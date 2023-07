Razzia bei Islamisten in NRW : Festnahmen nach Terrorverdacht

Die Bundesanwaltschaft lässt sieben Islamisten in NRW festnehmen. Sie sollen Anschläge geplant und mit dem IS in Kontakt gestanden haben.

BERLIN taz | Die Ermittlungen liefen seit Monaten, am Donnerstagmorgen schlug die Bundesanwaltschaft zu: Sie ließ in Nordrhein-Westfalen sieben Islamisten verhaften, ein weiteres Paar wurde in den Niederlanden festgenommen. Ihnen werden die Bildung einer terroristischen Vereinigung und Anschlagspläne in Deutschland vorgeworfen.

Die Männer aus Turkmenistan, Tadschikistan und Kirgisien sollen sich seit Längeren kennen und mit dem „Islamischer Staat Khorasan“ in Kontakt gestanden haben, dem afghanischen Ableger der Terrorgruppe. Kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sollen sie im Frühjahr 2022 fast zeitgleich nach Deutschland eingereist sein.

Ende Juni 2022 hätten sie sich dann als terroristische Vereinigung zusammengeschlossen, um in Deutschland öffentlichkeitswirksame Anschläge für den IS zu begehen, so die Bundesanwaltschaft. Dafür seien bereits mögliche Tatorte ausgespäht worden. Auch habe es Versuche gegeben, sich Waffen zu beschaffen. Ein konkreter Anschlagsplan habe aber noch nicht bestanden.

Mit Ausnahme eines Beschuldigten sollen alle Festgenommenen seit April 2022 auch Geld für den IS gesammelt und dieses der Gruppe übersandt haben. Die Festnahmen in den Niederlanden erfolgten in Eindhoven und Breda.

In Syrien und Irak zurückgedrängt, in Afghanistan erstarkt

Die Ermittlungen führten neben der Bundesanwaltschaft das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen und niederländische Ermittlungsbehörden, auch das Bundesamt für Verfassungsschutz war involviert.

Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang hatte bereitszuletzt gewarnt, dass der „Islamische Staat Khorasan“ auch in Deutschland gefährlich werden könnte. Anders als in Syrien und Irak, wo der IS weitgehend zurückgedrängt ist, war der Ableger in Afghanistan zuletzt erstarkt. Die Islamisten rivalisieren dort mit den Taliban. Die Gruppe schaue auch nach Europa, hatte Haldenwang erklärt. Dies erhöhe auch die Anschlagsgefahren in Deutschland.