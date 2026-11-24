Der Streit um die Schließung der zwölf Hamburger Integrationszentren spitzt sich zu. Am Montag kündigte die Linke Abgeordnete Carola Ensslen an, sie werde ein „Aktenvorlageersuchen“ initiieren. Es ginge darum, zu klären, ob die Neuvergabe des Auftrags, „wirklich frei von integrationsfernen, (partei-)politischen Motiven von statten gegangen ist“, heißt es ihrem Antrag. Noch ist offen, ob die CDU, deren Stimmen nötig wären, ihn unterstützt.

Erst am Donnerstag hatten knapp 400 Beschäftigte und Unterstützer der Integrationszentren im kalten Novemberregen vor dem Hauptbahnhof demonstriert. „Pfui – Es reicht! Schlotzhauer wir sind sauer“, stand auf einem Banner und „12 Zentren – tausende Mi­gran­t:in­nen – ein Kahlschlag“. Den Regen habe man bestellt, rief eine Sprecherin auf der Demo, „denn wir stehen im Regen“. Ihr Protest richte sich gegen die Behörde. „Warum greift die Sozialbehörde immer wieder geradezu willkürlich und ohne Fachdialog und Bedarfsanalyse zu öffentlichen Ausschreibungen? Waren wir zu unbequem, Frau Schlotzhauer?“, fragte die Rednerin.

Läuft alles nach Plan von Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD), müssen zum Jahresende die von sechs freien Trägern betriebenen zwölf Integrationszentren für Migranten schließen. Denn die Beratung von Flüchtlingen wurde neu ausgeschrieben und den Zuschlag bekam ein Trägerverbund unter Führung der SBB Kompetenz gGmbH. Das ist eine Tochterfirma der Stiftung Berufliche Bildung (SBB), die 1982 in Hamburg von Senat und Bürgerschaft gegründet wurde. Auch die bisherigen Träger hatten sich unter Federführung der Diakonie beworben, unterlagen aber. Laut Behörde war die SBB Kompetenz in zwölf von 13 Kategorien besser.

Die Beschäftigten der Integrationszentren haben nun einen offenen Brief geschrieben, in dem sie von einem „Fußtritt“ der Sozialbehörde sprechen und davor warnen, dass Tausende Ratsuchende ab Januar ohne Anlaufstelle sein werden, „denn Übergänge zu neuen Beratungsstellen sind nicht vorhanden“.

Die Darstellung der Behörde, das Angebot der bisherigen sechs Träger sei so viel schlechter, sei nicht überzeugend. „Das angeblich transparente Punktesystem wurde mit der Ausschreibung nicht offengelegt“, heißt es in dem Brief. Öffentlichkeit und politische Ebene habe die Behörde nur mit „gut klingenden Schlagworten“ wie „modern, mobil, digital“ abgespeist.

Solidarität von Migrationsforschern

Die Integrationszentren erfahren viel Solidarität. Vergangene Woche hatten 45 Migrationsforscher aus ganz Deutschland Hamburgs die Sozialbehörde aufgefordert, die Zusammenarbeit mit den bestehenden Trägern fortzusetzen. Von deren Know-How und Vernetzung mit migrantischen Strukturen habe Hamburg lange profitiert. Man sei zu tiefst besorgt, dass sich hier eine Rot-Grüne Regierung de facto in den Chor rechtspopulistischer Stimmen einreihe, denen erfolgreiche Integrationsarbeit ein „Dorn im Auge“ sei. Auch Hamburgs Psychotherapeutenkammer forderte, die Zentren zu erhalten.

 Der Senat aus SPD und Grünen macht hier einen schweren politischen Fehler Dietrich Wersich, CDU-Integrationspolitiker

Und Hamburgs CDU? Reichte noch vor der Linken einen Antrag gegen die „Zerschlagung der Hamburger Integrationszentren“ ein. Er wird Mittwoch in der Bürgerschaft debattiert. „Der Senat aus SPD und Grünen macht hier einen schweren politischen Fehler“, warnt der CDU-Integrationspolitiker Dietrich Wersich, der früher selber Sozialsenator war.

Der einstige CDU-Senat unter Ole von Beust habe 2004 ein Handlungskonzept zur nachholenden Integration bereits hier lebender Menschen beschlossen, zu dem diese dezentralen Zentren gehörten. Dabei habe die CDU bewusst auf die Einbindung von kirchlichen und freien Wohlfahrtsträgern gesetzt, „aus der Überzeugung, dass diese die Arbeit besser machen können als staatliche Institutionen“, so Wersich.

Indes wirbt nun die SBB Kompetenz dafür, auch positiv über das Vorhaben ihres Trägerverbunds zu berichten. Geplant seien sieben Integrationszentren mit Standorten in Altona, Wandsbek, Wilhelmsburg, Harburg, Bergedorf, Langenhorn und Mitte. Man setze auf etwa 40 Mitarbeitende auf 30 vollen Stellen und plane etwa 60 Prozent der Beratungskapazität für aufsuchende Arbeit ein.

„Wir wissen um die Bedeutung der bisherigen Beratungsstrukturen“, schreibt Geschäftsführerin Andrea Franke. Doch auch ihr Verbund bestehe aus fünf eigenständigen gemeinnützigen Gesellschaften, die Erfahrung in Bildung, Beschäftigung, Familienhilfe, Beratung, aufsuchender Arbeit und Begleitung von Menschen mit Migrationserfahrung hätten. „Die fachliche Eignung lässt sich deshalb nicht allein daran bemessen, ob ein Träger bislang ein Integrationszentrum unter dieser Bezeichnung betrieben hat“, so Franke.

Die Ausschreibung sei im Juni 2026 über einen Verteiler an alle Allgemeinen Sozialen Dienste versandt worden. „Auf diesem Wege haben wir davon erfahren“, so Franke. Anschließend habe sich die Trägergruppe über eine Bewerbung beraten. „Vorherige Gespräche oder Absprachen mit der Sozialbehörde über eine Bewerbung oder Beauftragung gab es nicht.“

Obendrein droht nun eine Art Blockade, wo dann gar nichts mehr geht. Denn die Diakonie hat bereits Widerspruch gegen die Auswahlentscheidung eingelegt, über den noch nicht entschieden worden ist. Und so lange, wie da schwebt, darf auch kein Auftrag an neue Anbieter vergeben werden, so sagt es die Linke mit Verweis auf die Verwaltungsgerichtsordnung. Die Linke fordert deshalb, die Finanzierung der bisherigen Träger zu sichern, bis geklärt ist „wie es weitergeht“.