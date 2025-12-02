piwik no script img

RTL baut hunderte Stellen abFeuern und streamen

Mit der Begründung, immer weniger Menschen schauten lineares Fernsehen, streicht RTL hunderte Arbeitsplätze. Die Zukunft sieht man im Streaming.

Firmenlogo RTL
Wo strömt RTL hin? Foto: dpa

kna | Das Medienunternehmen RTL baut in Deutschland rund 600 Arbeitsplätze ab. Das gab der Konzern am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. Mit Abfindungsprogrammen und Regelungen zur Altersteilzeit sollen betriebsbedingte Kündigungen möglichst vermieden werden, so RTL. Die Kürzungen seien nötig, weil immer weniger Menschen lineares Fernsehen schauen und die Konjunkturlage in Deutschland gleichzeitig schwierig sei.

„Der Medienmarkt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Um langfristig erfolgreich und wettbewerbsfähig zu bleiben, richten wir RTL Deutschland noch konsequenter auf das Streaming-Geschäft aus“, sagt RTL-Chef Stephan Schmitter.

Seit dem Jahr 2019 seien die Umsätze, die sich mit Werbung im linearen Fernsehen erzielen lassen, um mehr als 20 Prozent gesunken, so das Medienunternehmen. Gleichzeitig sei die Zahl der Menschen, die das zahlungspflichtige Online-Angebot RTL+ abonniert haben, von 0,8 auf 6,6 Millionen Menschen gestiegen. Deshalb solle das Unternehmen noch gezielter auf das Streaming-Geschäft ausgerichtet werden.

Ziel sei es auch, mit den großen US-Streamingdiensten in den Wettbewerb zu treten. Die Inhalte und die publizistische Verantwortung stünden dabei weiter im Mittelpunkt, so Schmitter. Dafür solle gezielt in Unterhaltung, Sport und Nachrichten investiert werden. Der nötige Personalabbau soll Schmitter zufolge so fair und verantwortungsvoll wie möglich gestaltet werden.

„Eine Katastrophe“

Der Deutsche Journalisten-Verband zeigte sich über die Ankündigungen schockiert. „Das ist eine Katastrophe für die Kolleginnen und Kollegen bei RTL und ihren Töchtern“, sagte DJV-Chef Mika Beuster in einer Pressemitteilung. Es stehe zu befürchten, dass die journalistische Qualität Schaden nehme.

„Es dürfte für die Redaktionen mindestens schwierig werden, das jetzige Niveau mit noch weniger Personal zu halten“, so Beuster. Die mit den Betriebsräten ausgehandelten Bedingungen des Stellenabbaus bezeichnete Beuster aber als Lichtblick: „Das sind gute und wichtige Verhandlungsergebnisse im Sinne der Beschäftigten, die den Jobkahlschlag zwar nicht rückgängig machen, aber die schlimmsten Auswirkungen lindern.“

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #RTL #Streaming #TV-Sender #Stellenabbau #TV #Fernsehen #Arbeitsmarkt
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Zwei Frauen in Abendrobe schauen sich tief in die Augen: Szene aus Babylon Berlin
TV-Sender im engen Austausch Piep, Piep, Piep, RTL+ hat die ARD und Netflix lieb
Kolumne Flimmern und Rauschen von Steffen Grimberg

ARD, RTL+ und Netflix sind eigentlich Konkurrentinnen – doch jetzt haben sich ihre Chefinnen getroffen. Was steckt hinter dem neuen Schulterschluss?

Zwei junge Frauen nachts in einer Straße
Neue RTL+-Serie „Angemessen Angry“ Wut als Superkraft

„Angemessen Angry“ verwandelt Wut in eine Anklage gegen sexualisierte Gewalt – und liefert eine bissige, humorvolle und provokante Abrechnung mit patriarchalen Missständen.

Von Arabella Wintermayr
Drei Männer, oberkörperfrei
Neue TV- und Streaming-Trends „Jetzt ist Eskapismus pur gefragt“

Am Montag eröffnet die Mipcom in Cannes, die größte Messe für TV-Produktionen. In schwierigen Zeiten braucht es leichte Themen, sagt Jens Richter.

Interview von Wilfried Urbe
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Schlagkräftige Linke Schlichtweg Gewalt
2
Haltung von Haustieren „Wir genießen, dass wir überlegen sind“
3
Neue AfD-Jugend und Gegenproteste Danke, Antifa
4
Ostermontag abschaffen? Ohne wirklichen Nutzen
5
Entscheidung auf dem Bundesparteitag Grüne sagen Nein zu Globuli und Co.
6
Femizid an Hatun Sürücü Der verlorene Sohn meldet sich bei Youtube