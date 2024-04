Taz lab 2024 im Live-Ticker : Alles Osten. Oder was?

Das taz lab 2024 eröffnet mit dem taz Chor. Die Pro­gramm­che­f*in­nen und Ku­ra­to­r*in­nen begrüßen die Gäste. Dieses Jahr dreht sich alles um den Osten.

„Alles Osten. Oder was?“

8.15 Uhr: Bei strahlendem Sonnenschein laufen die letzten Vorbereitungen das diesjährige taz lab, das seit 2009 einen der wichtigsten Tage für Le­se­r*in­nen und Interessierte markiert. Denn an diesem Tag im April kommen Politiker*innen, Künstler*innen, Autor*innen, Wissenschaftler*innen, Ak­ti­vis­t*in­nen und zahlreiche weitere Menschen vor Ort und digital zusammen, um über die Themen, die Berlin und die Welt gerade bewegen zu diskutieren, debattieren und lernen. Im diesjährigen Programm spricht der Osten für sich. Landtagswahlen in Ostdeutschland, Krieg in Nahost und der Ukraine, Verschärfung der EU-Außengrenzen sind Themen, die in verschiedenen Panels beleuchtet werden. Als Referierende mit dabei sind unter anderem Bodo Ramelow, Anetta Kahane, Robert Habeck und Marion Brasch.

Um 8.30 Uhr eröffnet das diesjährige taz lab mit dem taz-Chor auf der roten Bühne. Dann begrüßen lab-Programmchef*innen Luisa Faust und Vincent Bruckmann den taz-Volkxkongress gemeinsam mit Kurator Jan Feddersen und taz-Geschäftsführerin Aline Lüllmann das taz lab 2024 in der Kantine in der Friedrichstraße 21 in Berlin. Wer nicht vor Ort ist, kann sich auch jetzt noch ein Ticket holen und sich zu den Veranstaltungen zuschalten. Für alle unter 21 Jahren gibt es übrigens ein kostenloses Ticket. (kla)

Den Live-Ticker mit Inhalt versorgen die taz-Blogger*innen Tara Rezaie Farmand (trf), Kathrin Martens (kma), Nina Christof (nc), Carlo Mariani (mar), Tim Kemmerling (tk), Clara Löffler (cl), Luca Lang (ll), Nadim Sarfraz (nädi), Rebekka Gebler (reb), Selena Freitag (nf), Daniel Sagradov (ds), Kajo Roscher (kr), Olga Ellinghaus (oe), Lena Link (lel), Selina Hellfritsch (sh), Katharina Hoering (kh), Maria Arkadieff und Aron Boks.