Präsidenschaftswahlen in PortugalHufeisen in Lissabon

Reiner Wandler

Reiner Wandler

Portugals Sozialisten treten im Februar gegen die Rechtsextremen zur Stichwahl an. Und die Sozialdemokraten wissen nicht, auf wessen Seite sie stehen.

Luis Montenegro spricht in Mikrofonie, die ihm hingehalten werden. Er trägt eine blaue wattierte Jacke, den Hemdkragen offen. Er hat kurze, an den Schläfen angegraute Haare
Präsidentschaftswahl in Portugal: Gefährliche Haltung Luís Monenegros von der sozialdemokratischen PSD Foto: Fernando Veluda/epa

P ortugals Konservative spielen mit dem Feuer. Die Sozialdemokratische Partei (PSD) von Ministerpräsident Luís Montenegro wird für den zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen am 8. Februar keine Empfehlung aussprechen. Sein politisches Lager sei dort nicht vertreten, begründet Montenegro diese Entscheidung. Er geht damit gleichermassen auf Distanz zum sozialistischen Sieger der ersten Runde, António José Seguro, und zum Zweiten, dem rechtsextremen André Ventura.

Montenegro signalisiert damit, dass es für die PSD keinen Unterschied mehr gibt zwischen denen, die die aus der Nelkenrevolution 1974 gegen die Salazar-Diktatur hervorgegangenen demokratischen Republik verteidigen und denen, die diese abschaffen wollen. Das heißt dann eben auch, es gibt für Montenegro keinen Unterschied zwischen demokratischen und sozialen Werten und Verherrlichung der Diktatur, die mit Hasskampagnen gegen Zuwanderer und allerlei Minderheiten einhergeht.

Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Die PSD normalisiert damit Venturas post-salazaristische Formation Chega (Genug) und damit die eigene Regierungspolitik. Schließlich stützt sich Montenegros Minderheitsregierung auf Chega. Längst hat Montenegro große Teile deren Politik übernommen. Ventura hetzt, Montenegro setzt um. So beim Einwanderungsgesetz und bei der Staatsbürgerschaft. Auf Montenegro und dessen PSD – einst integraler Bestandteil eben dieser portugiesischen Republik – ist nicht mehr zu bauen. Längst hat sie die Seiten gewechselt. Der Entscheid vom Sonntag zur Stichwahl besiegelt dies.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Portugals Rechte ist so kopf- und vor allem prinzipienlos wie viele andere in Europa auch. Statt sich abzugrenzen, die Demokratie zu verteidigen, laufen die Konservativen überall in Europa den Neofaschisten hinterher, versuchen sie zu kopieren, in der Hoffnung so die Abwanderung der Wählerschaft zu verhindern. Bleibt zu hoffen, dass eine Mehrheit der Wählerschaft mehr an ihrer Republik hängen, als die konservativen Opportunisten.

 Auslandskorrespondent Spanien
Reiner Wandler wurde 1963 in Haueneberstein, einem Dorf, das heute zum "heilen Weltstädtchen" Baden-Baden gehört, geboren. Dort machte er während der Gymnasialzeit seine ersten Gehversuche im Journalismus als Redakteur einer alternativen Stadtzeitung, sowie als freier Autor verschiedener alternativen Publikationen. Nach dem Abitur zog es ihn in eine rauere aber auch ehrlichere Stadt, nach Mannheim. Hier machte er eine Lehre als Maschinenschlosser, bevor er ein Studium in Spanisch und Politikwissenschaften aufnahm. 1992 kam er mit einem Stipendium nach Madrid. Ein halbes Jahr später schickte er seinen ersten Korrespondentenbericht nach Berlin. 1996 weitete sich das Berichtsgebiet auf die Länder Nordafrikas sowie Richtung Portugal aus.
Themen #Portugal #Wahlen #Rechtsruck #Sozialdemokraten
