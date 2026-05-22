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Senkung der LuftverkehrssteuerBeim Klimaschaden ganz vorne dabei

Kommentar von

Svenja Bergt

Die Bundesregierung senkt die Luftverkehrssteuer. Das ist nicht nur unsozial und klimaschädlich – sondern wird auch ein Problem für die Branche.

Ein Flugzeug fliegt am blauen Himmel
Die falsche Branche wird gepampert Foto: Thomas Banneyer/dpa

A n der Senkung der Luftverkehrssteuer, die die Bundesregierung am Donnerstagabend beschlossen hat, ist so viel falsch, dass man gar nicht weiß, wo anfangen: Dass sie mitten in der Klimakrise eine extrem umweltschädliche Fortbewegungsart fördert. Dass sie einem ohnehin schon immens auf Sparen getrimmtem Haushalt einen weiteren dreistelligen Millionenbetrag entzieht. Dass voraussichtlich nicht einmal Ver­brau­che­r:in­nen davon profitieren werden, weil die ersten Fluggesellschaften schon andeuten, die niedrigere Steuer nicht weitergeben zu wollen.

Dass also eine Branche gepampert wird, die sowieso schon in großem Stil Gewinne privatisieren und Kosten sozialisieren darf. Dass mit den sinkenden Kosten der Anreiz für die Airlines, effizientere Maschinen zu entwickeln, die besonders kerosinschluckende Business Class abzuschaffen oder auf E-Fuels zu setzen, noch weiter abnimmt.

Dass Konzerne hier ein Steuergeschenk bekommen, während die Regierung gleichzeitig etwa im Sozial- und Gesundheitsbereich auf Einsparungen setzt. Dass die Senkung darüber hinwegtäuscht, dass eigentlich nicht einmal eine Beibehaltung der bislang geltenden Steuer gerechtfertigt wäre.

Denn eigentlich müssten beim Fliegen endlich sämtliche schädlichen Folgen eingepreist werden. Nur so könnte sich aus dem momentan hoch subventionierten ein realistischer und zukunftsfähiger Markt entwickeln.

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Mit dem Mehr an Subventionen zementiert die Bundesregierung eine so nicht zukunftsfähige Branche. Das wird sich noch rächen. Für die Umwelt, für die Menschen – und für die Branche selbst.

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Svenja Bergt

 Redakteurin für Wirtschaft und Umwelt
schreibt über vernetzte Welten, digitale Wirtschaft und lange Wörter (Datenschutz-Grundverordnung, Plattformökonomie, Nutzungsbedingungen). Manchmal und wenn es die Saison zulässt, auch über alte Apfelsorten. Bevor sie zur taz kam, hat sie unter anderem für den MDR als Multimedia-Redakteurin gearbeitet. Autorin der Kolumne Digitalozän.
Themen #Verkehrswende #Flugverkehr #Kerosin #Klimawandel
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3 Kommentare

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  • M

    Die Luftverkehrsabgabe ist schlecht konzipiert, weil sie u.a.



    ● leere Plätze im Flugzeug freistellt (auch wenn ein leeres Mittelsitz bestellt und bezahlt wird),



    ● beim gleichen Flugzeugtyp und gleicher Auslastung die Gesellschaften benachteiligt, die mit engerer Bestuhlung mehr Passagiere befördern,



    ● nicht auf die Treibstoffeffizienz der Flugzeuge bezogen ist (nicht nur bei Privatjets problematisch),



    ● Inländer bei Abflug von Auslandsflughafen freistellt,



    ● bei Umsteigeverbindungen ermäßigt ist und



    ● die Entfernung auf problematische Weise berücksichtigt - z.B. die Kanaren werden viel zu günstig eingestuft und die südliche Türkei wohl auch, bloß weil die "Hauptflughäfen" im Madrid oder Istanbul näher liegen.



    ● Elektrische oder mit Grünem Wasserstoff betriebene Flüge müssten auch zahlen

    Besser wäre ein CO2-Preis nach dem berechneten oder tatsächlichen Spritverbrauch in Abhängigkeit von der Entfernung.

    Unpassend ist die Kritik "dass mit den sinkenden Kosten der Anreiz für die Airlines, effizientere Maschinen zu entwickeln, die besonders kerosinschluckende Business Class abzuschaffen oder auf E-Fuels zu setzen, noch weiter abnimmt."

  • J1

    Diese minimalen Beträge spielen für den einzelnen Fluggast keine Rolle, sondern schädigen nur den Staatssäckel. Wenn sie nicht weitergegeben werden -wie bei der Mehrwertsteuer-Reduzierung in der Gastronomie- sind beides für mich unerlaubte Subventionen und damit ein Fall für die EU.

  • JK

    Leider ist der Artikel nicht rund. Das Reduzieren der Steuer wird ohne Kontext dargestellt.



    Aktuell passiert im Flugverkehr das gleiche, wie in vielen anderen Branchen. Firmen verlagern Produktion (hier:Flüge) ins Ausland, weil es dort billiger ist. Man fliegt von Luxemburg, Amsterdam etc. nach Asien oder USA anstatt von deutschen Flughäfen.



    Dem Klima bringt das Reduzieren dieser Flüge in D gar nichts. Es sorgt nur für eine weitere Marginalisierung Deutschlands im internationalen Wettbewerb. Die Steuererleichterung soll ein Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit sein.

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