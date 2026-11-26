Wer hat schuld am völlig überteuerten Wohnungsmarkt in Spanien? Die Immigranten. Wer überfordert das Gesundheitssystem? Nein, nicht die Sparpolitik und die Privatisierung, sondern die Immigranten. Warum ist das Schulsystem in Nöten? Wegen mangelnder Finanzierung durch die Regionen? Nein, wegen der Immigranten. So einfach ist dies zumindest für Spaniens Rechte, die darauf hofft, bei den Parlamentswahlen am Sonntag an die Macht zu kommen.

Die Immigration ist für die rechtsextreme VOX das Grundübel schlechthin – und die konservative Partido Popular (PP) zieht nach. Die einen wollen nicht nur die Grenzen schließen, wenn es sein muss, mit Armee und Marine, sondern im Zweifel auch fünf bis acht Millionen „remigrieren“, also aus dem Land verweisen. Die anderen reden davon, Immigranten aus den sozialen Absicherungen auszuschließen, wenn sie nicht arbeiten. In den Regionen und Gemeinden, in denen PP und VOX bereits gemeinsam regieren, schreiben sie bei Sozialmaßnahmen fest, Menschen mit spanischem Pass zu priorisieren. Die Zahlen, die PP und VOX in der Immigrationsdebatte nutzen, sind fast immer völlig überzogen. Das Ziel: mitten im Wahlkampf ein Problem zu schaffen, das es eigentlich nicht gibt.

Dabei ist in der öffentlichen Wahrnehmung fast vergessen, was im Juli noch die Schlagzeilen beherrschte: Damals umschwammen mindestens 70.000 Menschen aus Marokko die Grenze bei Ceuta, was zu einer Krise hochstilisiert wurde. Der Verdacht liegt allerdings nahe, dass die Menschen, die nach Ceuta kamen, von ausländischen Akteuren aufgestachelt wurden, um Sanchez unter Druck zu setzen. Spanische Behörden ermitteln entsprechend.

Die neuen Massenankünfte auf der kanarischen Insel El Hierro, wo allein im November über 12.000 Menschen in Booten ankamen – diesen Dienstag waren es über 2000 –, haben weniger öffentliches Echo als die Krise in Ceuta. Unter anderem wohl deshalb, weil die Regierung schneller reagiert und die Ankommenden auf andere Inseln umverteilt. Und weil die Inselregierung von El Hierro weitaus weniger populistisch ist als die in Ceuta. Auf El Hierro wird die Ankunft der Immigranten in erster Linie als das gesehen, was sie ist, als humanitäre Katastrophe.

Eine Million Migranten legalisiert

Spanien hat unter der Koalitionsregierung des Sozialisten Pedro Sánchez rund eine Million Immigranten legalisiert. Die lebten bereits in Spanien und hatten Jobs; allerdings keine Papiere und damit auch keine Rechte oder soziale Absicherung. Der Rechten gefällt das nicht.

Doch die Sozialisten lassen sich auf die Debatte nicht ein. Ein Großteil der linken Wählerschaft ist sich mit Sánchez einig, dass alle Menschen, egal woher sie kommen, in Spanien gerecht behandelt gehören. Sánchez betont immer wieder, dass Spanien die Immigration aus „demografischen und wirtschaftlichen Gründen“ braucht. Das Land wäre sonst überaltert, der Arbeitsmarkt hätte nicht genug Arbeitskräfte vor allem in der Landwirtschaft, der Gastronomie, auf dem Bau und bei der Pflege.

Der Grund für das spanische Wirtschaftswachstum, das deutlich über EU-Schnitt liegt, ist die liberale Immigrationspolitik. Das vermeintliche Problem mit der Immigration wird dadurch zum Diskurs, der vor allem innerhalb der Rechten dazu dient, zu beweisen, wer der bessere Patriot ist.