem werden Vertragsstrafen für den Eigentümer fällig, und zwar „für jeden Haushalt, dem er die Rückkehr verweigert, 50.000 Euro“.

Marc Meyer vom Verein „Mieter helfen Mieter“, der Anwalt der Bewohner, blickt skeptisch auf die Mitteilung des Bezirksamts. „Wir kennen das Gutachten nicht“, sagt Meyer. Ihn wundere der zeitliche Ablauf: Erst vor 14 Tagen sei die letzte Frist abgelaufen, die Fassade mit einer Plane zu schützen. Zudem hätten die Mieter um Akteneinsicht gebeten. Die Mieter möchten gerne nachvollziehen, wie die Fachleute zu ihren Schlüssen gekommen seien, sagt der Anwalt.

 Wir verlassen uns nicht auf Zusagen, wir haben uns absichern lassen Sebastian Klooth, (Grüne) Leiter des Bezirksamtes Altona

Die Bewohner hatten sich erst vor wenigen Tagen an die Öffentlichkeit gewandt, nachdem sie von ehemaligen Nachbarn erfahren hatten, dass ihr Haus abgerissen werden solle. Die Nachbarn seien vom Eigentümer der Holstenstraße 197 wegen möglicher Schäden durch den geplanten Abriss angesprochen worden.

Sollte ihr Haus nach Monaten des Verfalls tatsächlich abgerissen werden, wäre das ein Versagen der Stadt, schreiben die ehemaligen Bewohner. Wer den Verfall eines Hauses zulasse, dürfe ihn später nicht als Begründung für dessen Abriss anführen. „Wir haben nur befristete Ersatzwohnungen“, schreiben sie. „Wir wollen und brauchen unser Zuhause zurück.“

Die Bürgerschaftsabgeordnete der Linken, Heike Sudmann, wies darauf hin, dass die Mieter keine Schuld am schlechten Zustand ihres Hauses trügen. Wenn ihr noch im Haus verbliebenes Eigentum nicht mehr gerettet werden könne, müsse ihnen der Hausbesitzer eine Entschädigung zahlen.

Der Bezirk hat den Mietern für zwei Jahre Ersatzwohnungen im Gebäude einer Wohnungsgenossenschaft vermittelt, das seinerseits einem Neubau weichen soll. Die Verwaltung geht davon aus, dass ein Neubau für die Holstenstraße innerhalb der kommenden zwei Jahre entstehen kann. Der Eigentümer sei verpflichtet, in den kommenden vier Monaten einen Bauantrag zu stellen.

Neubau an Ort und Stelle, Sozialwohnungen, Rückkehrrecht: „Wenn tatsächlich nichts zu retten ist, wäre das, was der Bezirk erreicht hat, mehr als das, was üblicherweise bei solchen Verhandlungen herauskommt“, formuliert Mieteranwalt Meyer vorsichtig. Unklar sei jedoch, ob das Rückkehrrecht auch für die Untermieter der Holstenstraße 197 gelte. Um ähnliche Fälle des Verkommenlassens künftig zu vermeiden, schlägt er vor, alle Wohnhäuser im Zehnjahresrhythmus begutachten zu lassen.