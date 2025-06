Washington taz | US-Präsident Donald Trump hat eine neue Einreisesperre verhängt. Wie schon in seiner ersten Amtszeit, als der sogenannte „Travel Ban“ für Chaos an amerikanischen Flughäfen sorgte und das amerikanische Justizsystem beschäftigte, trifft es auch diesmal vor allem mehrheitlich muslimische Länder.

Die neue Sperre, die laut Verordnung am Montag in Kraft treten soll, unterbindet die Einreise in die USA für Staatsbürger aus zwölf Nationen. Für weitere sieben Länder gelten verschärfte Einreisebestimmungen und Restriktionen.

„Als Präsident muss ich handeln, um die nationale Sicherheit und das nationale Interesse der Vereinigten Staaten und ihrer Bevölkerung zu schützen. Ich werde weiterhin mit den Ländern zusammenarbeiten, die zur Zusammenarbeit bereit sind, um den Informationsaustausch und die Verfahren zur Identitätsüberprüfung zu verbessern und sowohl terrorismusbezogene Risiken als auch Risiken für die öffentliche Sicherheit anzugehen“, heißt es in der Proklamation.

Zu den von der totalen Sperre betroffenen zwölf Ländern zählen: Afghanistan, Myanmar, Tschad, Republik Kongo, Äquatorialguinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libyen, Somalia, Sudan und Jemen. Die sieben Länder, die ab Montag erhöhten Einreisebestimmungen und Restriktionen unterliegen werden, sind Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan und Venezuela.

Trump verweist auf Anschlag in Colorado

In einem Video, welches auf den sozialen Medien veröffentlicht wurde, erklärte Trump, dass die Einreisesperre eine zentrale Maßnahme sei, um „große ausländische Terroranschläge“ auf amerikanischem Boden zu verhindern.

Er verwies dabei auf einen antisemitischen Anschlag in Colorado am vergangenen Sonntag. Dort soll ein ägyptischer Staatsbürger selbstgebaute Molotowcocktails auf Teilnehmer einer Kundgebung geworfen haben, die sich für die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen einsetzen. Mindestens 15 Menschen wurden dabei verletzt.

Der Attentäter, der später von den Behörden als Mohamed Sabry Soliman identifiziert wurde, soll sich aufgrund eines im Jahr 2023 abgelaufenen Touristen-Visums illegal im Land aufgehalten haben. Ägypten gehört allerdings nicht zu den insgesamt 19 Ländern, die ab Montag den neuen verschärften Einreisebestimmungen unterliegen.

Trump merkte an, dass die Sicherheitsüberprüfung von Personen, die in die USA reisen wollen, in manchen Ländern „unzulänglich“ sei und sich diese Länder zudem weigern würden, die eigenen Staatsbürger zurückzunehmen. Die Auswahl der Länder ist nicht komplett willkürlich, sondern bezieht sich auf eine Statistik der US-Heimatschutzbehörde. Diese hält fest, welche Nationalitäten nach Ablauf eines gültigen Visums am häufigsten unerlaubt im Land verbleiben.

NGOs kritisieren Einreisesperre

„Der jüngste Terroranschlag in Boulder, Colorado, hat die extreme Gefahr für unser Land unterstrichen, die durch die Einreise von Ausländern ohne ordnungsgemäße Überprüfung sowie durch diejenigen entsteht, die als vorübergehende Besucher hierherkommen und ihr Visum überziehen. Wir wollen sie nicht“, sagte Trump.

Menschenrechtsorganisationen und andere internationale Hilfsorganisationen äußerten sich kritisch zu den neuen Einreise-Restriktionen. „Bei dieser Politik geht es nicht um die nationale Sicherheit – es geht darum, Zwietracht zu säen und Gemeinschaften zu verunglimpfen, die in den Vereinigten Staaten Sicherheit und Chancen suchen“, sagte Abby Maxman, Präsidentin von Oxfam America, in einer offiziellen Stellungnahme.

Der erste Travel Ban, der im Jahr 2017 von Trump verkündet wurde, musste mehrere Male überarbeitet werden, um rechtlichen Klagen zu widerstehen. Die Regierung ist nach den jüngsten Supreme Court Entscheidungen überzeugt, dass die neue Verordnung einer juristischen Überprüfung standhalten werde.