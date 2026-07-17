Reform des Emissionshandels Das wird die Industrie nicht retten

K limaschutz, Wettbewerbsfähigkeit, Energieunabhängigkeit: Diesen Dreiklang will die EU-Kommission mit der Reform der CO 2- Bepreisung über den Emissionshandel (ETS) treffen: Unternehmen sollen länger gar nichts bezahlen müssen für ihren CO 2 -Ausstoß, und der CO 2 -Preis soll langsamer steigen. Damit reagiert die Kommission darauf, dass viele europäische Unternehmen unter Druck stehen, ihre Kosten zu reduzieren, um in Exportmärkten bestehen zu können. Eigentlich zeigt das Gezerre um den ETS aber: Beim Klimaschutz auf den Markt zu vertrauen, war falsch.

Denn der CO 2 -Preis soll Unternehmen zum Klimaschutz motivieren, indem CO 2 -Ausstoß immer teurer wird. Ökonomisch ist es dann rational, weniger CO 2 auszustoßen, also wird in klimafreundliche Produktion investiert – so die Logik. Aber Chemieunternehmen wie BASF können einfach abwandern, wenn ihnen der CO 2 -Preis nicht passt – und sie tun das auch: Der Ludwigshafener Konzern hat jüngst ein neues Werk in China eröffnet, dessen Strombedarf zu allem Überfluss vollständig von einem nahen Offshore-Windpark gedeckt wird.

Weil der ETS ein Marktinstrument ist – und deswegen lange von der CDU vorangetrieben wurde -, überlässt er den Unternehmen große Entscheidungsmacht. Die nutzen sie nicht im Sinne europäischer Ar­bei­te­r*in­nen oder Resilienz gegen fossile Preisschocks, sondern um Profite zu machen. Dass der CO 2 -Preis steigen würde, war schon in den 2010er Jahren klar, als BASF freudig Gas aus Russland kaufte und Nordstream 2 vorantrieb.

 Unternehmen investieren nur in Klimaschutz, wenn sie keine andere Wahl haben.

Schon damals konnte man sehen: Unternehmen investieren nur in Klimaschutz, wenn sie keine andere Wahl haben. Außerdem müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Die Chemikalienherstellung zu dekarbonisieren, verschlingt enorme Mengen Strom, die derzeit schlicht nicht produziert werden. Da rächen sich die Fehler der Vergangenheit.

An jedem Schritt des klimaneutralen Umbaus der Industrie müsste der Staat stärker eingreifen: Stromnetz und Wasserstoffproduktion müssen schneller wachsen, Investitionen der Konzerne gefördert und unter Umständen erzwungen werden. Zunehmend wird deutlich, dass der Markt versagt. Die Alternative: Vergesellschaftung.