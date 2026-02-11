piwik no script img

Social Media in Australien„Das Verbot löst keines der Probleme“

Australien hat als erstes Land ein Mindestalter für die Social-Media-Nutzung vorgeschrieben. Die Regierung sieht Erfolge, Bürgerrechtler üben Kritik.

Jugendliche am Handy in Sydney, Australien
Auf welchen Plattformen sind diese Kids wohl unterwegs? Momentaufnahme aus Sydney Foto: Claudio Galdames Alarcon/picture alliance

Von

Svenja Bergt

Zwei Monate nach dem Start des Social-Media-Verbots für unter 16-Jährige in Australien zeichnen sich erste Konsequenzen ab. Nach Angaben der australischen Regierung haben die Plattformen insgesamt 4,7 Millionen Konten von Kindern oder Jugendlichen gelöscht oder deaktiviert.

Während die Regierung von einem Erfolg spricht, sehen Bürgerrechtsorganisationen das Verbot kritisch: „Das Verbot löst keines der Probleme, die Social-Media-Plattformen verursachen, ihre schädlichen Effekte bleiben“, sagte Tom Sulston von der australischen NGO Digital Rights Watch bei einer Diskussion des deutschen Tech-Thinktanks Interface am Mittwoch.

In Australien dürfen seit Dezember Menschen unter 16 Jahren bestimmte Social-Media-Plattformen – unter anderem Tiktok, Instagram, Snapchat, Facebook und X – nicht mehr verwenden. In der Pflicht sind die Anbieter: Sie müssen überprüfen, ob neue und bestehende Nut­ze­r:in­nen das Mindestalter erfüllen.

Die Regierung sieht das Verbot in einer ersten Bilanz als Erfolg. Die Kinder „können echte Verbindungen aufbauen zu ihren Geschwistern und zu ihren Eltern, sie können Skateboard fahren, schreiben, lesen, sich mit Kunst und Musik beschäftigen“, sagte Kommunikationsministerin Anika Wells im Januar.

1,2 Millionen Jugendliche betroffen

Zahlen dazu, wie viele Social-Media-Accounts unter 16-jähriger Aus­tra­lie­r:in­nen es vor dem Verbot gab, liegen allerdings nicht vor. Welchen Prozentsatz die 4,7 Millionen gelöschten oder deaktivierten Accounts ausmachen, ist daher unklar. Die Zahl der Aus­tra­lie­r:in­nen zwischen 13 – dem üblichen Mindestalter, das die Plattformen selbst setzen – und 16 beziffert die Regierung auf 1,2 Millionen. Von der Regulierung betroffen sind 10 Plattformen.

Bürgerrechtler Sulston kritisiert, dass Kinder und Jugendliche nun in deutlich unreguliertere Plattformen getrieben würden. Plattformen, auf denen Hass und Extremismus ungehindert verbreitet werden, wo es praktisch keine Moderation und keine Kontaktmöglichkeiten für Betroffene oder Aufsichtsbehörden gibt. Doch selbst, wenn die Jugendlichen diesen fernblieben und mit 16 ein Konto auf Tiktok, Snapchat oder X erstellten: „Mit dem Erreichen der Altersgrenze ist man nicht schlagartig kompetent, mit diesen Plattformen umzugehen.“

Zwar sei es möglich, dass sich das Verbot bei einem Teil der Minderjährigen positiv auf die mentale Gesundheit auswirke. „Aber es wird definitiv negative Auswirkungen auf andere haben, zum Beispiel solche, die in abgelegenen Gegenden wohnen und diskriminierten Gruppen angehören.“ Sulston zufolge würden Hilfsorganisationen für Kinder und Jugendliche berichten, dass zehn Prozent der Anrufe von Minderjährigen kämen, die durch das Verbot von ihrem Netzwerk an Un­ter­stüt­ze­r:in­nen abgeschnitten worden seien.

Wo ein Wille, da ein Weg

Gleichzeitig häufen sich Berichte, die beschreiben, wie leicht der Alters-Check zu umgehen sei. Denn viele Anbieter setzen hier auf eine softwarebasierte Überprüfung per Video. Stirnrunzeln, falsche Wimpern oder Schnurrbärte, ältere Freunde oder Geschwister, die in die Kamera schauen – und schon ist die Altersgrenze geknackt.

Auch die australische Regierung räumt ein, dass die Anbieter hier nachbessern müssen. E-Safety-Beauftragte Julie Inman Grant betonte jedoch, dass eine nicht perfekte Umsetzung nicht bedeute, dass die Regel sinnlos sei: „Sonst wären auch Tempolimits umsonst, weil Menschen rasen, und Altersgrenzen für Alkohol, weil manche Kinder dennoch welchen bekommen.“

In Deutschland wird die Debatte um eine Altersgrenze im Sommer an Fahrt aufnehmen: Dann soll die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission „Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt“ ihre Ergebnisse vorstellen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Social Media #Big Tech #Plattformökonomie #TikTok #Twitter / X #Snapchat #Meta #Jugendschutz #Kinderschutz #Datenschutz #Australien
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Schatten einer Person die auf ein Handy schaut
Mindestalter für Social Media Zu jung für Insta?

Die politischen Forderungen nach einer Altersbeschränkung für die Nutzung von Social Media werden lauter. Doch Wis­sen­schaft­le­r:in­nen sind uneins.

Von Svenja Bergt
Eine Frau mit Brille schaut ernst
Kritik an geplanter Digital-Reform Big Techs Einfluss auf die EU

Zwei NGOs werfen der EU-Kommission vor, Lobbypositionen übernommen zu haben. Die widerspricht. Doch es gibt noch ein anderes Problem.

Von Svenja Bergt
Eine Person mit Kalbeln auf dem Kopf schaut in ein Smartphone
Social Media ab 16 Jahren Ein Mindestalter schont die Plattformen
Kommentar von Svenja Bergt

Die Nutzung von Social Media wird heute vielfach mit dem Konsum von Alkohol und Tabak verglichen. Eine Gefahr, die auch für Erwachsene gilt.

Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Debatte um frühzeitigen Ferienstart Kann man sich den letzten Schultag vor den Ferien schenken?
2
AfD-Verbot Hört doch endlich zu!
3
Mehr Nachhaltigkeit durch Verzicht Ich sage nein, weil ich es kann
4
Abschaffung der Demokratie Was ist Faschismus?
5
Physikerin über die deutschen Autobauer „Die Zukunft der Autobranche ist emissionsfrei“
6
Über Mietenexplosion und Gegenmittel „Preistreiberei breitet sich wie eine Welle aus“