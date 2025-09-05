Heißt es „wegen des Deppen“ oder „wegen dem Deppen“? Es gibt einige sprachliche Fragen, die in Gesprächen immer wieder auftauchen und leidenschaftlich diskutiert werden. Klare Ge­win­ne­r*in­nen gibt es am Ende nicht immer, gelegentlich enden Diskussionen über die „richtige“ Sprache sogar im Disput. Wohl dem, der ein kleines Grundwissen der Linguistik hat.

Einer, der ein großes Wissen der Linguistik hat und dieses auch teilt, ist Simon Meier-Vieracker. Als „fussballinguist“ erklärt der Professor für angewandte Linguistik auf Tiktok und Instagram komplizierte Sprachphänomene so, dass je­de*r sie versteht. Ausgezeichnet mit dem Goldenen Blogger 2023 referiert Meier-Vieracker sowohl über die Kniffe der Grammatik als auch über die Eigenheiten von Raptexten. Seine Clips liefern nerdiges Fachwissen und Fun-Facts für den alltäglichen Sprachgebrauch. Sie machen die Wissenschaft nahbar.

Um die eingangs gestellte Frage mit den Worten Meier-Vierackers zu beantworten: Auch wenn es sich bei der Präposition „wegen“ um eine Genusvariation handele, die standardsprachlich korrekt mit Genitiv verwendet wird, wirke hier das Eichinger’sche Gesetz, welches lautet: „Je vulgärer, desto Dativ.“ Laut dem Sprachwissenschaftler Ludwig Eichinger wäre also das eigentlich grammatisch richtige „wegen des Deppen“ im informellen Kontext einer derartigen Beleidigung stilistisch unangemessen, weshalb es „wegen dem Deppen“ heißen müsse.

Ein weiterer Bonuspunkt für Meier-Vieracker: Er ist der vielleicht größte Ikkimel-Stan-Account im ganzen Internet. Wer behauptet, die Texte der Rapperin – im Übrigen selbst studierte Sprachwissenschaftlerin – würden der deutschen Sprache Schmerzen zufügen, dem sei von Meier-Vieracker versichert: „Ikkimel liefert mal wieder, auch in Sachen Syntax.“