RTL Deutschland baut massiv Stellen abKürzung von rund 230 Stellen

Rund 230 Stellen fallen bei RTL News weg. Welche Programme bei Europas größter Sendergruppe zusammengelegt werden oder künftig verschwinden.

Werbeplakate für RTL
Werbeplakate von RTL, Köln 2021 Foto: Christoph Hardt/imago

dpa | Bei RTL News fallen rund 230 Arbeitsplätze beim angekündigten Stellenabbau bei RTL Deutschland weg. Das teilte der Sender mit. Insgesamt sollen im Konzern rund 600 Arbeitsplätze gestrichen werden.

Laut der Pressemitteilung sind die Maßnahmen Teil einer Neuausrichtung von Marken, Programmen und Abläufen. Ziel sei es, journalistische Qualität zu stärken, redaktionelle Kräfte digital effektiver einzusetzen und die publizistische Schlagkraft in einer digitalen Medienwelt zu sichern. VIP- und People-Themen werden künftig unter der Marke „Exclusiv“ gebündelt, die ab Januar 2026 sieben Tage die Woche bei RTL ausgestrahlt werden soll. Die Magazine „Gala“ bei RTL und „Prominent“ bei Vox sowie das Shortformat „#VOXStimme“ werden eingestellt.

Zudem planen RTL und ntv ab Frühjahr 2026 ein gemeinsames Morgenprogramm von Montag bis Freitag zwischen 6 und 9 Uhr. In diesem Zusammenhang gehen die Sendungen „Punkt 6“, „Punkt 7“ und „Punkt 8“ in dem neuen Format auf. In der Primetime soll sich RTL News verstärkt auf investigative Formate wie „Team Wallraff“ und „stern investigativ“ sowie das Magazin „Extra“ konzentrieren. Vorgesehen ist außerdem ein zentraler Newsroom in Köln mit einem Pendant in Berlin.

Stern, ntv, GEO und Kapital nicht betroffen

Der Stellenabbau betrifft nur RTL News. Die Marken ntv, stern, GEO und Capital sollen nicht direkt betroffen sein. Die Veränderungen erfolgen in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat, betriebsbedingte Kündigungen sollen möglichst vermieden werden, hieß es.

Bereits im Dezember hatte RTL Deutschland angekündigt, insgesamt rund 600 Stellen zu streichen. „Es gibt zwei große Herausforderungen, die wir lösen müssen, um langfristig erfolgreich zu sein“, sagte RTL-Deutschlandchef Stephan Schmitter der dpa. Eine davon sei der tiefgreifende Wandel im Medienmarkt, die andere die schwierige konjunkturelle Lage.

RTL Deutschland gehört zur internationalen RTL Group, Europas größter kommerzieller Sendergruppe, die Teil des Bertelsmann-Konzerns ist. Das Unternehmen betreibt unter anderem die Sender RTL, Vox und ntv sowie den Streamingdienst RTL+.

