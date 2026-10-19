piwik no script img

Proteste in FrankreichMacron will notfalls Demonstrationen verbieten

Nach Ausschreitungen: Frankreichs Präsident lehnt Rücktrittsangebot des Innenministers ab. Außerdem will er weitere Demonstrationen gegebenenfalls verbieten.

Diesen Artikel teilen
Fernsehbildschirm mit TV-Ansprache
Fernsehbildschirm kurz vor der TV-Ansprache Macrons am Sonntagabend

Foto: Manon Cruz REUTERS

dpa/afp | Nach den schweren Ausschreitungen am Rande eines landesweiten Protesttages in Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron nach Angaben des Élysée-Palasts den Rücktritt von Innenminister Laurent Nuñez abgelehnt. Der Minister habe dem Präsidenten am Sonntag seinen Rücktritt angeboten, erklärte der Palast am Montag. Macron habe dies jedoch mit Verweis auf die „notwendige Kontinuität bei der Führung der Sicherheitskräfte“ zurückgewiesen.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, sieht Macron „Versäumnisse“ bei der Planung der Polizeieinsätze und der Beschaffung von Informationen im Vorfeld der Gewaltexzesse in mehreren französischen Städten. Macron habe Nuñez aufgefordert, für Transparenz bei der Aufarbeitung dieser Versäumnisse zu sorgen und neue Einsatzkonzepte für die Sicherheitskräfte zu entwickeln, erklärte das Präsidialamt.

In ganz Frankreich war es am Wochenende und insbesondere am Samstag zu massiver Gewalt gekommen. Geschäfte wurden geplündert, Gebäude und Fahrzeuge gingen in Flammen auf, Demonstranten lieferten sich erbitterte Straßenschlachten mit der Polizei, die unter anderem Tränengas einsetzte. Nach Angaben des Innenministeriums wurden 2.397 Menschen festgenommen. Durch die Gewalt seien 997 Polizisten und andere Sicherheitskräfte verletzt worden, sieben von ihnen schwer.

Macron hatte die „ungezügelte“ Gewalt am Sonntagabend in einer Fernsehansprache verurteilt. Außerdem kündigte er an, dass neue Demonstrationen notfalls auch verboten werden könnten. „Wir alle empfinden heute Abend Wut und Scham“, sagte er. Der Präsident rief zugleich dazu auf, zwischen Demonstranten mit „legitimen Forderungen“ und Randalierern zu unterscheiden. Die Proteste hatten sich laut den Organisatoren gegen hohe Lebenshaltungskosten und Missstände im Bildungssystem gerichtet.

Themen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis

Inhaltlichen Fehler melden

Sollten Ihnen Fehler aufgefallen sein, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an fehlerhinweis@taz.de!

Inhaltliche Rückmeldungen hinterlassen Sie uns am besten als Leser*innenkommentar unter diesem Text

oder über das Kontaktformular.

Mehr zum Thema

2 Kommentare

Login Kommune

Kommentar melden
  • F
    FtznFrtz

    Demonstrationen kann man verbieten, die Wut nicht.

    Die Ära Macron zeigt die Verständnislosigkeit und teilweise Verachtung des sozialdemokratischen Milieus (vor seinem politischen Egotrip war Macron bei der PS) gegenüber den Problemen der einfachen Leute. In seiner gesamten Amtszeit kam da nichts außer Repression (die natürlich gegenüber gewalttätigen Ausschreitungen auch sein muss), politische Lösungen oder auch nur Verbesserungen: Fehlanzeige. Resultat: Le Pen scheint kaum mehr aufzuhalten zu sein.

  • D
    Dude666

    Wer nicht versteht was da los ist, sollte La Haine gucken. Ein zeitloses Meisterwerk der Filmkunst.

meistkommentiert