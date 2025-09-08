Prävention und Opferschutz: Weniger Mittel gegen rechts
Obwohl sich eine rechte Jugendkultur ausbreitet, will der Senat bei Präventionsprojekten sparen. Die Grünen fordern das Problem ernst zu nehmen.
Mirzaie kritisiert im Gespräch mit der taz geplante Mittelkürzungen für die Landeskommission gegen Gewalt im Haushalt von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und Kürzungen beim Landesprogramm gegen Rechtsextremismus im Etat von Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD). „Während sich rechte Straftaten in Berlin auf einem Höchststand befinden und die rechtsextreme Szene immer aktiver, jünger und gewaltbereiter wird, kürzen CDU und SPD notwendige Gelder bei der Rechtsextremismus- und Gewaltprävention. Das ist absolut unverständlich“, sagt Mirzaie.
So soll das Landesprogramm gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus von bislang 17,7 Millionen Euro auf 15,4 Millionen Euro 2026 reduziert werden. Welche Projekte und Maßnahmen genau von den Kürzungen betroffen sind, ist dabei noch nicht definiert. Gefahr aber droht sowohl den Berliner Registern, die rechtsextreme Taten dokumentieren, als auch der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus oder der antirassistischen Beratungsstelle ReachOut. Zudem gilt: Auch Projekte, für die die Finanzierung konstant bleibt, sind durch Lohnsteigerungen faktischen Kürzungen ausgesetzt.
Im Bereich Gewaltprävention ist eine Kürzung des bisherigen Topfs von 7,6 Millionen Euro um eine Million vorgesehen. Betroffen ist etwa ein Modellprojekt zu Jugendgewalt oder ein Fonds zur Unterstützung von Opfern extremistischer Gewalt. Mit weniger Geld muss wohl einer der großen Träger, das Violence Prevention Network, auskommen, das sowohl zu Rechtsextremismus, aber auch ausländischer Ideologie und religiösem Extremismus arbeitet, etwa mit Streetworking oder Aussteigerprogrammen. Noch vor der Sommerpause habe das Netzwerk im Innenausschuss auf den steigenden Bedarf insbesondere im Bezug auf die aktionsbereite Neonaziszene hingewiesen, sagt Mirzaie.
Mehr Geld und Ideen
Der Grünen-Abgeordnete findet: „Der Senat muss gerade jetzt mehr Geld in Demokratieförderung und die Arbeit gegen Rechtsextremismus investieren, anstatt erfolgreiche Maßnahmen und Projekte zu gefährden.“ An Geld mangele es nicht, schaue man etwa auf geplante Millionenausgaben für neue Videoüberwachung oder ein Feuerwehr-Museum.
Zugleich geht es Mirzaie nicht allein um mehr finanzielle Mittel. Es bräuchte auch neue Konzepte, etwa im Bereich der digitalen Straßensozialarbeit, fordert er. Um zu zeigen, dass der Senat rechtsextreme Jugendgewalt ernst nimmt, solle er einen Gipfel einberufen, um mit Wissenschaft, Sicherheitsbehörden und Zivilgesellschaft neue Strategien zu beraten.
Seit 2024 hat sich in Berlin und bundesweit eine neue rechtsextreme Jugendkultur etabliert, mit Gruppen wie der Deutschen Jugend Voran, die zuletzt vom Berliner Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde. Mit 2.782 rechten Straftaten zählte die Berliner Polizei vergangenes Jahr so viele wie nie zuvor. Auch im ersten Halbjahr 2025 war das Niveau mit 1.200 Fällen hoch, wenn auch leicht rückläufig. Im Vergleich zur Vorjahreszeitraum stiegen Gewalttaten von 47 auf 61 an, wie im August die Antwort auf eine Kleine Anfrage von Mirzaie zeigte.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Gespräch mit einem Polizisten
„Manchmal wird bewusst unsauber gearbeitet“
Höhere Bemessungsgrenzen
Gutverdienende sollen mehr Sozialabgaben zahlen
Tübinger OB diskutiert mit AfD-Politiker
Die Boris-Palmer-Show
Umfrage zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt
Spitzenwert für Rechtsextreme
Bully Herbigs aktuelle Winnetou-Parodie
Relativ unlustig
Wir Boomer
Menno, habt Ihr’s gut!