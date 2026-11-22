Zwangsräumungen erregen meist nur dann Aufmerksamkeit, wenn sie eine persönliche Geschichte erzählen. Als die spanische Rentnerin María del Carmen Abascal im Alter von 87 auf einer Trage aus ihrer Wohnung getragen wurde, in der sie jahrzehntelang gelebt hatte, gingen die Bilder um die Welt. Ihre Geschichte wurde zum Symbol: Geltendes Mietrecht schien im Widerspruch zu stehen mit dem Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung. „Maricarmens“ Zwangsräumung löste Massenproteste in ganz Spanien aus. Unter dem Druck der Öffentlichkeit wurde mit dem Vermieter sogar eine Einigung erzielt, dass sie in ihre Wohnung zurückkehren dürfe. Doch sie verstarb vorher im Krankenhaus.

Auch in Deutschland finden jeden Tag Zwangsräumungen statt – und jede einzelne erzählt eine Geschichte eines erzwungenen Wohnungsverlustes. Laut Bundesamt für Justiz gab es im vergangenen Jahr bundesweit 27.446 Zwangsräumungen. Unterschieden wird dabei zwischen „Wohnraum“ und „Sonstiges“, was zum Beispiel Gewerberäume umfasst. Der Großteil der Räumungen aber, nämlich 24.278, betraf Wohnraum.* Im Schnitt fanden demnach 67-mal pro Tag Zwangsräumungen aus Wohnungen statt. Was mit den betroffenen Menschen passiert, ob sie eine neue Wohnung finden, bei Bekannten unterkommen oder auf der Straße landen – das ist der Bundesregierung nicht bekannt. Es wird nicht erfasst.

Laut den veröffentlichten Zahlen fanden die meisten Zwangsräumungen in Nordrhein-Westfalen (5.317) statt, gefolgt von Bayern (3.149) und Sachsen (2.115). Die Hauptstadt Berlin landete auf Platz 5 mit 1.930 Zwangsräumungen. Die wenigsten gab es im Saarland (270).

Hinweise auf fehlerhafte Erfassung

Bei den vom Bundesamt für Justiz veröffentlichten Zahlen ist auffällig: Im Vergleich zum Jahr 2024 ist die Zahl der Zwangsräumungen im Jahr 2025 stark gesunken. 2024 wurden 32.358 durchgeführte Zwangsräumungen erfasst, 2025 waren es 24.278 – das entspräche einem Rückgang von etwa 25 Prozent. Selbstverständlich kann die Zahl der vollzogenen Zwangsräumungen von Jahr zu Jahr schwanken, denn auch die Zahl der Räumungsaufträge kann variieren. Nicht jeder Auftrag führt auch tatsächlich zu einer durchgeführten Zwangsräumung. Es kann sein, dass Mie­te­r*in­nen vorher freiwillig ausziehen oder eine Einigung gefunden wird. Doch angesichts der angespannten Wohnungsmärkte und unveränderter Rechtslage ist ein solcher Rückgang dennoch bemerkenswert.

Auf Nachfrage der taz, wie dieser Rückgang zu erklären ist, hieß es aus dem Bundesamt für Justiz, die Daten des Berichtsjahrs 2025 seien „mit den Daten der Vorjahre nicht bzw. nur sehr eingeschränkt vergleichbar.“ Es gäbe nun eine neue Bundesübersicht, die die Länderzahlen vereinheitlichen soll. „Seit dem 1. Januar 2025 wird für die Erfassung in nahezu allen Bundesländern (Ausnahme: Bayern) das neue, einheitliche Muster „GV12“ verwendet“, erklärte eine Pressesprecherin des Bundesamtes der taz. Seither wird unterschieden, ob es sich um Wohnraum oder sonstige Räume handelt und welche Räumungsart durchgeführt wurde.

Doch auch 2024 wurde in den meisten Bundesländern bereits zwischen Wohnraum und sonstigen Räumen unterschieden. Nur die Bundesländer Hessen und Mecklenburg-Vorpommern hatten das nicht getan, Niedersachsen nicht durchgängig. Selbst wenn man Hessen und Mecklenburg-Vorpommern nicht berücksichtigt, käme man in dieser sehr konservativen Rechnung zum Schluss, dass 2024 über 5.000 Zwangsräumungen mehr als im Jahr 2025 stattgefunden haben.

Besonders auffällig an den neuen Zahlen für 2025: In allen Bundesländern ist ein Rückgang von Zwangsräumungen zu verzeichnen – außer in Bayern. Dort stieg die Zahl von 2.979 im Jahr 2024 auf 3.149 im Jahr 2025 (Anstieg um rund 5 Prozent). Bayern ist laut Aussage des Bundesamts für Justiz auch das einzige Bundesland, dass das neue Erfassungssystem nicht nutzte. Ist das ein Zufall?

In manchen Bundesländern ist der verzeichnete Rückgang nur sehr gering. Zum Beispiel erfasste Thüringen 820 Zwangsräumungen im Jahr 2025, im Jahr zuvor waren es sieben mehr. Aber in den Bundesländern Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen (NRW) ist die Zahl der Zwangsräumungen laut den neuen Zahlen enorm gesunken. In NRW wird ein Rückgang um 47 Prozent verzeichnet, von 10.118 auf 5.317.

Die taz hat deshalb im Justizministerium von Nordrhein-Westfalen nachgehakt und stieß dort auch auf Verwunderung. „Zu der statistischen Abweichung liegen hier derzeit keine genauen Erkenntnisse vor“, erklärte ein Sprecher der taz. Der Rückgang könne gegebenenfalls darauf zurückzuführen sein, dass die Zahl der Räumungsklagen und Räumungsurteile in dieser Zeit rückläufig war. Es sei aber „auch nicht gänzlich auszuschließen, dass die Abweichungen auf die seit 2025 geänderte Erhebungstechnik zurückzuführen sind.“

Die Erfassung erfolge seit dem 1. Januar 2025 „über das bundesweit abgestimmte Formular „GV12“ und damit automatisiert in der Software im Verlauf der Bearbeitung durch die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher.“ 2024 erfolgte die Erfassung noch nicht automatisiert. Die Zahl der Zwangsräumungen werde „anlässlich der anstehenden Geschäftsstatistik für 2026 noch einmal in den Blick genommen werden“, erklärte der Sprecher. Sprich: Die Zahl wird nochmal überprüft.

In Baden-Württemberg soll sich die Zahl von Zwangsräumungen sogar mehr als halbiert haben, von 1.912 auf 798, das wäre ein Rückgang um 58 Prozent. Doch eine Ministeriumssprecherin des baden-württembergischen Justizministeriums teilte der taz auf Nachfrage mit, dass die für das Jahr 2025 veröffentlichte Zahl „aufgrund eines Erfassungsfehlers nicht korrekt“ sei. 2024 habe es 1.912 Zwangsräumungen gegeben, im Jahr 2025 sei „ein Rückgang um etwa 17 Prozent zu verzeichnen.“ Eine genaue Zahl konnte sie nicht nennen. Derzeit werde eine Nacherfassung vorgenommen. Man erwarte einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr, aber das tatsächliche Ausmaß des Rückgangs lasse sich „erst nach Abschluss der Nacherfassung verlässlich beziffern.“ „Konkrete Gründe für diese Entwicklung konnten bislang nicht identifiziert werden“, erklärte die Sprecherin der taz.

So oder so: Jede Zwangsräumung ist eine zu viel

Unabhängig davon, ob die Zahlen tatsächlich derart gesunken sind oder ob es Erfassungsprobleme gibt, die Zahl von Zwangsräumungen bleibt bundesweit hoch. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) kann aus eigenen Daten zumindest keinen deutlichen Rückgang bei Zwangsräumungen erkennen. Die BAGW veröffentlicht jedes Jahr eine Statistik, in der Daten aus Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe ausgewertet werden. Der Anteil der Menschen, die eine Zwangsräumung als Grund ihres letzten Wohnungsverlustes angeben, sei seit mehreren Jahren relativ stabil bei rund 15 Prozent.

„Wenn Personen ihre Wohnung verlieren, wird die Wohnung nicht immer erst durch eine Zwangsräumung verlassen, sondern häufig bereits früher, beispielsweise bei der Kündigung des Vermietenden“, erklärte Marie Gersch, BAGW-Fachreferentin, der taz. Sollte sich der in den Justizstatistiken ausgewiesene Rückgang tatsächlich bestätigen, wäre aus Sicht der BAGW zu prüfen, ob „hierbei Veränderungen in der statistischen Erfassung eine Rolle spielen oder ob Wohnungsverluste häufiger bereits vor einer förmlichen Zwangsräumung stattfinden.“ Sinkende Zwangsräumungszahlen allein ließen keine Aussage darüber zu, ob sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt oder der Schutz von Mie­te­r*in­nen verbessert hat. Es sei wichtig, präventive Hilfen bundesweit auszubauen, „um Wohnungsverluste frühzeitig verhindern zu können.“

Anfrage der Linken

Von den politischen Parteien beschäftigt sich die Linkspartei am intensivsten mit dem Thema Zwangsräumungen. In einer kleinen Anfrage wollte die Linksfraktion im Bundestag unter anderem wissen, wie viele Kinder und Personen über 65 von Zwangsräumungen betroffen sind. Die Antwort der Bundesregierung dazu fällt knapp aus: „Es liegen keine Erkenntnisse vor.“ Weitere Erhebungen sind nicht geplant.

Bei der Frage wie Zwangsräumungen präventiv verhindert werden können, verweist die Bundesregierung lediglich darauf, dass ein geplantes Gesetzesvorhaben der Koalition den Kündigungsschutz verbessern soll. So soll „mit der sogenannten Schonfristzahlung künftig einmalig eine ordentliche Kündigung abgewendet werden“ können, wenn Mietschulden innerhalb von zwei Monaten beglichen werden. Bislang gilt das nur bei außerordentlichen Kündigungen. Der entsprechende Gesetzentwurf befindet sich derzeit im parlamentarischen Verfahren.

Ein Aussetzen von Zwangsräumungen in der kalten Jahreszeit, wie ihn die Linke als Notmaßnahme fordert, lehnt die Bundesregierung ab. Im Nachbarland Frankreich zum Beispiel gibt es ein solches Wintermoratorium. „Jede Zwangsräumung ist eine zu viel“, kritisierte Caren Lay, wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, gegenüber der taz. Lay beklagt, dass „sogar in die Wohnungslosigkeit geräumt“ werde. Die Linkspartei fordert schon seit Jahren ein Verbot von Zwangsräumungen, solange kein Ersatzwohnraum verfügbar ist.

* Anmerkung: In diesem Artikel werden Räumungszahlen verwendet, die Wohnraum betreffen. In anderen Medienberichten werden Zahlen genutzt, die auch Gewerberaum dazuzählen – deswegen fallen sie dort höher aus.