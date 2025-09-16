piwik no script img

Prozess gegen mutmaßliche PKK-MitgliederTerrorismusvorwurf nach Kadertreffen

Der Kurde Nihat Asut und ein weiterer kurdischer Aktivist aus dem Raum Lübeck sollen Mitglieder der PKK gewesen sein. Jetzt stehen sie vor Gericht.

Vor dem Strafjustizgebäude stehen Aktivist:innen mit drei Bannern und Plakaten. Auf den Bannern steht Freiheit für Nihat, Weg mit dem Verbot der PKK und Freiheit fü alle politischen Gefangenen.
Noch vor acht Uhr morgens trafen sich etwa 50 Menschen, um Solidarität mit Nihat und allen politischen Gefangenen zu zeigen Foto: Leo Schurbohm
Leo Schurbohm
Von Leo Schurbohm

Hamburg taz | Als der unscheinbar wirkende Nihat Asut am vergangenen Mittwoch den Sitzungssaal des Oberlandesgerichts (OLG) Hamburg betritt, wird er mit Applaus begrüßt. Er dreht sich zum Zuschauerraum, grinst und zeigt das Victory-Zeichen. Seit einem halben Jahr hat er seine Ge­noss:in­nen aus Kiel nicht mehr gesehen. Asut sitzt seit dem 12. März in Untersuchungshaft.

Die deutschen Sicherheitsbehörden halten ihn für einen Terroristen. Ihm wird vorgeworfen, seit Oktober 2020 in „herausgehobener Stellung“ in der kurdischen Arbeiterpartei PKK (Partiya Karkerên Kurdistanê) tätig gewesen zu sein. Er habe seit September 2024 als Leiter des PKK-Gebiets Kiel an Kadertreffen teilgenommen, sei Ansprechpartner für interne Streitschlichtungen gewesen und habe nach neuen Immobilien für die Gruppe gesucht.

Auch ein weiterer angeklagter kurdischer Aktivist sitzt im Saal. Er ist noch auf freiem Fuß, lebt bei Lübeck und muss sich wegen angeblicher Mitgliedschaft in der PKK seit dem Januar 2020 verantworten. Um sich und seine Familie zu schützen, möchte er nicht namentlich genannt werden.

Die PKK wurde 1978 in der Türkei als Untergrundorganisation gegründet und kämpfte für kurdische Rechte und Autonomie. Jahrzehntelang war es in der Türkei verboten, Kurdisch zu sprechen, etwas auf kurdischer Sprache zu veröffentlichen oder auch nur anzuerkennen, dass die kurdische Ethnie existiert. Auch heute werden Kur­d:in­nen politisch, sozial und wirtschaftlich benachteiligt.

Kundgebung vor Prozessbeginn

Die PKK ging mit Gewalt gegen den türkischen Staat vor, auch in Deutschland kam es zu Gewaltaktionen. Seit 1993 ist sie in Deutschland verboten, seit 2002 wird sie von der Europäischen Union als Terrororganisation gelistet. Aktivitäten für die PKK sind strafbar.

Gewalttaten werden den beiden Angeklagten in Hamburg nicht vorgeworfen. Sie sollen „Propagandaveranstaltungen“ wie Demonstrationen und Feierlichkeiten in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern organisiert und für diese mobilisiert haben. Zudem hätten sie Spendengelder gesammelt und verwaltet. Die Anklage wirft Asut vor, 178.000 Euro verwahrt zu haben. Im Falle des anderen Angeklagten seien es 87.500 Euro.

Vor Prozessbeginn trifft sich eine Gruppe von etwa 50 Menschen zu einer Kundgebung vor dem Strafjustizgebäude. Mit kurdischer Musik, Redebeiträgen, Bannern, Plakaten und Flaggen zeigen sie sich solidarisch mit den Angeklagten, fordern ihre Freiheit und ein Umdenken in Deutschland: Das PKK-Verbot müsse aufgehoben, und die Organisation von der EU-Terrorliste gestrichen werden. Alle laufenden Verfahren müssten eingestellt werden.

Prozesse wegen Mitgliedschaft in der PKK gibt es in Deutschland immer wieder. Vor einem Jahr wurde der Kurde Kenan Ayaz in Hamburg zu vier Jahren Haft verurteilt. Vergangene Woche begannen Prozesse gegen kurdische Aktivisten in Berlin und Stuttgart. Auch weitere Verfahren laufen noch.

Immer wieder schlossen sich auch Deutsche dem Kampf der PKK an. Einige kommen dabei zu Tode. Erst im April wurde die Hamburgerin Kelly Freygang mutmaßlich bei einem Drohnenangriff der Türkei in Südkurdistan getötet.

Bundesregierung lehnt Aufhebung des PKK-Verbots ab

Die Forderung nach einer Aufhebung des PKK-Verbots ist in Deutschland nichts Neues. Bereits 2014 stellte die Linke im Bundestag einen Antrag zur Aufhebung des Betätigungsverbots. Zuletzt hatte die Linke die Forderung nach der Ankündigung der Auflösung der PKK im Mai 2025 wiederholt.

Die Bundesregierung lehnte die Forderung ab: Ankündigungen und Beschlüsse allein reichten nicht, um die Einstufung der PKK als Terrororganisation zu widerrufen. Nun müssten Taten folgen.

Am Mittwoch findet der zweite Prozesstag statt. Bis zum Ende des Jahres sind noch 13 weitere Termine angesetzt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #PKK #Kurdistan #Türkei #politische Gefangene #Kiel #Hamburg
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Menschen auf einer Demonstration gegen die Abschiebung von Mehmet Çakas halten ein Transparent und Fahnen

Kurdischer Aktivist Mehmet Çakas

Auslieferung durch die Hintertür

Ein PKK-Aktivist soll in die Türkei abgeschoben werden. Dabei hatten deutsche Behörden schon mal entschieden, dass er nicht ausgeliefert werden darf.
Von Amira Klute
Junge Kurden halten ein Plakat des inhaftierten Anführers der militanten PKK, Abdullah Öcalan

Auflösung der PKK

Kurdische Arbeiterpartei beginnt mit Entwaffnung

Im Nordirak gibt die Kurdische Arbeiterpartei PKK die ersten Waffen ab. Der in der Türkei inhaftierte PKK-Führer Abdullah Öcalan hatte dazu aufgerufen.
Von Wolf Wittenfeld
Menschen schwenken beim Neujahrsfest Öcalan-Fahne

Klage auf Wiederzulassung

PKK will legal in Deutschland agieren

Die kurdische PKK hat angekündigt, die Waffen niederzulegen und sich aufzulösen. Nun geht sie in Deutschland gegen das Betätigungsverbot vor.
Von Christian Rath
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Aktivistin über Autos in der Stadt

„Wir müssen Verbote aussprechen“

2

Prozess um verprügelte Neonazis

Anwälte fordern Freispruch für Hanna S.

3

Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen

Kein Bock auf Sahra

4

Soziologin über AfD

„Rechte Themen zu übernehmen, funktioniert nicht“

5

Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen

Alles guckt nach Gelsenkirchen

6

Aufnahme gefährdeter Af­gha­n*in­nen

Dobrindts Tricksereien untergraben den Rechtsstaat