Russischer Kriegsverweigerer : Deserteur will Asyl in Deutschland

Der Russe Sergej K. wurde für den Krieg gegen die Ukraine zwangsrekrutiert. Ihm gelang die Flucht in die Ukraine – doch dort hängt er jetzt fest.

BERLIN taz | Es begann mit einer digitalen Romanze. 2020 hatten sich der Fitnesstrainer Sergej K. aus der russischen Provinz und der norddeutsche Verleger Achim Albers im Netz kennengelernt. Sergej K. hatte seine Homosexualität bis dahin vor seiner Familie und überhaupt verheimlicht. Doch mit Albers entspann sich ein Liebesverhältnis, obwohl sich die beiden nie persönlich getroffen hatten. Alle paar Tage tauschten sie E-Mails aus. Sergej, der gut Deutsch spricht, schrieb an seinen „Schatz“, seinen „Engel“. In schmachtender Tonlage kamen bei Frostgraden von unter minus 20 Grad Botschaften wie diese: „Meine Gedanken an dich wärmen mich immer, als ob du ein Feuer in meiner Brust entzündet hättest!“

Die Coronapandemie machte ein Treffen unmöglich. Und dann, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022, wurde alles noch komplizierter. Denn jetzt war K. für die russischen Streitkräfte im Krieg gegen die Ukraine ein potenzieller Soldat. Sein Versuch, Russland noch rechtzeitig per Flugzeug in die georgische Hauptstadt Tiflis zu verlassen, scheiterte: Im Mai 2022 wurde am Flughafen von Sankt Petersburg sein Militärausweis verlangt, er hatte keinen. Die Militärpolizei verdächtigte ihn, sich des Militärdienstes zu entziehen.

„Jetzt weiß ich nicht, wie ich aus dieser Hölle herauskommen soll“, schrieb er an Achim Albers. „Unser Präsident wird immer verrückter.“ In Russland einen Asylantrag zu stellen, komme wiederum nicht infrage. „Sie werden herausfinden, dass ich schwul bin, und ich könnte als Verräter an meinem Heimatland angesehen werden.“

Im November schließlich wurde Sergej K. zwangsrekrutiert. Er schrieb: „Jetzt muss ich für Putin kämpfen. Aber es ist nicht mein Krieg, Achim, das weißt du sehr gut.“ Sergej K. desertierte. Sein letztes Lebenszeichen ist eine Mail vom 17. Januar 2023. Demnach befand er sich damals in einem Klinikum in der ukrainischen Hauptstadt Kyjiw. Er hatte sich bei der Flucht verletzt. Der 32-Jährige schrieb: „Mein Arm und mein Bauch heilen, aber laut den Ärzten habe ich immer noch ein Hämatom im Kopf, das durch eine Operation entfernt werden muss.“

Unterstützer in Deutschland

Es gibt ein Unterstützernetzwerk, das eine medizinische Evakuierung nach Deutschland organisieren will und diese nach eigenen Angaben auch finanziert hat. Klaus Maresch vom Bonner Buchladen „Bundesamt für magische Wesen“ gehört dazu. Er schreibt einen Brief nach dem anderen, an die Bundesaußenministerin, an den ukrainischen Botschafter in Deutschland, an Bundestagsabgeordnete, an den Ombudsmann für Menschenrechte des ukrainischen Parlaments. Viele blieben unbeantwortet, einige der Adres­sa­t:in­nen setzen sich hinter den Kulissen für ihn ein.

Eine Lösung für Sergej K. ist bisher aber nicht in Sicht. Zwar hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser im September erklärt, Deserteure sollten in Deutschland „im Regelfall“ Schutz erhalten. Ende Januar aber wurde klar, dass es keinen Automatismus gibt: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) lehnte den Asylantrag eines russischen Verweigerers ab. Es hatte Zweifel gegeben, dass er zwangsweise zum Militär eingezogen wurde.

Nach ukrainischen Angaben haben sich bisher fast 10.000 russische Kämpfer bei der ukrainischen Hotline namens „Ich will leben“ gemeldet. Weit überwiegend werden sie aber trotzdem in der Ukraine festgehalten, um möglicherweise später Teil eines Gefangenenaustausches mit Russland zu werden.

Die deutsche Botschafterin in Kyjiw, Anka Feldhusen, schaltete sich in den Fall Sergej K. persönlich ein. Aber auch sie kam an ihre Grenzen. „Ich kann Ihren Frust verstehen“, schrieb sie kurz vor Weihnachten an Ma­resch: „Der Patient dürfte nach geltenden Regeln den Status eines Kriegsgefangenen haben, damit ist eine Ausreise unmöglich.“ Anfang Februar ergänzte sie: „Bisher sind die Erfahrungswerte der einschlägigen Organisationen, dass kein russischer Kriegsgefangener das Land Richtung EU verlassen hat.“ Das Auswärtige Amt ließ eine Anfrage der taz unbeantwortet.

Derweil appellieren die Un­ter­stüt­ze­r:in­nen von Sergej K.: „Wir wollen kein trauriges Ende dieser Geschichte, in der wir vom Sterben eines jungen Mannes erzählen müssen, dem grundlos Hilfe verweigert wurde. Eine solche Geschichte würde nur einer gern hören: der Kriegsverbrecher im Kreml und dessen perverse Helfershelfer, die die Ukraine ausradieren wollen.“