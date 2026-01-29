piwik no script img

Mehr für kritische InfrastrukturPrepperiert Euch!

Simone Schmollack

Kommentar von

Simone Schmollack

Anschläge, Winter, Naturkatastrophen – Gefahr lauert überall. Da ist es gut, zu Hause ein bisschen was gebunkert zu haben.

Dosen Konserven in blauem Licht
Schon ein kleiner Vorrat hilft, wenn der Supermarkt dicht ist Foto: FabrikaCr/istockphoto/getty images

E s muss kein militärischer Angriff sein, um ganze Ecken einer Großstadt lahmzulegen. Es genügt schon ein Anschlag auf die Stromversorgung wie Anfang Januar im Süden Berlins, als 45.000 Haushalte und 2.200 Betriebe, Läden, Supermärkte tagelang keinen Strom hatten. Selbst ein harter Wintereinbruch kann dafür sorgen, dass Menschen nicht ins Büro, in die Fabrikhalle, ins Krankenhaus kommen. Weil keine einzige Bahn und kein einziger Bus fährt. So war es jedenfalls vor wenigen Tagen – und wieder in Berlin, diesmal im Norden.

Die Folgen sind hinlänglich bekannt, die Ursachen auch: Die sogenannte kritische Infrastruktur ist nicht ausreichend geschützt. Zu den sensiblen Bereichen einer modernen Gesellschaft gehören nicht nur Energie- und Wasserbetriebe sowie Internet und Mobilfunk, sondern ebenso Lebensmittelhändler, Getränkeproduzenten, Bäckereien. Das hat jetzt auch die Bundesregierung erkannt und will mit einer „Agenda für Resilienz und mehr Souveränität“ die Sicherheit empfindlicher Bereiche aufpeppen.

Das ist komplett richtig und sollte prioritär behandelt werden. Nicht allein deshalb, weil Menschen, Büros und Supermärkte nicht tagelang ohne Strom sein können. Sondern weil die Bedrohungen stärker aus dem Ausland kommen. Das Abwehren von Cyberangriffen, Drohnenspionage, Social Engineering ist mittlerweile ein sehr aufwendiges Tagesgeschäft der Sicherheitsorgane. Die Tricks, mit denen feindliche Geheimdienste Bahntrassen, Stromleitungen, Flughäfen, Wasserreservoirs und selbst Brücken ausspionieren, werden ausgefeilter und perfider. Überall dort, wo von außen angegriffen werden kann, muss mehr Schutz hin.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Nun kann man nicht an jedem Stromkasten einen Sicherheitsdienst postieren und um jede Atomanlage herum Bundespolizisten. Es würde aber helfen, wenn beispielsweise Energieleitungen künftig ausschließlich unterirdisch verlaufen. Ein solcher Umbau kostet enorm viel Geld – wie Sicherheit grundsätzlich. Trotzdem wird es immer Bereiche geben, die Angriffsmöglichkeiten bieten. Bahnstrecken etwa liegen offen da.

Jenseits von staatlichen Sicherheitsvorkehrungen stellt sich die Frage, ob Menschen nicht ein bisschen mehr preppen sollten. Man muss sich keinen Luftschutzbunker im Keller bauen, um bei einem Angriff einigermaßen sicher zu sein. Schon ein kleiner Vorrat hilft, wenn der Supermarkt dicht ist und keine Bahn mehr fährt. Nudeln, Tomatensauce, Taschenlampen, Kerzen, Wasser, so was. Sicherheit ist nun mal ein Thema, für das sich zuvorderst die Behörden, aber auch jede und jeder Einzelne zuständig fühlen sollten.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Simone Schmollack

Simone Schmollack

 Ressortleiterin Meinung
Ressortleiterin Meinung. Zuvor Ressortleiterin taz.de / Regie, Gender-Redakteurin der taz und stellvertretende Ressortleiterin taz-Inland. Dazwischen Chefredakteurin der Wochenzeitung "Der Freitag". Amtierende Vize-DDR-Meisterin im Rennrodeln der Sportjournalist:innen. Autorin zahlreicher Bücher, zuletzt: "Und er wird es wieder tun" über Partnerschaftsgewalt.
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
iris spranger
Nach Stromausfall in Berlin Spranger prüft Gesetzesänderungen

Spranger zieht Konsequenzen aus dem Stromausfall. Geplant sind Änderungen beim Datenschutz, im Katastrophenschutz und bei sensiblen Sicherheitsdaten.

Ein dieselbetriebener Strommast beleuchtet eine dunkle, beschneite Straße
Nach Brandanschlag in Berlin Eine Million Euro Belohnung auf Vulkangruppe

Nach dem Stromausfall in Berlin setzt der Bund eine Belohnung auf die Täter aus. Senat und Grüne wollen vorstellen, wie sich das Stromnetz schützen lässt.

Von Stefan Alberti
Kai Wegner gibt eine Pressekonferenz, für einen Moment hält er die Augen geschlossen.
Krisenkommunikation des Berliner Senats Erst weitflächiger Stromausfall, dann politischer Blackout
Kommentar von Simone Schmollack

Statt rechtzeitig bei den Menschen zu sein, spielt der Regierende Bürgermeister Wegner lieber Tennis. Und offenbart sein Un-Talent für politische PR.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Mietenpolitik in Berlin Der Deckel soll's richten
2
Ex-Mitglied kritisiert die Grünen Aufrüsten bis zum Weltkrieg?
3
Ermittlung gegen Vulkangruppe Ein Zeichen der Verzweiflung
4
Linke Debattenkultur Lasst uns wieder richtig streiten
5
Gedenken an den Holocaust Öffnet die Kartons auf dem Dachboden
6
Die CDU und die Lifestyle-Teilzeit Vollzeit-Populismus