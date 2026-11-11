Müde und doch zufrieden sehen sie aus, die paar Dutzend Gewerkschafter und Aktivisten, die sich beim Kreisverband der größten spanischen Gewerkschaft CCOO in der Stadt Collado Villalba eingefunden haben. Hinter ihnen liegt eine lange Nacht. „Ab null Uhr zogen wir durch den Ort, klebten Plakate und Aufkleber“, sagt einer von ihnen, Guillermo Dimarco. Der Inhalt: ein Aufruf zum Generalstreik am Mittwoch.

Die Aktivisten und Gewerkschafter, die sich in dieser Nacht zum Mittwoch zusammengefunden haben, fordern bezahlbaren Wohnraum und höhere Löhne. Die hohen Mieten sorgten dafür, dass viele nicht mit ihrem Lohn über die Runden kämen, sagt Dimarco, 32 Jahre alt, von Beruf Museumswächter. An seiner rosa Weste prangt der Aufdruck „Versammlung für Wohnungen“.

„Das Problem der hohen Mieten und Wohnungspreise betrifft längst nicht mehr nur die großen Städte“, sagt er. Etwa 67.000 Einwohner zählt seine Stadt Collado Villalba, rund vierzig Kilometer nordwestlich der Kapitale Madrid gelegen. Monat für Monat sei auch hier von neuen Höchstpreisen pro Quadratmeter die Rede, sagt Dimarco. 14,02 Euro sei mittlerweile der Schnitt – doppelt so viel wie im Jahr 2007. Mehr und mehr Menschen könnten da nicht mithalten.

1.340 Streikkomitees mobilisieren im ganzen Land

Nun also die Reaktion: der Generalstreik in Collado Villalba, und im ganzen Land. Es ist der erste in Spanien seit 14 Jahren. Die Initiative ging nicht von den großen Gewerkschaften des Landes aus, sondern von der Mieterinnengewerkschaft. Sie hatten nach der Zwangsräumung einer 87-jährigen Rentnerin in Madrid zu Demonstrationen gerufen, überall im Land Protestcamps errichtet und schließlich die Gewerkschaften CCOO und UGT dazu gebracht, einen Generalstreik anzumelden.

Streikkomitees wie in Collado Villalba, bei dem Guillermo Dimarco Mitglied ist, entstanden aus Gewerkschaften und sozialen Bewegungen – 1.340 sind es im ganzen Land. Sie mobilisierten in Dörfern und Stadtteilen, verteilten über vier Millionen Flugblätter und verklebten 600.000 Plakate.

Der Aufruf zeigt Wirkung. Etwa im Industriegebiet von Collado Villalba ist es viel ruhiger als sonst. In der Ortsmitte, dort wo sich die Buslinien in die umliegenden Orte kreuzen, sind zur morgendlichen Stoßzeit nur wenige Menschen anzutreffen. In Madrid sieht es ebenso aus. Schulen und Unis blieben fast leer. Die wenigen Busse und U-Bahnen, die als „Mindestservice“ fahren müssen, beförderten laut Stadtverwaltung nur halb so viele Passagiere wie sonst. Der Pkw-Verkehr ging ebenfalls zurück. Außerdem wurden mehrere Zufahrtsstraßen von Streikposten blockiert.

Die Gewerkschaften vermelden vor allem aus der Industrie hohe Beteiligung. So lagen etwa die fleischverarbeitenden Betriebe im Zentrum Spaniens, wie auch Seat und Volkswagen im Norden des Landes völlig still, ebenso die Häfen am Atlantik und am Mittelmeer. Im südspanischen Andalusien blieb der Bildschirm des Regionalfernsehens schwarz, andere Sender strahlten – mit Ausnahme der Nachrichten – Notprogramme mit Archivmaterial aus, so auch der staatliche Rundfunk.

Für Dimarco und die anderen hier im Gewerkschaftshaus von Collado Villalba ist der Tag noch lange nicht vorbei. Gegen Mittag zogen sie mit Hunderten vom Industriegebiet ins Ortszentrum. „Heute Abend dann geht es nach Madrid zur zentralen Kundgebung“, sagt Dimarco. Dort werden Zehntausende erwartet.

Bald stehen Neuwahlen in Spanien an

Die Frage des Wohnraums ist eines der zentralen sozialen Probleme in Spanien. Die Regierung versuchte vor einigen Wochen angesichts der damals beginnenden Proteste, das Mietrecht zu verbessern und scheiterte an der rechen Opposition. Daraufhin rief der linke Regierungschef Pedro Sánchez Neuwahlen für den 29. November 2026 aus.

Die konservative Partido Popular und die rechtsextreme Vox dürfen sich, so die meisten Umfragen, Hoffnung auf einen Regierungswechsel machen. Sie sehen die lange Hand der Regierung hinter den Protesten – und beschimpfen die Streikenden als „Mafia“ und „Gewerkschaftsmüll“.

Dimarco glaubt fest daran, dass der Streik das Thema Wohnraum nun endgültig ins Zentrum der politischen Debatte rückt. Er gibt sich angesichts einer möglichen Rechtsregierung kämpferisch: „Egal was kommt, sie sollen uns zumindest gut organisiert vorfinden.“