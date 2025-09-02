Washington taz | Gerüchte über Donald Trumps vermeintlich schlechten Gesundheitszustand haben in den letzten Tagen das Internet in den USA dominiert. Suchabfragen wie „Is Trump dead“ (Ist Trump tot?) oder „Trump dead“ (Trump tot) gehörten etwa am Samstag zu den meistgesuchten Begriffen auf der Suchplattform Google. Der Hashtag #TrumpDied (Trump ist gestorben) lag auf der Social-Media-Plattform X weltweit im Trend.

Der US-Präsident sah sich angesichts der Gerüchte dazu veranlasst, ein Lebenszeichen von sich zu geben. „Ich habe mich noch nie besser gefühlt“, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social am Sonntag.

Die Gerüchte über Trumps mögliches Ableben begannen letzte Woche, nachdem US-Vizepräsident J.D. Vance in einem Interview mit der Zeitung USA Today erklärt hatte, dass er bereit sei, die Rolle als Präsident zu übernehmen, sollte sich eine „schreckliche Tragödie“ ereignen. Dabei sagte Vance jedoch auch, Trump sei fit und energiegeladen.

„Er ist der Letzte, der abends telefoniert, und er ist der Erste, der aufsteht und der Erste, der morgens telefoniert. Ja, schreckliche Tragödien passieren. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass der Präsident der Vereinigten Staaten in guter Verfassung ist, den Rest seiner Amtszeit absolvieren und Großes für das amerikanische Volk leisten wird. Und sollte es, Gott bewahre, zu einer schrecklichen Tragödie kommen, kann ich mir keine bessere Ausbildung am Arbeitsplatz vorstellen als die, die ich in den letzten 200 Tagen erhalten habe“, sagte Vance.

Golfplatz-Foto bremst Verschwörungstheorien

Weiter angestachelt wurden die Gerüchte dadurch, dass Trump mehrere Tage lang keine öffentlichen Auftritte hatte. Die Verschwörungstheorien nahmen darauf ihren Lauf. Erst nachdem der 79-Jährige am Samstag auf dem Weg vom Weißen Haus Richtung Golfplatz abgelichtet wurde, nahmen die Gerüchte langsam ab.

Der konservative Influencer DC Draino kritisierte darauf in einem Post die angebliche „Doppelmoral“ der Medien. „Joe Biden trat mehrere Tage lang nicht öffentlich auf, und die Medien bezeichneten ihn als ‚intelligent‘ und ‚in Höchstform‘. Dabei trug er Windeln und machte ein Nickerchen. Präsident Trump leistet mehr öffentliche Arbeit als jeder andere Präsident in der US-Geschichte, und die Medien flippen aus, wenn er für 24 Stunden verschwindet“, schrieb Draino auf X. Auf diesen Post antwortet Trump mit seinem Lebenszeichen.

Gerüchte über das Ableben von Staats- und Regierungschefs sind nichts Ungewöhnliches im Internetzeitalter. Schon oft wurde in den sozialen Medien über den Tod des russischen Präsidenten Wladimir Putin berichtet.

Rätsel um blaue Flecken an den Händen

Die Tatsache, dass Trump bei seinem Amtsantritt im Januar mit 78 Jahren und sieben Monaten der älteste Präsident in der US-Geschichte war, verleitet den Gerüchten möglicherweise einen größeren Nährboden. Auch die Blutergüsse und blauen Flecken, die in den letzten Wochen und Monaten immer wieder auf Trumps Händen zu sehen waren, dürften ihren Teil dazu beigetragen haben.

Laut Weißem Haus sind die blauen Flecken Nebenwirkungen einer Aspirin-Kur, die Trump aufgrund einer chronischen Veneninsuffizienz einnimmt. Diese Erkrankung wurde im Juli öffentlich bekannt gegeben. Es ist eine häufig auftretende Erkrankung bei Menschen in fortgeschrittenem Alter, die mit der richtigen Behandlung zu keinen Beeinträchtigungen führen sollte.

Konkrete Beweise, dass der Gesundheitszustand des Präsidenten schlechter sei, als dies von offizieller Seite behauptet wird, gibt es keine. Am Ende profitierten vor allem Online-Influencer aus dem rechten und linken Lager von den Gerüchten.

Am Dienstag will Trump seinen ersten öffentlichen Auftritt seit einer Woche absolvieren. Laut dem Weißen Haus wird er um 14 Uhr Ortszeit im Oval Office sprechen. Das Thema ist derzeit noch nicht bekannt.