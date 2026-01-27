piwik no script img

Schwarz-rote SozialstaatskommissionSozialstaat soll halbe-halbe machen

Die Reformkommission schlägt eine massive Vereinfachung des Systems vor. Sozialministerin Bas zeigt sich euphorisch, die Detailarbeit folgt aber erst noch.

Wartebereich im Jobcenter Duisburg
Bürokratie, die sicher nicht abgebaut wird: der Wartebereich eines Jobcenters in Duisburg Foto: Dominik Asbach/laif
Tobias Schulze

Aus Berlin

Tobias Schulze

Bärbel Bas ist demonstrativ beeindruckt. Sie habe so etwas in ihrer politischen Laufbahn „so noch nicht erlebt“, sagt die Sozialministerin am Dienstagmittag vor Jour­na­lis­t*in­nen in Berlin. Eine „Besonderheit“ sei das, was sie da gerade vorstelle. Dass sich Ver­tre­te­r*in­nen aller Ebenen in nur fünf Monaten auf ein Bündel von 26 Reformvorschlägen einigen, ohne ein einziges abweichendes Sondervotum: „Ich will das noch mal betonen – das ist eine Besonderheit.“

Was die SPD-Ministerin so sehr fasziniert: der Abschlussbericht der Regierungskommission zu einer Sozialstaatsreform. Ministerialbeamte aus Bund und Ländern diskutierten seit September zusammen mit kommunalen Spitzenverbänden und Abgeordneten der Regierungsfraktionen über eine Strukturreform.

Das Ergebnis beinhaltet tatsächlich viel mehr, als viele erwartet haben: Die Beteiligten bekunden zumindest ihre Absicht, die über Jahrzehnte ziemlich krumm gewachsenen Sozialsysteme zu vereinfachen. So eine Reform galt bislang als unmöglich – allein schon, weil für ein übersichtlicheres System zahlreiche Stellen Zuständigkeiten, Einfluss und Mittel abgeben müssten.

Trotzdem hat die Kommission jetzt im Konsens skizziert, wie ein neues System aussehen könnte. Kern des Vorschlags ist die Abschaffung von zwei Leistungen in ihrer jetzigen Form: erstens das Wohngeld (ausgezahlt bislang von den kommunalen Wohngeldstellen für Menschen, die für andere Transferleistungen zu viel Einkommen haben, aber ihre Wohnkosten nicht allein stemmen können). Zweitens der Kinderzuschlag (ausgezahlt von den Familienkassen an Menschen, die genug für den eigenen Lebensunterhalt verdienen aber zu wenig für den ihrer Kinder).

Keine Verfassungsänderung nötig

Für erwerbsfähige Personen sollen diese Leistungen im bisherigen Bürgergeld aufgehen, für sie wären dann die heutigen Jobcenter zuständig. Für nicht Erwerbsfähige wie Rent­ne­r*in­nen wie bei der jetzigen Grundsicherung im Alter die örtlichen Sozialämter. Nach Auffassung von Kommission und Ministerium wäre eine solche Zusammenlegung, bei der statt vier nur noch zwei Behörden zuständig sind, ohne eine Verfassungsänderung machbar.

Als Sternchenlösung wird im Bericht darüber hinaus aufgeführt, alles davon in einer einzigen Behörde und Leistung aufgehen zu lassen. Weil die Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Kommunen damit aber neu sortiert würden, wäre auf jeden Fall eine Verfassungsänderung möglich. „Und das wissen wir noch nicht, ob sie am Ende durchsetzungsfähig ist. Sie kennen die politischen Verhältnisse“, sagt Bas auf ihrer Pressekonferenz und muss dabei schmunzeln: Für eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag ohne die AfD müssten von Union bis Linke alle mitmachen.

Neben der Zusammenlegung schlägt die Kommission noch mehr als zwei Dutzend Maßnahmen vor. Eine davon zielt auf das Problem ab, dass es sich für Leis­tungs­emp­fän­ge­r*in­nen derzeit oft nicht lohnt, mehr hinzuzuverdienen – weil bei zusätzlichem Einkommen der Leistungsanspruch zu schnell sinkt.

Keine Leistungskürzungen?

Es gehe bei den Reformvorschlägen nicht um Leistungskürzungen, betont Bas. Dennoch empfiehlt die Kommission an dieser Stelle, dass Betroffene mit sehr kleinen Zusatzverdiensten weniger behalten dürfen als heute. Im Gegenzug bliebe Betroffenen mit relativ gesehen höherem Einkommen mehr im Geldbeutel.

Die Umsetzung des gesamten Maßnahmenkatalogs ist komplex. Bis 2027, so der ehrgeizige Plan, sollen viele der nötigen Gesetzesänderungen über die Bühne gehen. Der Umbau in den Behörden zöge sich danach noch deutlich länger hin. Und bis dahin gibt es noch etliche Fallstricke. Zum Beispiel beim Geld: Ausdrücklich stehen die Pläne unter einem Finanzierungsvorbehalt.

An manchen Stellen, etwas bei den Verwaltungskosten, sind zwar Einsparungen zu erwarten. An anderen Stellen könnte es teurer werden. Etwa dann, wenn durch ein übersichtlicheres System mehr Menschen als bislang alle Leistungen in Anspruch nehmen, auf die sie einen Anspruch haben. Eine Schätzung, was die Vorschläge finanziell unterm Strich bedeuten, gibt es vom Ministerium nicht.

Widerstand aus der Jungen Union

Mögliche Widerstände deuten sich an dieser Stelle jetzt schon an. „Reformen ohne Einschnitte werden am Ende des Tages nicht funktionieren“, sagte Johannes Winkel, Vorsitzender der Jungen Union auf RTL.

Aus der Opposition klingen da die Grünen beinahe offener: Details wirkten noch unausgegoren und Sozialabbau dürfe es bei der Ausgestaltung nicht geben, sagte der Abgeordnete Armin Grau. Die Grünen seien aber bereit, sich „konstruktiv zu beteiligen“ – auch bei einer möglichen Grundgesetzänderung. Die Linke würde dabei Stand jetzt dagegen eher nicht mitmachen. Parteichefin Ines Schwerdtner kritisierte in der Rheinischen Post, dass durch die Pläne die Be­zie­he­r*in­nen von Kinderzuschlag und Wohngeld „in Jobcenter oder Sozialämter gedrängt“ und damit sozial abgewertet würden.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Sozialstaat #Sozialstaatsreform #Wohngeld #Bürgergeld #Kindergeld #Bundesregierung #Kanzler Merz #Schwarz-rote Koalition
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Frau mit Kind und Hund auf dem Boden
Debatte um Recht auf Teilzeit Kontraproduktiver Steinzeitpolitikstyle

Der Wirtschaftsflügel der Union will das Recht auf Teilzeit massiv einschränken. Dafür gibt es nicht nur von Gewerkschaften und Opposition Gegenwind.

Von Simon Poelchau und Pascal Beucker
Portrait von Gitta Connemann
FAQ zur Arbeitszeit Teilzeitquote ist so hoch wie nie zuvor

Mit der Forderung nach weniger Teilzeit entfacht der Wirtschaftsflügel der Union eine Debatte. Wie ist die Lage wirklich und wo geht die Entwicklung hin?

Die Schatten von Personen in einem Jobcenter
Reform des Sozialstaats „Mit einem System, das keiner durchschaut, steigt nur der Frust“

Der Sozialstaat ist bürokratisch und ineffizient. Eine Kommission soll nun Reformpläne vorstellen. Juristin Franziska Vollmer hat dafür eine Vision.

Von Tobias Schulze und Amelie Sittenauer
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Trumps USA als Vorbild AfD fordert ICE auch für Deutschland
2
Die CDU und die Lifestyle-Teilzeit Vollzeit-Populismus
3
Ex-Mitglied kritisiert die Grünen Aufrüsten bis zum Weltkrieg?
4
Ermordung von Alex Pretti in Minneapolis Die Kamera als Waffe
5
Debatte über WM-Boykott in den USA Der unpassende Vergleich mit der WM in Katar
6
Arbeitspolitik des Kanzlers Arbeit haben oder nicht Arbeit haben, das ist hier die Frage