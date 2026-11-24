Am 29. November wählt Spanien ein neues Parlament. Fast alle Umfragen gehen von einem klaren Sieg der Rechten aus. Die konservative Partido Popular (PP) von Alberto Núñez Feijóo wird demnach gemeinsam mit der rechtsextremen Vox von Santiago Abascal eine absolute Mehrheit erzielen. Eine Brandmauer gibt es in Spanien nicht.

Doch der seit acht Jahren regierende sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez will die Hoffnung auf eine erneute Regierungsbildung nicht aufgeben. Dafür braucht er die Unterstützung der linken Parteien, links von Sánchez PSOE.

Doch gerade die schwächelt. Nicht zuletzt deshalb, weil die Sozialisten viele der Errungenschaften, wie etwa die Arbeitsmarktreform, die auf Druck der Linken zustande kamen, für sich vermarkten konnte. Nach der Wahl 2013 kam das Bündnis Sumar, der Juniorpartner in der bisherigen in Minderheit regierenden Koalition, auf 31 Abgeordnete. Die Umfragen sehen die Nachfolgeorganisation Frente Amplio (Breite Front), unter der einstigen Bürgermeisterin von Barcelona Ada Colau, nur noch bei 10.

Obwohl Frente Amplio 11 Parteien vereint, tritt die linke gespalten zu den Wahlen an. Die linksalternative Podemos, deren Abgeordnete einst aus Sumar ausgetreten waren, nach dem sie keine Ministerposten erhielten, stellt sich alleine zur Wahl und wird aller Voraussicht nach, keine Vertreter ins neue Parlament entsenden. Es könnten somit wertvolle Stimmen verloren gehen. Dass Podemos und Frente Amplio nicht zusammenkamen, liegt weniger an inhaltlichen Punkten als an persönlichen Animositäten.

Von den drei linken Kräften vertritt Podemos, bei Wohnungs-, Verteidigungs- und Wirtschaftspolitik die radikalsten Positionen, während die PSOE am moderatesten auftritt. Beim Thema Migration sind sich die Parteien weitgehend einig.

Auch mit Regionalparteien wird es eng

Darüber hinaus gibt es in mehreren Regionen, wie dem Baskenland, Galizien, Katalonien und Andalusien, eigene linke Kräfte. Diese vertreten neben sozialen Forderungen mehr oder weniger nationalistische oder regionalistische Bestrebungen. Sie werden wohl besser Abschneiden, als 2023. So sehen die Umfragen EH Bildu aus dem Baskenland etwa mit einem starken Zuwachs, ebenso die Republikanische Linke Kataloniens (ERC). Beide haben in den letzten acht Jahren Sánchez unterstützt.

Hinzu kommt das spanische Wahlsystem, in dem nach dem sogenannten D'Hondt-Verfahren ausgezählt wird, das großen Parteien Vorteile verschafft. Während die Methode bei großen Mengen zu vergebener Sitze relativ gerecht ist, kann es bei einer kleinen Zahl das Ergebnis stark verzerren. Und das ist in Spanien der Fall. Denn die Sitze werden auf Provinzebene vergeben. Manche Provinzen haben nur drei oder fünf Abgeordnete. Selbst Parteien mit über zehn Prozent der Stimmen können so einfach außen vor bleiben.

Angesicht der Befürchtung, die rechtsextreme Vox könnte schon bald in der Regierung sitzen, macht sich im linken Teil der Gesellschaft ein Gefühl breit, dass es so noch nie gab. Es geht vielen darum, das die Linke als Block gewinnt. Ob sie dafür letztendlich Frente Amplio, PSOE oder eine regionale Option wählen ist zweitrangig. Die Rede vom „taktischen Wählen“ macht die Runde.

In den sozialen Netzwerken und in einigen Zeitungen wird Provinz für Provinz analysiert, welche Parteien die besten Chancen haben, im Auszählungssystem der Rechten einen Sitz zu entreißen. Das bietet breiten Raum für Spekulation.

In vielen kleineren Provinzen etwa ist eine Stimme für Frente Amplio eine verlorene Stimme. So mancher vergisst darüber seine langjährige Ablehnung der Sozialdemokratie und wird wohl zum Stimmzettel der PSOE greifen. In Galizien ist es angebracht die linksnationalistische BNG zu wählen, im Baskenland die PSOE oder die linksnationalistische EH Bildu, in Andalusien je nach Provinz PSOE oder auch die linke Regionalpartei Adelante Andalucia.

In der Provinz Madrid, wo 37 Parlamentssitze vergeben werden, ist es weitgehend egal, ob die Stimme an PSOE oder an Frente Amplio geht. Nur eine Option ist wackelig: Podemos. Diese Partei könnte knapp draußen bleiben – und den letzten Sitz könnte dann Vox bekommen.

Laut der Onlinezeitung eldiario.es sind 48 der 350 Parlamentssitze offen und hängen oft nur von einigen Hundert Stimmen ab. Taktisches Wählen kann so bei einem engen Wahlausgang ausschlaggebend sein.