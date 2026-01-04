piwik no script img

Statistik für 2025Nur noch halb so viele Erstanträge auf Asyl

Bundesinnenminister Dobrindt verkauft den dramatischen Rückgang der Flüchtlingszahlen als seinen Erfolg. Dabei liegt der Grund eher im Nahen Osten.

Bundesinnenminister Dobrindt und Bayerns Ministerpräsident Söder stehen bei einer Grenzkontrolle nebeneinander
Bundesinnenminister Dobrindt und Bayerns Ministerpräsident Söder bei Grenzkontrollen in Kiefersfelden am 15.05.2025 Foto: Frank Hoermann/imago
Frederik Eikmanns

Von

Frederik Eikmanns

Im vergangenen Jahr kamen nur rund halb so viele Geflüchtete nach Deutschland wie noch 2024. Das Bundesinnenministerium präsentierte am Sonntag eine neue Statistik, wonach die Zahl der Erstanträge auf Asyl von rund 230.000 auf etwa 110.000 gefallen ist. Betrachtet man auch die Folgeanträge, bleibt ein Rückgang von 250.945 auf 168.543 – und damit um rund ein Drittel. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte: „Wir ordnen mit Klarheit und Konsequenz das Migrationsgeschehen.“

Dobrindt hat in den bisherigen acht Monaten seiner Amtszeit einen Kurs der massiven Abschottung eingeschlagen. Mit der höchstwahrscheinlich illegalen Zurückweisung von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen, den damit einhergehenden verstärkten Grenzkontrollen und dem ausgesetztem Familiennachzug für subsidiär Geschützte sollen Geflüchtete davon abgehalten werden, nach Deutschland zu kommen. Gleichzeitig forciert die Bundesregierung Abschiebungen und zwang 2025 erstmals seit vielen Jahren auch wieder Menschen zurück nach Afghanistan und Syrien, wo die Menschenrechtslage schlecht ist.

Dobrindt präsentierte diese Politik der Härte nun als Grund für die zurückgegangenen Antragszahlen: „Das klare Signal aus Deutschland heraus, dass sich die Migrationspolitik in Europa geändert hat, ist in der Welt angekommen.“ Und weiter: „Kontrolle, Kurs und klare Kante wirken.“

Genau daran gibt es aber erhebliche Zweifel. Denn der massive Rückgang der Antragszahlen begann schon vor Dobrindts Amtsantritt im Mai. Auch im ersten Quartal 2025 lag die Zahl der Anträge schon um 45 Prozent niedriger als im gleichen Zeitraum 2024. Der Hauptgrund für den Rückgang ist wohl nicht die deutsche Innenpolitik, sondern vielmehr die sicherheitspolitische Lage im Nahen Osten. Ende 2024 stürzten syrische Rebellen den Langzeitdiktator Baschar Al-Assad und sein brutales Regime. Zwar gibt es weiterhin gravierende menschenrechtliche, politische und wirtschaftliche Probleme in dem Land, allerdings haben sich die Verhältnisse dort soweit stabilisiert, dass deutlich weniger Sy­re­r*in­nen das Land Richtung Europa verlassen.

Das klare Signal aus Deutschland heraus, dass sich die Migrationspolitik in Europa geändert hat, ist in der Welt angekommen.

Alexander Dobrindt, CSU

Rückgang auch in anderen europäischen Ländern

Gegen Dobrindts Behauptung, seine Politik habe die Flüchtlingszahlen gesenkt, spricht außerdem, dass die Antragszahlen auch in vielen anderen europäischen Ländern deutlich gesunken sind. EU-weit sank die Zahl der Erstanträge im ersten Halbjahr 2025 um 23 Prozent. Neuere Zahlen gibt es noch nicht für alle Länder.

Deutlich zu erkennen war aber bereits, dass der Rückgang der Erstanträge in jenen Ländern besonders deutlich war, die zuvor Hauptziel für syrische Geflüchtete waren, unter anderem weil es dort bereits große syrische Communities gibt. Deutschland steht hier an erster Stelle, aber auch Österreich verzeichnete einen Rückgang um über 30 Prozent. Schwächer war der Rückgang dagegen in Ländern, in die vor allem Menschen aus afrikanischen Staaten flüchten, etwa Italien und Spanien. Letzteres wurde im Verlauf des vergangenen Jahres auch zunehmend zum Ziel für spanischsprachige Menschen aus Venezuela, die vor der dort seit Jahren grassierenden Wirtschaftskrise flohen. Welche Auswirkungen die jüngste Militärintervention der USA dort nun hat, ist noch nicht auszumachen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Flucht #Alexander Dobrindt #Flüchtlinge
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Leichtbauhallen stehen als Notunterkunft für Geflüchtete am ehemaligen Flughafen Tegel
Notunterkunft Tegel geschlossen 110.000 Geflüchtete durchgeschleust

Nach fast vier Jahren ist die Notunterkunft für Flüchtlinge in Berlin-Tegel nun offiziell geschlossen. Die Bilanz der Betreiber und wie es weitergeht.

Ein hoher Grenzzaun und Uniformierte Bewacher:innen
Offene Grenzen Mission impossible?
Gastkommentar von Martin Sökefeld

Die Abschaffung von Sklaverei und Apartheid hatte niemand für möglich gehalten, passiert ist es trotzdem. Warum nicht auch auf offene Grenzen hoffen?

Polizeifahrzeuge an einem Linienflugzeug
Härtere Migrationspolitik Deutschland schiebt erstmals seit 2011 wieder nach Syrien ab

In Syrien töten Milizen Hunderte Zi­vi­lis­t*in­nen, Terrorgruppen begehen Anschläge. Deutschland hat nun trotzdem einen Mann dorthin abgeschoben.

Von Frederik Eikmanns
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
US-Angriff auf Venezuela Krieg im Hinterhof
2
Umstrittene Silvesterknallerei Millionen Unterschriften für Böllerverbot
3
Reaktionen auf US-Angriff in Venezuela Europas Offenbarungseid
4
Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine Ein brüchiger Frieden ist besser als ein stabiler Krieg
5
Vorschlag für eine neue Praxisgebühr Lieber über die Honorare der Ärzteschaft diskutieren
6
Schwarz-Rot und Gendergerechtigkeit Gleichstellung in Gefahr