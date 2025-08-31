Bundeszentrale für politische Bildung: Theologe, Bürgerrechtler, Demokratiebilder
25 Jahre stand Thomas Krüger an der Spitze der Bundeszentrale für politische Bildung. Nun gibt er den Posten ab
Nach 25 Jahren tritt Krüger nun als bpb-Präsident „wegen Erreichung der Altersgrenze“ ab, wie das bpb mitteilt. Wer dem 66-Jährigen nachfolgt, ist noch nicht entschieden. Kommissarisch übernimmt die CDU-Politikerin Cemile Giousouf, die aktuell die Abteilung Förderung leitet.
Offiziell verabschiedet wird Krüger am Freitag in der Akademie der Künste in Berlin, wo ihm zu Ehren eine „Abschluss-Konferenz“ stattfindet. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) zollte schon vorher seinen Respekt, bedankte sich für Krügers „unermüdlichen Einsatz für die politische Bildung und damit letztendlich für die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie“. Um die hat sich Krüger schon vor seiner bpb-Zeit verdient gemacht, unter anderem als Bürgerrechtler in der DDR.
Dort studiert der gebürtige Thüringer evangelische Theologie, arbeitet zunächst als Vikar und predigt dabei unter anderem kirchliche Solidarität mit den inhaftierten Oppositionellen. Ende der 80er dann engagiert sich Krüger in der oppositionellen evangelischen Gruppierung Kirche von Unten, die sich politisch und gesellschaftskritisch äußert und schnell zu einem Treffpunkt für regimekritische Gruppen wird. 1989 gehört Krüger zu den Gründungsmitgliedern der SPD in der DDR, nach der Wende baut Krüger als Berliner Jugendsenator (1991 bis 1994) die dortige Infrastruktur für Jugendhilfe mit auf. Von 1994 bis 1998 war er Mitglied des Deutschen Bundestags.
Bundeszentrale wandelt sich
Unter seiner Ägide hat sich die bpb schnell weiterentwickelt. So nahm sie 2001 erstmals auch die in Deutschland lebenden Ausländer:innen als Zielgruppe politischer Bildung wahr und erweiterte ihre Schwerpunkte um Integration und Migration, Sozialstaat und politischen Extremismus. Vor allem aber richtete sie ihre Angebote zunehmend auf Jugendliche und junge Erwachsene aus. Unter Krüger wollte die bpb nicht mehr bloß informieren, sondern zu politischem Engagement und Teilhabe motivieren. So soll das wohl bekannteste bpb-Angebot – der 2002 eingeführte Wahl-O-Mat – nicht allein über Wahlprogramme aufklären, sondern die Wahlbeteiligung erhöhen.
In jüngster Zeit beschäftigte Krüger besonders die zunehmend antidemokratische Haltung in Ostdeutschland. Für die gewachsene „Faszination autoritärer Traditionen, die Gewaltbereitschaft, den Rassismus und die Hetze“ gegen Demokrat:innen macht Krüger aber auch die Versäumnisse der Politik verantwortlich: dass sie „die Alltagssorgen vieler kleiner Leute aus dem Blick verloren“ habe, „denen beispielsweise nicht einleuchtet, im Osten nach wie vor schlechter bezahlt zu werden als im Westen, auch für gleiche Jobs“.
Vor seinem Abgang als bpb-Präsident appellierte Krüger, Ostdeutsche nicht über einen Kamm zu scheren. „Oft sind diese Darstellungen falsch und wirken daher kränkend“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es werde übersehen, dass es queere, marginalisierte, kluge und weniger kluge Leute in Ostdeutschland gebe – genau wie in Westdeutschland.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!