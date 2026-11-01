Der Bildungs- und Sozial-Träger Verikom ist nach Entzug zweier Beratungszentren in arge Bedrängnis gekommen. So hat das Amtsgericht Hamburg die Eröffnung eines Insolvenzantragsverfahrens angeordnet, das berichtet das Hamburger Abendblatt. Betroffen sind 56 Beschäftigte, aber auch viele Honorarkräfte, deren Bezahlung nun unsicher ist.

Der gemeinnützige Träger betreibt bislang zwei der zwölf Hamburger Integrationszentren, denen die Sozialbehörde Anfang Oktober überraschend die Finanzierung entzogen hat. Ab dem 1. Januar erhalten die sechs betroffenen Träger kein Geld mehr. Denn der Auftrag geht an eine Tochterfirma der senatsnahen Stiftung für Berufliche Bildung (SBB).

„Wir sind durch die Entscheidung der Sozialbehörde gezwungen, Insolvenz zu beantragen, weil uns in 2027 ein sechsstelliger Betrag für Gehälter und Raummieten fehlt, die wir aufgrund der Kündigungsfristen weiter bezahlen müssten“, berichtet Verikom-Mitarbeiterin Christiane Tursi.

Die Integrationszentren sind nur eines von mehreren Projekten des Trägers. So hat Verikom mit I.bera, Intervento und Savîa drei wichtige Gewaltschutzprojekte, die nun ebenfalls in Gefahr sind. Die Beratungstelle I.bera hilft Betroffenen von häuslicher Gewalt und Zwangsverheritaung. Intervento ist eine „proaktive Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt und Stalking“, wie es auf der Homepage heißt.

Sanierung als Ziel

Und Savîa bietet aufsuchende Beratung für geflüchtete Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen und Folgeunterkünften, die sexuelle Gewalt oder Beziehungsgewalt erleben. Außerdem bietet der Träger vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderte Integrationskurse und und von der Europäischen Union geförderte Projekte an.

„Das Insolvenzverfahren ist auf Sanierung ausgerichtet“, sagt Tursi. Gemeinsam mit den Geldgebern müsste man schauen, wie es weitergehen kann. Denn die übrigen Projekte stünden eigentlich nicht zur Disposition.

Wie berichtet, erntet Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) für die Neuausschreibung harsche Kritik. Sogar Hamburgs CDU erklärte, Schlotzhauer gehe „mit der Axt durch die Trägerlandschaft“. Und das ehrenamtlich arbeitende Hamburger Spendenparlament, dass sich sonst keine große Bühne sucht, schrieb einen Offenen Brief an sie.

 Es soll mehr aufsuchende Beratung geben mit dem Ziel, den Menschen Chancen auf Bildung, Arbeit und Wohnraum zu eröffnen

Das Parlament unterstütze seit Jahren Menschen, die von Armut, Obdachlosigkeit und sozialer Isolation betroffen sind und wisse, wie entscheidend verlässliche Anlaufstellen sind. Sie seien daher befremdet, dass nun „erfahrene Träger in existentielle Schwierigkeiten geraten“, schreiben die drei Vorständler Andreas Sonntag, Gisela Seiler und Brigitte Hullmann und bitten die Senatorin, die Entscheidung zu überdenken und mit den Trägern Lösungen zu finden.

Die Sozialsenatorin verteidigt ihr Vorgehen mit dem Argument, dass es neue Bedingungen gebe. Denn zurzeit lebten rund 38.000 Menschen teils schon länger als drei Jahre in der öffentlich-rechtlichen Unterbringung, die zur Zielgruppe jener Integrationszentren gehören. Diese Menschen wolle sie mit der Neuausrichtung „besser erreichen und aktivieren“, sagt Schlotzhauer. Zum Beispiel solle es mehr aufsuchende Beratung geben mit dem Ziel, den Menschen Chancen auf Bildung, Arbeit und Wohnraum zu eröffnen.

Zum Insolvenzantrag befragt, antwortet Schlotzhauers Sprecherin Stefanie Lambernd, die Behörde habe die Träger aufgefordert, sich bei Finanzierungsfragen individuell an sie zu wenden. „Davon haben die Träger bislang keinen Gebrauch gemacht.“

Gefragt nach jenen Gewaltschutzprojekten I.bera, Intervento und Savîa erklärt sie, diese leisteten einen wichtigen Beitrag im Hamburger Gewaltschutz und zur Umsetzung der Instanbulkonvention. Es bestehe deshalb ein „erhebliches Interesse, die Angebote aufrechtzuerhalten“, versichert die Sprecherin. Dazu würden in dieser Woche Gespräche geführt.