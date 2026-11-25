Dieser Podcast hat es in sich. In sechs Folgen konfrontiert einen „Baby No More Time“ mit sechs Geschichten häuslicher Gewalt. Jede Folge ist der Geschichte einer Frau gewidmet. Im Fokus stehen dabei verschiedene Formen der Gewalt. In der ersten geht es um psychische, in der zweiten um körperliche Gewalt. Später wird es noch um sexualisierte, digitale, finanzielle und soziale Gewalt gehen.

„Baby No More Time“ ist ein Podcast des Frauenhauses Oberhausen. Das merkt man. Alle Beteiligten sind auf der Seite der Betroffenen, Täterkonfrontationen gibt es nicht. Für Fans von epischen Storytelling-Produktionen oder True-Crime-Thrillern ist die Serie kaum geeignet. Die Mo­de­ra­to­r*in­nen Suna Tanış, die zugleich das Frauenhaus leitet, und Eike Weinreich, der Schauspieler ist, führen nüchtern durch das Grauen.

Doch das ist gerade die Stärke des Podcasts. Ohne das Frauenhaus mit seiner Parteilichkeit und dessen Zugängen zu Betroffenen, die Schlimmes erlebt haben, könnte der Podcast nicht die Geschichten erzählen, die er erzählt. Die sind so eindringlich, dass zusätzliches Dramatisieren boulevardesk und unpassend wirken würde.

„Baby No More Time“ zwängt die betroffenen Frauen nicht in ein dramaturgisches Korsett. Die meiste Zeit hört man ihnen einfach zu. Sie erzählen ihre Geschichte selbst, nur unterbrochen durch gelegentliche vorsichtige Nachfragen von Tanış oder Weinreich. Zusätzlich kommen Ex­per­t*in­nen zu Wort, die das Gesagte einordnen. Dadurch doppeln sich die Inhalte manchmal – doch die Geschichten der Frauen lassen einen dran bleiben.

„Manchmal holen mich die Schatten wieder ein“

Die Struktur ist dabei in den bisher erschienen ersten zwei Folgen identisch. Die Frauen geben wieder, wie sie den Täter kennengelernt haben. Wie die ersten Monate und Jahre waren. Wann es anfing, zu bröckeln. Und wie schlimm es geworden ist, bevor sie geflohen sind. Dazu nur so viel: Die Triggerwarnungen sind zu Recht am Anfang der Folgen.

Eine Gewaltform tritt dabei selten allein auf. Daher erfährt man in jeder Folge auch etwas über andere Formen. Und zusätzlich streift der Podcast auch weitere Themen rund um geschlechtsspezifische Gewalt. Es geht um Probleme beim Sorgerecht, um Lesbenfeindlichkeit, die mangelnde Finanzierung von Frauenhausplätzen, um Gewaltspiralen in Familien, um Kinder, die mit betroffen sind.

der podcast „Baby No More Time“ vom Frauenhaus Oberhausen bisher zwei Folgen überall, wo es Podcasts gibt

Die Folgen enden mit der Stimme der Frauen: „Ich habe immer wieder Flashbacks gehabt, schlaflose Nächte, ich bin schweißnass aufgewacht. Ich reibe bis heute meine Füße aneinander, damit der Stress weggeht. Wenn irgendein anderer neben mir liegt, mache ich kein Auge zu. Es sei denn, es ist mein Hund.“ Oder: „Es ist nicht einfach. Es ist auch gleichzeitig Trauer. Trauer über die ganzen Jahre, die ich verloren habe. Trauer über die Familie, die nicht so war, wie sie hätte sein sollen. Manchmal bin ich auch wütend, wütend, wieso das alles passieren musste. Manchmal fühle ich mich frei. Und manchmal holen mich die Schatten wieder ein.“

Einen so tiefen Einblick in die Dynamiken rund um häusliche Gewalt bekommt man medial selten. Betroffenen zuhören – diese Forderung gibt es oft. Wer das ernst meint, sollte diesen Podcast hören.