Nach Brandanschlag in BerlinEine Million Euro Belohnung auf Vulkangruppe

Nach dem Stromausfall in Berlin setzt der Bund eine Belohnung auf die Täter aus. Senat und Grüne wollen vorstellen, wie sich das Stromnetz schützen lässt.

Ein dieselbetriebener Strommast beleuchtet eine dunkle, beschneite Straße
Polizei und Behörden wollen Licht ins Dunkel bringen Foto: dpa

Aus Berlin

Stefan Alberti

Die schwarz-rote Landesregierung will zeitnah Konsequenzen aus dem Stromausfall im Berliner Südwesten Anfang Januar ziehen. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) wollen offenbar am Dienstagmittag nach der Senatssitzung ein Maßnahmenpaket zur Sicherung der kritischen Infrastruktur in Berlin vorstellen. Schon vorher will die Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus ihre Vorstellungen dazu präsentieren.

Am 3. Januar hatten nach einem Brandanschlag auf eine Kabelbrücke am Teltowkanal in Lichterfelde auf einen Schlag rund 45.000 Haushalte in Zehlendorf, Wannsee, Nikolassee und Lichterfelde keinen Strom und auch bald keine funktionierende Heizung mehr. Für etwa 25.000 davon hielt dieser Zustand an, bis nach einer früher als erwartet erfolgten Notreparatur vier Tage später am 7. Januar der Strom wieder floss.

Die inzwischen mit den Ermittlungen betraute Bundesanwaltschaft geht von einem linksterroristischen Hintergrund aus. Das legen mehrere Bekennerschreiben nahe, die von einer sogenannten Vulkangruppe oder mehreren Gruppen dieses Namens kommen sollen. Ermittlungserfolge sind bislang nicht bekannt. Eine Reaktion darauf war nun, einen Betrag von einer Million Euro als Belohnung für Hinweise auszusetzen, die zur Ermittlung der Täter führen. Das bestätigte am Dienstagmorgen Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) vor Journalisten. Das Geld kommt demnach aus Mitteln des Bundes.

Grüne stellen Positionspapier vor

Der Senat hatte schon kurz nach dem Anschlag angekündigt, sensible Punkte der Stromversorgung künftig besser zu schützen, dabei auch auf Videoüberwachung im öffentlichen Raum zu setzen und dafür den Datenschutz hintanzustellen. Gleiches soll für das Thema Transparenz gelten: Daten zu eben jenen Standorten sollen künftig weniger zugänglich sein.

Auch die Grünen-Fraktion drängt auf Konsequenzen. Der Brandanschlag auf die Stromversorgung „hat wiederholt vor Augen geführt, wie verletzlich Berlin ist und wie gravierend die direkten Folgen für die Menschen in unserer Stadt sind“, heißt es von ihr. Die Fraktion erinnert damit daran, dass es bereits im September im Bezirk Köpenick einen Anschlag auf das Stromnetz gab. Sie hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten ein Positionspapier für eine krisenfeste Hauptstadt erarbeitet.

Themen #Kai Wegner #Innensenatorin Iris Spranger #Stromausfall #Vulkangruppe #Linksextremismus #Brandanschlag
Mehr zum Thema
Spranger und Wegner beim Pressebriefing zum Anschlag auf das Berliner Stromnetz im Roten Rathaus
Aufarbeitung des Stromausfalls Das Stromnetz entflechten

Berlins Innensenatorin warnt vor möglichen weiteren Anschlägen. Stromnetz Berlin war bereits dabei, die vom Anschlag zerstörte Kabelbrücke umzubauen.

Von Uta Schleiermacher
Das Bild zeigt das Podium der Pressekonferenz zum Ende des Blackouts im Berliner Südwesten
Blackout im Berliner Südwesten Ein Ende mit Pannen

Alle unversorgten Haushalte hatten Mittwochmittag wieder Strom. Der Senat gab ihnen aber tags zuvor keine Chance, diese Möglichkeit einzukalkulieren.

Von Stefan Alberti
Das Bild zeigt das Podium einer Pressekonferenz zur aktuellen Lage beim Stromausfall im Berliner Südwesten mit Regierungschef Kai wegner (CDU) im M ittelpunkt des Fotos
Stromausfall im Berliner Südwesten Ein ziemlich langes Briefing

Beim Stromnetz ist man zuversichtlich, die Versorgung bis Donnerstagnachmittag hinzubekommen. Die Ermittlungen übernimmt die Bundesanwaltschaft.

Von Stefan Alberti
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
