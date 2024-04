Die Wahrheit : Spiel, Satz und Süffisanz

Die 87. alkoholunterstützte Lesung der Wahrheit beim tazlab verspricht drastische Dramatik. Mit Freigetränken! Kostenlos und draußen! Alles für umme!

Die folgende Mitteilung des Wahrheitklub-Vorstands dürfen nur Vollmitglieder lesen. Nichtmitgliedern ist es strengstens untersagt, den amtlichen Textinhalt zur Kenntnis zu neh­men:

Bedauernswerte Daheimgebliebene! Was Wahrheit-Leser verpassen, die an diesem spektakulären Wochenende nicht am taz lab 2024 in der Berliner taz-Zentrale teilnehmen, geht auf keine heilige Kuhhaut! Denn als würdiger Abschluss der Konferenz wird am Samstag, dem 27. April, die berühmte alkoholunterstützte Trinklesung der Wahrheit stattfinden. Zum 87. Mal! Mit Freigetränken! Kostenlos und draußen! Alles für umme! Und danach signiert ©Tom!

Zunächst wird es im legendären Trinkspiel, in dem es aktuell 43 zu 43 unentschieden steht, wieder darum gehen, ob die Wahrheit-Leser gegen die Wahrheit-Autoren gewinnen können. Die Spielregeln sind einfach: Wer länger durchhält, siegt! Die Autoren lesen vor, die Leser hören zu. Und beide trinken dabei allerlei Hochprozentiges, bis die Zungen schwer, die Augen trüb und die Arschbacken runzlig werden.

Möglich wird die Trinklesung erneut durch bewährte Sponsoren. Allein die MXPSM, die hochehrenwerte Preußische Spirituosen Manufaktur aus dem Berliner Wedding, stellt wieder sechs Flaschen Brände und sechs Flaschen Liköre aus ihrem köstlichen Sortiment zur Verfügung. Außerdem hat Wahrheit-Leserin Michaela Friedrich (Felsenkeller) zwei Einliterflaschen Prune gespendet, gebrannt aus den dicken Pflaumen des Périgord, veredelt durch einen toten Bauern im Fass. Exzellente Stoffe, die sämtliche Geschmackspapillen möpseln lassen.

Leser gegen Autoren

Als Kombattanten aufseiten der Autoren treten am Samstag um 18 Uhr auf der Lila Dachbühne gleich neben dem taz-Haus an: Christian Bartel, René Hamann, Uli Hannemann, Michael Ringel, Corinna Stegemann und Harriet Wolff. Geboten werden mit süffisanter Energie hochwertige Texte aus der aktuellen und zeitlosen Humor-Produktion der Wahrheit.

Wer aufseiten der Leser ins Rennen gehen wird, ist naturgemäß noch nicht bekannt, aber das Leser-Team muss sich schon mächtig ins Zeug legen, um den erfahrenen Wahrheitistas einen Sieg abzuringen – so wie es bei einer der letzten Wahrheit-Lesungen in Münster fast geschehen wäre, als die wackeren Münsteraner Genossen mit bodenständigem Bier und Korn die sonst so abgebrühten Autoren an den Rand einer Niederlage brachten, die nur unter Aufbringung aller Kräfte abgewendet werden konnte.

Dabei half der wie immer auf der Bühne neben dem Lieblingsgetränk der Wahrheit, dem Gran Duque d’Alba, verköstigte Writer’s Tears, ein irischer Whiskey, der durch seine geheimnisvolle Legende noch eine Spur mehr Kräfte verleiht als der spanische Brandy. Denn entgegen dem taz-lab-Motto 2024 „Alles Osten. Oder was?“ weiß sich die Wahrheit auf der sicheren Seite, wenn sie für den feuchtfröhlichen Abend die Devise ausgibt: „Wir trinken den Westen leer!“

