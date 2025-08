Hamburg/Hannover epd | Rechtsextremisten in Deutschland besitzen nach einem Medienbericht legal mehr als 1.700 Schusswaffen. Das ergab eine Umfrage des Norddeutschen und des Westdeutschen Rundfunks unter den 16 Bundesländern, wie der NDR am Freitag in Hamburg mitteilte. Die Umfrage zeige, dass das Ziel des Aktionsplans gegen Rechtsextremismus, den die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) im März 2022 vorgestellt hatte, bislang verfehlt werde, hieß es. Faeser wollte mehr Extremisten die Waffenscheine entziehen.

In Niedersachsen verfügen nach Angaben des Innenministeriums 55 Personen aus dem äußerst rechten Spektrum über eine waffenrechtliche Erlaubnis. 50 von ihnen sind als Rechtsextremisten eingestuft, bei weiteren fünf handelt es sich um Reichsbürger und Selbstverwalter. Über die Anzahl der Waffen pro Person machte das Ministerium keine Angaben.

Insgesamt haben den Angaben zufolge landesweit 74 als Extremisten eingestufte Personen eine waffenrechtliche Erlaubnis. Unter ihnen sind zudem neun Personen aus dem islamistischen Spektrum, sieben Linksextremisten und drei Extremisten mit Auslandsbezug. Waffenrechtliche Erlaubnisse umfassen Waffenbesitzkarten und kleine Waffenscheine, wie eine Sprecherin des Ministeriums erläuterte. Vor zwei Jahren hatten nach einer damaligen NDR-Umfrage landesweit nur 22 Personen aus dem extremistischen Spektrum eine Waffenbesitzkarte.

Tatsächliche Zahlen vermutlich höher

Nach den Angaben des NDR befinden sich bundesweit insgesamt mindestens 2.500 Schusswaffen legal im Besitz von Extremisten. 1.765 Waffen gehörten Rechtsextremisten, Neonazis, sogenannten Reichsbürgern oder radikalen Querdenkern, hieß es.

Die tatsächliche Zahl dürfte laut NDR deutlich höher liegen, da zwar alle 16 Bundesländer die Anfrage beantwortet, aber nur elf Länder angegeben hätten, wie viele Waffen im Besitz von Extremisten seien. Lediglich acht gaben demnach an, welcher Art von Extremismus die jeweiligen Waffenbesitzer anhängen. Mit Ausnahme von Thüringen gaben dem NDR zufolge alle Länder an, wie viele Extremisten legal Waffen besitzen dürfen. In den 15 Ländern sind dies demnach rund 1.500 Menschen. Bei mehr als 1.000 von ihnen handele es sich um Neonazis, Reichsbürger und verfassungsschutzrelevante Delegitimierer des Staates.