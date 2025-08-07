piwik no script img

taz zahl ich

Reichsbürger-GruppeDrei mutmaßliche Mitglieder der Gruppe Reuß festgenommen

Das LKA Bayern hat weitere drei Menschen festgenommen, die zur „Reichsbürger“-Gruppe um Prinz Reuß gehören sollen – und mit Waffen trainiert haben.

Aufname von Prinz Reuß
Prinz Reuß steht vor Gericht Foto: Boris Roessler/dpa

München/Chemnitz/Eichsfeld dpa | Spezialkräfte der Polizei haben am frühen Morgen drei mutmaßliche „Reichsbürger“ verhaftet, die zur Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß gehören sollen. Sie würden verdächtigt, Mitglieder einer terroristischen Vereinigung zu sein und sich zum Ziel gesetzt haben, die staatliche Ordnung gewaltsam zu beseitigen, teilte das bayerische Landeskriminalamt (LKA) mit. Durchsucht wurde demnach in Bayern in den Landkreisen Forchheim und Nürnberger Land, in Sachsen im Erzgebirgskreis und Chemnitz sowie in Thüringen im Landkreis Eichsfeld.

Die drei festgenommenen Männer sollen wie andere mutmaßliche Unterstützer der Gruppe im April 2022 auf einer ehemaligen Schießanlage der Bundeswehr nahe Bayreuth in Oberfranken an einem Schießtraining mit Kurz- und Langwaffen teilgenommen haben.

Ermittlungen gegen insgesamt sechs Verdächtige

Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass die Übungen zur Vorbereitung eines möglichen Angriffes auf den Deutschen Bundestag dienen sollten. Insgesamt werde deshalb gegen fünf Männer und eine Frau im Alter von 40 bis 61 Jahren ermittelt. Gegen die drei festgenommenen Männer waren vor der Durchsuchungskation schon Haftbefehle erlassen worden.

Bei den Durchsuchungen wurden laut LKA unter anderem Gegenstände sichergestellt, die dem Waffengesetz unterliegen – aber auch Datenträger sichergestellt, die jetzt auf Beweismittel ausgewertet werden müssen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gelte für die Verdächtigen die Unschuldsvermutung. Laut LKA waren bei der Aktion am Morgen etwa 300 Polizisten im Einsatz.

Gegen die „Reichsbürger“-Gruppe Reuß laufen derzeit bundesweit drei große Terrorprozesse. Die Gruppe war nach einer Anti-Terror-Razzia Ende 2022 bekanntgeworden. Die Beschuldigten sollen einen gewaltsamen Umsturz der Bundesregierung geplant und dabei bewusst Tote in Kauf genommen haben. Als Oberhaupt einer neuen Staatsform hätte Heinrich XIII. Prinz Reuß fungieren sollen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Reichsbürger #Rechter Terror #LKA #Bundestag
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Mehrere Schusswaffen auf einem Tisch.

Umfrage zu Waffenbesitz

Rechtsextreme in Deutschland besitzen über 1.700 Waffen

Eine Umfrage des NDR unter den 16 Bundesländern ergab: Mindestens 1.765 Waffen gehören Rechtsextremisten, Reichsbürgern oder radikalen Querdenkern.
Markus Krall mit seinem "Freiheit oder Untergang"

Reichsbürger-Prozess um Prinz Reuß

Die rechtslibertären Erinnerungs­lücken des Crash-Propheten

Was wusste Markus Krall über den Umsturzversuch um Prinz Reuß? Angeblich sehr wenig, so gibt er im Frankfurter Reichsbürger-Prozess vor.
Von Joachim F. Tornau
Illustration eines Gasthofschildes

Rechte Heil­prak­ti­ke­r*in­nen

In der braunen Ecke der Pseudomedizin

Die „Germanische Neue Medizin“ ist antisemitisch, rassistisch, homofeindlich – und fordert immer wieder Todesopfer. Dabei bei einem Seminar für ihre An­hän­ge­r*in­nen im Allgäu.
Von Lotta Maier

rechter terror

Markus Krall mit seinem "Freiheit oder Untergang"

Reichsbürger-Prozess um Prinz Reuß

Die rechtslibertären Erinnerungs­lücken des Crash-Propheten

Was wusste Markus Krall über den Umsturzversuch um Prinz Reuß? Angeblich sehr wenig, so gibt er im Frankfurter Reichsbürger-Prozess vor.
Von Joachim F. Tornau

30.7.2025

Ein Wohnhaus, ein Auto und eine uniformierte Person.

Radikalisierung von Jungnazis

Stille in Altdöbern

In Altdöbern und Wismar werden drei Teenager festgenommen. Sie sollen Anführer einer Rechtsterrorgruppe sein. Wie konnten sie sich so radikalisieren?
Von Konrad Litschko

28.6.2025

Polizeifahrzeug steht am Rande des Marktplatzes von Bad Freienwalde

Nach Angriff auf Fest in Bad Freienwalde

Durchsuchung bei Neonazi

Wegen des Angriffs auf ein Vielfalts-Fest in Bad Freienwalde gibt es einen Verdächtigen. Er ist bei der Neonazi-Partei „III.Weg“ organisiert.
Von Jean-Philipp Baeck

19.6.2025

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1

Wolfram Weimers Gender-Verbot

Warum ich mich aus meiner Nationalsprache verabschiede

2

Parole „From the River to the Sea“

An­wäl­t*innen fordern Ende der Kriminalisierung

3

Wolfram Weimers Genderverbot

Weg mit dem Wokismus

4

Agrarministerium auf Abwegen

Metzger feuert Tierschützerin

5

Bürgergeld

Union und SPD setzen auf Härte gegen Arbeitsverweigerer

6

Muscle Gap

Der Bizeps gehört dem Patriarchat