piwik no script img

taz zahl ich

Politische Bildung an SchulenDemokratie als Wahlfach

Das Netzwerk Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage unterstützt seit 30 Jahren Demokratiebildung an Schulen. Die ist oft optional und prekär.

Logo des Netzwerks "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage: Das Netzwerk feiert dieser Tage sein 30-jähriges Bestehen Foto: Philip Dulian/dpa
Marie Gogoll
Von Marie Gogoll

Knapp 5.000 Schulen sind bundesweit Teil des Netzwerks Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage. Automatisch frei von Rassismus seien sie dadurch zwar nicht, sagt die Direktorin des Netzwerks, Sanem Kleff. „Aber sie haben sich dazu verpflichtet, nicht wegzuschauen, wenn rassistische, antisemitische oder andere diskriminierende Vorfälle an der Schule passieren.“

Demokratiebildung sollte Bestandteil der Lehrpläne sein

Sanem Kleff, Direktorin des Netzwerks

Das Netzwerk feiert dieser Tage sein 30-jähriges Bestehen. Abgesehen von dem Selbstverständnis verbindet die teilnehmenden Schulen auch ein Beratungsangebot. 16 Koordinierungsstellen unterstützen Schulen dabei, wenn sie beispielsweise Projekttage organisieren, mit einer Geflüchtetenunterkunft zusammenarbeiten, oder für die Umbenennung einer Straße eintreten möchten, die den Namen eines Kolonialgenerals trägt.

Demokratiebildung nicht Teil des Lehrplans

Dass demokratiefördernde Inhalte meist durch die Initiative externer Akteure in Schulen getragen werden, hält Kleff für problematisch. Sie sollten viel mehr fester Bestandteil der Lehrpläne sein. Diesen Schluss legen auch die Ergebnisse des diesjährigen Schulbarometers nahe. Das Barometer ist eine repräsentative Umfrage der Robert Bosch Stiftung unter deutschen Lehrkräften. Demnach hält je­de:r zwei­te:r Leh­re­r:in die Demokratiebildung an Schulen für unzureichend.

Die Sozial- und Erziehungs­wissenschaftlerin Anja Besand kommentiert die Ergebnisse auf der Website der Stiftung. Auch ihr zufolge kommt Demokratiebildung in Schulen zu kurz, obwohl diese laut Landesverfassung und Schulgesetzen eigentlich einen demokratischen Auftrag haben. Lehrkräfte seien, so Besand, häufig nicht für die Vermittlung demokratiefördernder Inhalte ausgebildet. Das deutsche Bildungssystem sei zudem stark fachgebunden, Demokratiebildung aber eine fächerübergreifende Aufgabe.

Regionale Unterschiede

Um Demokratievermittlung in der Schule zu stärken, müssten nicht nur die Lehrpläne verändert werden, meint Kleff. Entscheidend sei auch eine demokratische Praxis in der Schule selbst. So könnten Kinder und Jugendliche lernen, wie demokratisches Mitentscheiden praktisch funktioniert.

Während die Ergebnisse des Schulbarometers einen Unterschied zwischen West- und Ostdeutschland rund um das Thema Demokratievermittlung feststellt, betont Kleff vor allem Unterschiede zwischen Stadt und Land sowie zwischen reichen und armen Kommunen. „Wo kein Geld für die Schwimmbadsanierung ist, sind auch die Schulen meist unterversorgt“, so Kleff. Im ländlichen Raum mangele es zudem häufig an Akteuren aus dem Bereich der Demokratiebildung.

Insgesamt zieht Kleff mit Blick auf die Entwicklung seit Gründung des Netzwerks eine gemischte Bilanz. Verglichen mit den 90er Jahren gebe es heute deutlich mehr Demokratiebildung. Dazu hätten maßgeblich bundesweite Förderprogramme beigetragen, die in den 2000er Jahren entstanden sind. Problematisch sei jedoch, dass die finanzielle Ausstattung dieser Programme mittlerweile stark abnehme, so Kleff. „Schließlich müssen wir eigentlich gerade jetzt, wo Rechte zunehmend Mehrheiten gewinnen, vorsorgen und demokratiefördernde Elemente in den Schulen fest verankern.“

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Schule gegen Rassismus #Diskriminierung #Politische Bildung #Vielfalt
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Schüler:innen protestieren gegen den Rechtsruck. "Eure Wahl, unsere Zukunft" steht auf dem Fronttransparent.

Schüler-Demo gegen Rassismus und die AfD

Wednesdays for Vielfalt und gegen den Rechtsruck

Kommentar von Johanna Weinz
Mindestens 1.200 Schü­le­r:in­nen stellen sich am Mittwoch gegen den Rechtsruck. Sie fürchten um ihre Zukunft – und träumen von mehr Solidarität.
Gartenzwerge Figuren stehen auf einem Platz

Demokratieförderung

„Linker woker Quatsch“

CDU und AfD setzen politische Bildung und Demokratieförderung unter Druck. In Berlin eskaliert der Streit um die Landeszentrale für politische Bildung.
Von Christian Jakob

Präventionsarbeit an Berliner Schulen

In allerbester Absicht

Ein Verein zeichnet Schulen mit der Plakette „Schule ohne Rassismus“ aus. Ob diese dem schmückenden Titel gerecht werden, wird nicht überprüft.
Von Hannah El-Hitami

Das letzte Papier-Abo vor der Seitenwende

Noch gehört der Werktag dem Papier

Ab 20. Oktober erscheint die taz an Werktagen ausschließlich digital. Für alle, die zum Papier-Abschied noch mal 100 % konzernfreien Journalismus gedruckt lesen möchten, bieten wir jetzt das 5-Wochen-Abschiedsabo.
  • 5 Wochen gedruckte taz an allen Werktagen für nur 20 Euro
  • Inklusive der gedruckten Wochentaz am Samstag
  • Inklusive der Lokalteile aus Berlin und dem Norden
  • Inklusive Zugriff auf alle digitalen Ausgaben
  • 100% konzernfreier und meinungsstarker Journalismus
Bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Geflüchtetenhilfte mit Tauschaktion

Hamburgs Linke hebelt Bezahlkarte aus

2

Reaktionen zu Klöckners taz-Vergleich

„Medienpolitische Version der Hufeisentheorie“

3

Einwanderung und Extremismus

Offenheit, aber nicht für Intolerante

4

Kein Exit für Nazis!

Angehörige fordern Ausschluss Zschäpes von Ausstiegsprojekt

5

Debatte um mehr Medizinstudienplätze

Ein Rezept gegen den Ärz­t:in­nen­man­gel

6

Klöckner setzt taz mit Nius gleich

Die taz hat News für Klöckner