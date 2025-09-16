piwik no script img

Bericht der WeltwetterorganisationOzonloch 2024 so klein wie lange nicht mehr

Weniger schädliche Stoffe aus Kühlgeräten und Haarspray, weniger Risiko: Warum die Ozonschicht sich erholt.

Eine weiße Hand drückt auf den Sprühknopf einer crremefarbenen Spraydose. Vor schwarzem Hintergrund erscheint weißer Sprühnebel.
Aus Spraydosen kamen früher noch mehr schädliche Fluor-Chlor-Wasserstoffe Foto: McPhoto/Imago

Genf dpa | Die schützende Ozonschicht um den Erdball erholt sich weiter. Das Ozonloch war 2024 kleiner als in den Jahren 2020 bis 2023, berichtet die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf zum Weltozontag am 16. September. Es lag auch unter dem durchschnittlichen Wert der Jahre 1990 bis 2020, wie aus dem neuesten Ozon-Bulletin der WMO hervorgeht.

Dazu beigetragen hätten zum einen natürliche atmosphärische Phänomene, die zu jährlichen Fluktuationen führen, so die WMO. Entscheidend sei aber die Verringerung der menschengemachten ozonschädigenden Substanzen in den vergangenen Jahrzehnten gewesen. Sie wurden zuvor etwa in Kühlgeräten, Klimaanlagen, Feuerlöschschaum und Haarspray verwendet.

Vor 40 Jahren ist das UN-Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht in Kraft getreten. Zwei Jahre später, 1987, wurde das Montrealer Protokoll beschlossen. Durch seine Bestimmungen wurden nach WMO-Angaben bis heute mehr als 99 Prozent der kontrollierten, ozonschädigenden Stoffe wie Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe (FCKW) aus dem Verkehr gezogen.

Wenig Ozon ist ein Risiko für Menschen

„Infolgedessen wird sich die Ozonschicht bis Mitte dieses Jahrhunderts voraussichtlich wieder auf das Niveau der 1980er Jahre erholen“, berichtete die WMO. Nach einer Analyse aus dem Jahr 2022 dürfte die vollständige Erholung über der Arktis 2045 erreicht sein, über der Antarktis im Jahr 2066.

Eine dünne Ozonschicht bedeutet, dass mehr schädliche UV-Strahlung der Sonne auf die Erde gelangt. Das kann bei Menschen Hautschäden oder Hautkrebs auslösen, ebenso wie Grauen Star. Pflanzen werden ebenfalls geschädigt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #Ozonloch #FCKW
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Drachenbaum in einer nächtlichen Szenerie. Am Himmel sieht man viele Sterne

Leben im All

Gebt uns ein Zeichen

Mitte April wollen As­tro­no­men den bisher stärksten Hinweis auf Leben auf einem anderen Planeten gefunden haben. Was ist da dran? Eine Einordnung.
Von Enno Schöningh
Langzeitbelichtichtung von Satelliten am Himmel.

Immer mehr Satelliten

Gefahr für die Ozonschicht?

Immer mehr Satelliten fliegen um die Erde. Forschende haben nun simuliert: Bei ihrem Absturz entstehen Stoffe, die wohl der Ozonschicht schaden.
Von Marius Werz
Alte Kühlschränke auf einer Müllhalde

Recycling von Kühlschränken

Klimakiller in der Küche

Beim Recycling von Geräten wie Kühlschränken, die FCKW und F-Gase enthalten, wird gepfuscht. Das ist schlecht für das Klima und die Ozonschicht.
Von Annette Jensen

klimawandel

Das Billboard „Cry of the Lost  Prince of Anarchy“ vor der mit Graffiti versehenen Brandmauer eines Hauses.

Projekt mit Sängerin Patti Smith

Hören, wie das Eis bricht

Der Neue Berliner Kunstverein (n.b.k.) zeigt ein Projekt des Soundwalk Collective mit Patti Smith. Dazu gehört ein Soundtrack zum Klimawandel.
Von Maxi Broecking

15.9.2025

Zwei Menschen mit kurzen Haaren, der eine oberkörperfrei mit kurzer Hose, der andere mit langer Hose und grünem T-Shirt, rennen durch eine trockene Landschaft. Hinter ihnen stehen Bäume in Flammen, die Lust ist voller Rauch und vom Feuer orange gefärbt. Beide Menschen tragen Atemschutzmasken.

Dürre, Hitze, Fluten

Die Kosten eines Sommers

Extremwetter der letzten Monate könnte die EU-Volkswirtschaften rund 126 Milliarden Euro kosten, schätzen Forscher:innen. Es trifft vor allem drei Länder.

15.9.2025

Nahaufnahme eines Auspuffs

Streit um EU Verbrenner-Aus

Das europäische Verbrenner-Aus kippelt

Der Chef der Konservativen im Europaparlament, CSU-Politiker Manfred Weber, will die Regelung streichen. Dafür braucht er jedoch die EU-Kommission.
Von Eric Bonse

14.9.2025

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Aktivistin über Autos in der Stadt

„Wir müssen Verbote aussprechen“

2

Prozess um verprügelte Neonazis

Anwälte fordern Freispruch für Hanna S.

3

Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen

Kein Bock auf Sahra

4

Soziologin über AfD

„Rechte Themen zu übernehmen, funktioniert nicht“

5

Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen

Alles guckt nach Gelsenkirchen

6

Aufnahme gefährdeter Af­gha­n*in­nen

Dobrindts Tricksereien untergraben den Rechtsstaat